Mỹ nhân là Tam kim ảnh hậu đầu tiên ở Việt Nam: Công chúa vĩnh cửu của showbiz, chỉ có thể là đỉnh của đỉnh

Nữ diễn viên này cứ xuất hiện là khiến người khác ngưỡng mộ bởi cả tài năng lẫn nhan sắc top đầu showbiz.

NSƯT Mỹ Duyên (sinh năm 1972 tại Thành phố Hồ Chí Minh) trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Đối với khán giả nhiều thế hệ, cô không chỉ là một diễn viên gạo cội tài năng mà còn là một tượng đài nhan sắc, một biểu tượng công chúa độc nhất vô nhị trong giới giải trí Việt Nam. Với hơn 30 năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật nước nhà, Mỹ Duyên đã khẳng định một vị thế vững chắc và khó có ai thay thế được trong lòng công chúng mến mộ.

Con đường điện ảnh của cô bắt đầu rộng mở từ đầu thập niên 1990, sau khi hoàn thành du học ngành múa ballet tại Liên Xô cũ và trở về nước. Ngay lập tức, Mỹ Duyên bén duyên với bộ môn nghệ thuật thứ bảy và ghi dấu ấn qua các vai diễn trong phim Tình Nhỏ Làm Sao Quên và Băng Qua Bóng Tối vào năm 1993. Sau đó, cô liên tiếp nhận lời tham gia hàng loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình chất lượng như Lương Tâm Bé Bỏng, Lưỡi Dao hay Lời Thề.

Khả năng biến hóa đa dạng cùng nét diễn xuất xuất thần đã mang về cho cô những thành tích nổi bật trên màn ảnh Việt bấy giờ. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, Mỹ Duyên đã trở thành Tam kim ảnh hậu đầu tiên của Việt Nam khi chinh phục trọn bộ ba giải thưởng diễn xuất danh giá bậc nhất gồm giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam (Bông Sen Vàng) năm 1993 với phim Tình Nhỏ Làm Sao Quên và Băng Qua Bóng Tối, hai năm liên tiếp đoạt giải Mai Vàng (phim Lưỡi Dao, Lời Thề và Xóm Nước Đen) vào năm 1995 và 1996, và sau đó là giải Cánh Diều Vàng cho vai diễn trong phim Nữ Tướng Cướp năm 2005.

Sau những cột mốc chói lọi và những bộ phim đoạt giải thưởng lớn, NSƯT Mỹ Duyên vẫn không ngừng làm mới bản thân và liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám khác. Khán giả chắc chắn không thể quên một cô Hoa gợi cảm, hoang dại trong phim Gái Nhảy hay màn lột xác ấn tượng trong loạt phim truyền hình Cảnh Sát Hình Sự. Những năm gần đây, cô tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ khi tham gia các bộ phim điện ảnh ăn khách như Tháng Năm Rực Rỡ, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Bằng Chứng Vô Hình hay vai diễn người mẹ có tâm lý bất ổn đầy gai góc trong phim truyền hình Cây Táo Nở Hoa. Mới đây nhất, nàng "công chúa" của màn ảnh vừa tái xuất đầy ấn tượng trong dự án Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Bên cạnh hào quang rực rỡ từ mảng phim ảnh, Mỹ Duyên còn được mệnh danh là nàng công chúa khi bước lên sân khấu kịch, đặc biệt là thông qua chương trình nhạc kịch thiếu nhi ăn khách Ngày Xửa Ngày Xưa. Cô thường xuyên được "đo ni đóng giày" cho các vai công chúa cổ tích kinh điển. Lối diễn xuất duyên dáng, ngọt ngào kết hợp với những bước múa ballet uyển chuyển đã biến các nhân vật của cô thành những ký ức tuổi thơ không thể phai mờ. Sự thành công này lớn đến mức NSND Thành Lộc từng ưu ái gọi Mỹ Duyên là "công chúa vĩnh cửu không bao giờ già của trẻ con", đồng thời khẳng định rằng chỉ có cô đóng vai công chúa mới làm các khán giả nhí hoàn toàn hài lòng.

Không dừng lại ở tài năng thiên bẩm, visual của Mỹ Duyên cũng chính là một báu vật của showbiz. Thời con gái, cô sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo cùng vẻ đẹp mong manh, kiều diễm làm động lòng người. Theo thời gian, nhan sắc ấy không hề phai nhạt mà ngày càng trở nên mặn mà, quý phái. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 54, nữ nghệ sĩ vẫn khiến người hâm mộ phải trầm trồ nhờ sắc vóc cực đỉnh và làn da mịn màng. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Mỹ Duyên luôn duy trì được thần thái rạng rỡ, sang trọng của một minh tinh nổi bật, trở thành tâm điểm của truyền thông và khán giả.