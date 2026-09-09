Gương mặt của nữ diễn viên này dù ở thời nào thì cũng đều là đại mỹ nhân.

Tối ngày 8/9, buổi công chiếu chính thức của bộ phim điện ảnh Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt (Chrysalis) đã diễn ra thành công tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ đầy đủ của dàn cast chính bao gồm Sir Daniel K. Winn, nghệ sĩ gạo cội Kiều Chinh, Samuel An, Lan Thy, Lê Anh Huy, sao nhí Uy Nhân cho đến những khách mời chung vui như Lê Phương, Đoàn Minh Anh, Nghĩa Trần... Giữa dàn sao đổ bộ thảm đỏ, nữ diễn viên Lan Thy đã nhanh chóng giật trọn spotlight, khiến toàn bộ ống kính truyền thông lẫn cư dân mạng phải "bấn loạn" vì visual xinh đẹp, kiều diễm.

Lan Thy tại sự kiện

Xuất hiện tại sự kiện, Lan Thy chiếm trọn spotlight khi diện chiếc áo yếm cách điệu mang tông tím bắt mắt. Thiết kế khoét sâu vừa tôn lên nét đẹp truyền thống, vừa khéo léo khoe trọn bờ vai trần mảnh mai cùng xương quai xanh quyến rũ của nữ diễn viên.

Không cần làm tóc cầu kỳ, cô nàng buộc lửng nhẹ nhàng, để xõa phần mái dài buông lơi tự nhiên ôm lấy gương mặt. Lối trang điểm trong trẻo kết giúp Lan Thy toát lên thần thái đài các, kiêu sa và cổ điển, chuẩn "vibe" của các minh tinh Hồng Kông thập niên 90, nổi bật, ấn tượng mà không hề màu mè.

Ngay khi những hình ảnh của Lan Thy tại sự kiện được chia sẻ, cõi mạng đã dành cho cô những lời khen có cánh. Nhiều người còn trầm trồ cho rằng gương mặt có phần góc cạnh cùng bờ môi mọng hờ hững của nữ diễn viên rất giống với đại mỹ nhân Thư Kỳ.

Bình luân của netizen: - Chị đẹp quá trời ơi. Mình con gái còn mê, nét nào ra nét nấy - Thư Kỳ phiên bản Việt - Visual mang đậm vibe của các minh tinh Hồng Kông thập niên 90, đẹp sang mà không lố - Chị này nhìn qua cứ ngỡ đại mỹ nhân Thư Kỳ hay Củng Lợi thời trẻ vậy - Rất ấn tượng với nét của bạn này, từ hồi đóng MV của Binz. Xinh kiểu nàng thơ, cổ điển ấy

Không phải kiểu hot girl hiện đại, gương mặt của Lan Thy được đánh giá cao bởi vẻ đẹp thuần Á Đông mang nét hoài cổ, cực kỳ phù hợp với tạo hình của các giai nhân ngày xưa. Trong phim Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt, Lan Thy đảm nhận vai Mẹ kế Hoa của nam chính Cu Đen. Dù xuất hiện không quá nhiều nhưng người đẹp vẫn khiến khán giả nhung nhớ qua nét diễn đằm thắm và có phần kiêu kỳ cùng nhan sắc điện ảnh của mình.

rước dự án này, nữ diễn viên đã dắt túi cho mình các tác phẩm điện ảnh như Em và Trịnh, Công Tử Bạc Liêu, Âm Dương Lộ, Nhà Ma Xó. Bên cạnh đó, cô nàng còn khẳng định thực lực qua hai dự án phim dài tập ăn khách là Tiệm Ăn Của Quỷ và Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi.

Về bộ phim, Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt lấy cảm hứng từ cuộc đời có thật của họa sĩ, nhà điêu khắc người Mỹ gốc Việt - Sir Daniel K. Winn. Phim xoay quanh câu chuyện tình thân gia đình xúc động của cậu bé Cu Đen (Uy Nhân) bên người bà nội Hương (NS Kiều Chinh) giữa những biến động của thời cuộc. Trước khi rạp tại Việt Nam, tác phẩm đã xuất sắc mang về niềm tự hào lớn khi càn quét 5 giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Quốc tế LATIFF 2026 và giải Tác phẩm tự truyện xuất sắc nhất tại Cannes 2026. Chất lượng của tác phẩm còn được bảo chứng khi quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như nghệ sĩ Kiều Chinh, Daniel K. Winn, Samuel An, Lê Anh Huy, Lan Thy...