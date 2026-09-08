Nam diễn viên là người gốc Việt đầu tiên được phong tước Hiệp sĩ, lần đầu đóng phim liền vang danh quốc tế

Nam diễn viên khiến khán giả vừa xúc động vừa nể phục.

Chiều ngày 8/9, buổi họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt (Chrysalis) đã chính thức diễn ra tại TP.HCM trong không khí ấm áp và đong đầy cảm xúc. Sự kiện đánh dấu sự trở lại màn ảnh Sài Gòn sau nhiều năm vắng bóng của nghệ sĩ gạo cội Kiều Chinh, thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và khán giả. Trong không gian lắng đọng của buổi gặp gỡ, Daniel K. Winn - người đảm nhận vai trò biên kịch, nhà sản xuất kiêm nam diễn viên chính - đã có những lời bộc bạch về tác phẩm điện ảnh kết tinh từ chính cuộc đời mình.

Daniel K. Winn tâm sự tại họp báo. (Clip: Team sự kiện)

Tại buổi họp báo, Daniel K. Winn đã xúc động chia sẻ về tuổi thơ và lý do thôi thúc anh thực hiện bộ phim này. Theo lời anh, câu về đời anh trong phim thực ra cũng là câu chuyện của rất nhiều "Cu Đen" - tên nhân vật của anh thời bé - vào cái thời kỳ đầy biến động đó. "Trên đời có đúng một người thương mình nhất là bà nội. Bà không có gì hết, cũng nghèo mà phải gồng gánh lo cho đứa cháu", Daniel nói. Tự ái vì quá khổ, Daniel lớn lên "không có suy nghĩ đúng vì lúc nhỏ thông minh hơn", anh ngỡ đi làm bác sĩ sẽ có thật nhiều tiền để lo cho bà nội.

Nhưng khi mải mê lo đi học, đi làm kiếm tiền thì lúc đó, thời gian của bà nội anh cũng mất đi. Đó chính là nỗi đau, là câu chuyện mà Daniel đưa vào Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt.

Daniel xúc động nhớ về ngày xưa

Lột trần những ký ức đau buồn và cũng đẹp nhất của đời mình, Daniel K. Winn đã tạo nên kịch bản cho Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt. Bộ phim là lát cắt đầy chân thực về hành trình của Cu Đen (do diễn viên nhí Nguyễn Vũ Uy Nhân thủ vai lúc nhỏ) – một cậu bé lớn lên trong sự nghèo khó nhưng được bao bọc bởi tình yêu thương vô bờ bến của bà nội Hương (do nghệ sĩ Kiều Chinh thủ vai). Khi trưởng thành, Cu Đen trở thành một người đàn ông thành đạt nhưng luôn mang trong mình nỗi ân hận muộn màng vì chưa kịp báo hiếu trọn vẹn cho người bà kính yêu.

Ảnh: NSX

Trong phim, Daniel K. Winn tự mình đảm nhận vai diễn Cu Đen lúc trưởng thành. Dù là một "tay ngang" bước lên màn ảnh với vai diễn đầu tiên, lối diễn xuất bản năng, đôi mắt biết nói và những giọt nước mắt thực tế của anh đã lay động người xem. Bởi lẽ, anh không cần phải "diễn", anh đang sống lại những ngày tháng của chính mình.

Ảnh: NSX

Câu chuyện này đã giúp Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt vang danh quốc tế trước khi chính thức tiếp cận khán giả nước nhà. Tác phẩm đã càn quét hàng loạt giải thưởng lớn, nổi bật là 5 hạng mục quan trọng tại Liên hoan phim Quốc tế LATIFF 2026 (bao gồm Phim truyện xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho nghệ sĩ Kiều Chinh, Nam diễn viên nhí xuất sắc nhất cho bé Uy Nhân và Nhạc phim xuất sắc nhất). Cá nhân Daniel K. Winn cũng ẵm trọn giải Tác phẩm tự truyện xuất sắc nhất tại Global Traveler Awards trong khuôn khổ LHP Cannes 2026, cùng Huy chương Vàng Mỹ thuật Toàn cầu cho bức tượng biểu tượng phim.

Ảnh: IG

Daniel K. Winn đã trải qua một tuổi thơ vô cùng cơ cực. Sinh năm 1966 tại Biên Hòa, anh từng theo gia đình sang Mỹ định cư từ năm 9 tuổi với hai bàn tay trắng, từng phụ gia đình làm và bán bánh cuốn để mưu sinh. Vốn là một người thông minh, anh từng theo học ngành phẫu thuật chỉnh hình tại Trường Y thuộc Đại học California nhưng đã quyết định từ bỏ ngay trước khi nhận bằng để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Sự kiên trì ấy đã đưa anh trở thành một họa sĩ, nhà điêu khắc tầm cỡ thế giới, người sáng lập trường phái "Chủ nghĩa siêu thực hiện sinh" với các tác phẩm trị giá hàng triệu đô la. Đặc biệt, vào năm 2018, anh vinh dự trở thành người Việt Nam đầu tiên được Hoàng gia Đức phong tước hiệu Hiệp sĩ (Sir) nhờ những cống hiến vĩ đại cho nghệ thuật và cộng đồng.

Ảnh: IG

Đối với Sir Daniel K. Winn, bộ phim Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt không chỉ đơn thuần là một tác phẩm điện ảnh tranh giải mà nó là lời tạ tội muộn màng, là nén tâm hương thiêng liêng nhất mà đứa cháu trai gửi đến người bà nội đã khuất ở thế giới bên kia.



