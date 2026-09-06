Hiếm lắm mới có phim Việt ra rạp 2 lần vì quá xuất sắc: Nữ chính mang bầu đi diễn, xem xong nhớ tới già

Dân sành phim chắc chắn đều biết đến bộ phim Việt ấn tượng này.

Năm 2022, thị trường điện ảnh Việt Nam chứng kiến một hiện tượng đặc biệt mang tên Đêm Tối Rực Rỡ!. Không sở hữu dàn siêu sao phòng vé, cũng chẳng được truyền thông rầm rộ từ đầu nhưng tác phẩm của đạo diễn Aaron Toronto đã tạo nên một cú nổ lớn nhờ hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ.

Bộ phim không chỉ chinh phục khán giả đại chúng mà còn càn quét 5 giải thưởng quan trọng tại Cánh Diều Vàng 2021 (diễn ra năm 2022), bao gồm Phim điện ảnh xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh (Nhã Uyên), Nam diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh (Xuân Trang), Biên kịch xuất sắc phim điện ảnh (Nhã Uyên) và Quay phim xuất sắc phim điện ảnh (Khắc Nhật). Đó là chưa kể trước khi trở thành hiện tượng phim độc lập của năm 2022, tại Liên hoan phim Santa Fe 2022 tại Mỹ, Đêm Tối Rực Rỡ! còn đạt 2 giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất (đạo diễn Aaron Toronto và biên kịch kiêm diễn viên chính Nhã Uyên) và Nữ diễn viên xuất sắc nhất (Nhã Uyên).

Ảnh: NSX

Đêm Tối Rực Rỡ! lấy bối cảnh hoàn toàn trong một đêm tang lễ của người ông tại một gia đình trung lưu miền Nam. Thế nhưng, đám tang vốn ồn ào theo phong tục bản địa nhanh chóng biến thành một "đấu trường" ngột ngạt và đẫm máu khi người cha ( kiến trúc sư Xuân Trang) thú nhận đang nợ một số tiền khổng lồ và sẽ bị xã hội đen lấy mạng nếu không trả trước bình minh.

Từ đòn roi của chủ nợ, một tấn bi kịch gia đình khủng khiếp hơn bắt đầu bị bóc trần. Phim xoay quanh ba người con: Kim Hoàng (Vũ Xuân Trang), Xuân Thanh (Nhã Uyên) và Kim Bảo (Kim Bảy). Mỗi người là một lát cắt của sự tổn thương sâu sắc do nạn bạo hành gia đình từ thuở ấu thơ. Người xem sẽ bị ám ảnh tột cùng bởi mạch phim dồn dập, những màn cãi vã, gào thét và bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần được đẩy lên đỉnh điểm. Diễn xuất nhập tâm, điên cuồng của dàn diễn viên khiến bầu không khí trong rạp trở nên nặng nề, nghẹt thở, buộc khán giả phải đối diện với những góc khuất tăm tối nhất của xã hội mà hiếm bộ phim nào dám chạm tới.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Nếu chỉ xem phim, ít ai có thể ngờ rằng biên kịch kiêm nữ diễn viên chính Nhã Uyên (vai Xuân Thanh) thực sự đang mang thai ở tháng thứ 8 trong suốt quá trình ghi hình. Nhã Uyên từng chia sẻ: "Lúc đó Uyên đã tự hỏi rằng liệu sự cố chấp của mình có phải là lỗi lầm với đứa con trong bụng hay không? Nhưng đây là đạo và nghề của mình, mình phải làm. Uyên cảm tạ ơn trên vì đã giúp đứa bé lẫn bộ phim được ra đời lành lặn và khoẻ mạnh".

Nhân vật Xuân Thanh là một người phụ nữ bị trầm cảm nặng, chịu nhiều u uất và có xu hướng tự hại. Việc một người mẹ mang bầu sắp sinh phải liên tục thực hiện những phân cảnh nặng nề về tâm lý từ gào khét, khóc lóc thảm thiết cho đến đập phá... là một thử thách cực hạn mà không phải ai cũng dám đánh đổi.

Sự hy sinh nghệ thuật của Nhã Uyên đã đem lại quả ngọt. Cô không cần dùng bụng bầu giả, tận dụng chính sự nhạy cảm, mệt mỏi thể xác của thai kỳ để hòa vào nỗi đau của nhân vật. Nhã Uyên đã thể hiện một cách chân thực và xuất sắc đến nổi gai ốc từng ánh mắt vô hồn, từng cái ôm bụng đau đớn, tạo nên một vai diễn để đời, hoàn toàn xứng đáng với chiếc cúp Cánh Diều Vàng cho Nữ chính xuất sắc nhất.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Ấn tượng và xuất sắc là vậy, nhưng hành trình trở thành một siêu phẩm trong lòng công chúng của bộ phim lại không dễ dàng. Ở lần ra rạp đầu tiên vào tháng 4/2022, phim chịu lép vế hoàn toàn về số lượng suất chiếu do các nhà rạp chưa tin tưởng vào một tác phẩm độc lập nặng tâm lý. Tuy nhiên, chính chất lượng nội dung đỉnh cao đã khiến khán giả tự nguyện trở thành những "đại sứ truyền thông", kéo nhau ra rạp lấp đầy các phòng chiếu muộn.

Đến tháng 3/2023, tròn một năm sau ngày ra mắt và sau khi đã gặt hái hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ, Đêm Tối Rực Rỡ! được tái phát hành thương mại lần thứ 2 trên toàn quốc. Việc một bộ phim Việt cũ được đưa trở lại rạp chiếu rộng rãi là điều cực kỳ hiếm hoi, minh chứng cho một câu chuyện xuất sắc và giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Ảnh: NSX

Dù đã ra mắt được nhiều năm, Đêm Tối Rực Rỡ! vẫn là một tượng đài dòng phim tâm lý - gia đình tại Việt Nam. Đến nay, khán giả vẫn để lại những bình luận chân thực như mới vừa xem phim xong, như: "Không hù, không rùng rợn mà nó nặng nề như mình đang sống trong cái đêm đó. Tôi nhớ đợt đó coi rạp, coi xong đi ăn khuya mà ăn không nổi luôn", "Anh U40 rồi, lần đầu tiên anh coi 1 bộ phim chiếu rạp mà anh thấy nó nặng tâm lý nhất từ trước tới nay, nặng tới nỗi anh không dám cho cháu anh coi luôn. Không rời mắt từng giây phút nào luôn, từng nhân vật diễn quá hay, quá hợp vai", "Phim nặng đô nhất tôi từng coi. Mà phải coi trong rạp cơ, dồn dập dồn dập khó thở luôn mà", "Giá trị nghệ thuật tạo cảm xúc cho phim này còn nằm ở những bản nhạc được sử dụng trong phim, nhạc không lời nhưng vang lên ở những đoạn đắt giá nhất, tác động vào thính giác của khán giả"...

Nguồn: NSX