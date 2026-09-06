Park Bo Gum ở đâu trong bức ảnh này: 2 giây nhận ra luôn mới là fan cứng

Câu hỏi thú vị đang thu hút nhiều người hâm mộ tham gia trổ tài dự đoán trên mạng xã hội.

Mới đây, đoạn video ghi lại hình ảnh Park Bo Gum tham gia huấn luyện quân sự đã được chia sẻ và thu hút rất nhiều tương tác trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là trong clip có rất nhiều người đang cùng huấn luyện. Tất cả đều mặc đồng phục, đeo khẩu trang và thực hiện những động tác gần như giống hệt nhau. Chính vì vậy, nếu chỉ nhìn thoáng qua, việc xác định Park Bo Gum đang đứng ở đâu thực sự không hề dễ dàng.

Bạn có thể tìm ra Park Bo Gum trong bức ảnh này? (ảnh: Facebook)

Một câu hỏi vui nhanh chóng được đặt ra: Liệu người hâm mộ nào sở hữu đôi mắt "cú vọ" có thể phát hiện nam diễn viên giữa đám đông? Thậm chí, với những fan cứng của Park Bo Gum, thử thách còn được nâng lên thành tìm ra thần tượng chỉ trong vòng 2 giây.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người thừa nhận đây là một thử thách quá khó. Dẫu vậy, vẫn có những người hâm mộ nhanh chóng tìm ra "tung tích" của Park Bo Gum. Lý do nằm ở chính động tác của nam diễn viên. Một số khán giả nói vui rằng Park Bo Gum là người "gồng" nhất hội nên chỉ cần quan sát khoảng 10 giây là có thể nhận ra. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng sự khác biệt này có thể xuất phát từ quá trình đào tạo và hoạt động nghệ thuật của anh, khiến cách kiểm soát hình thể, tư thế và động tác có phần khác biệt so với số đông.

Đây chính là đáp án (ảnh: Facebook)

Dù chỉ là một chủ đề vui, việc đoạn video khiến khán giả hào hứng tìm kiếm và bình luận rôm rả phần nào cho thấy sức hút cũng như tình cảm mà công chúng dành cho anh. Đây cũng là thành quả từ hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ của nam diễn viên sinh năm 1993.

Sau khi ra mắt, Park Bo Gum từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm đáng chú ý. Anh gây ấn tượng mạnh với vai Choi Taek trong Reply 1988, trước khi bùng nổ thành ngôi sao hàng đầu nhờ vai Thế tử Lee Yeong trong Love in the Moonlight. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Encounter, Record of Youth, Good Boy và đặc biệt là When Life Gives You Tangerines.

(ảnh: Pinterest)

(ảnh: Pinterest)

(ảnh: Pinterest)

Park Bo Gum không phải mẫu diễn viên gây ấn tượng bằng lối diễn xuất phô trương. Thế mạnh của anh nằm ở biểu cảm tự nhiên, ánh mắt giàu cảm xúc và khả năng xây dựng những nhân vật mang màu sắc ấm áp, chân thành. Choi Taek của Reply 1988 và Yang Gwan Sik của When Life Gives You Tangerines là hai ví dụ tiêu biểu, đồng thời cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của Park Bo Gum qua thời gian.

(ảnh: Pinterest)

Bên cạnh năng lực diễn xuất, Park Bo Gum còn nhiều lần được nhắc tới với hình ảnh nghiêm túc, chăm chỉ trong công việc và cách ứng xử lịch thiệp với những người xung quanh. Sau nhiều năm hoạt động, anh vẫn duy trì hình ảnh tích cực và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Có lẽ vì thế, ngay cả một đoạn video huấn luyện quân sự tưởng chừng rất bình thường cũng có thể trở thành "trò chơi tìm Park Bo Gum" khiến cộng đồng mạng thích thú.

nguồn: Facebook