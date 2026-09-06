Đầu Xuân Tươi Sáng quá hot khiến netizen muốn xem bản Hàn gấp, thậm chí là đã có sẵn những gương mặt tiềm năng.

Đầu Xuân Tươi Sáng đang càn quét khắp các diễn đàn mạng xã hội từ Trung, Việt đến cả Netflix trên toàn cầu. Bên cạnh kịch bản thực tế lôi cuốn về hành trình lập nghiệp tại Bắc Kinh, sức hút của phim phần lớn đến từ chemistry tràn màn hình của bộ đôi nam nữ chính do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên thủ vai. Vào vai tổng tài Loan Niệm (Luke), Tỉnh Bách Nhiên khiến hội chị em mê mẩn nhờ thiết lập nhân vật giám đốc sáng tạo sắc sảo, độc miệng nhưng bên trong lại cực kỳ thâm tình và sủng nịnh.

Nam diễn viên sinh năm 1989 chứng minh đẳng cấp "móc áo di động" khi diện hơn 100 bộ cánh thời trang nơi công sở. Trong khi đó, Tôn Thiên lại gây ấn tượng nhờ nét diễn tự nhiên, gương mặt trong trẻo khi hóa thân thành Thượng Chi Đào. Chính vì bộ phim đang quá hot, các mọt phim Hàn cũng không thể ngồi yên. Trên MXH, netizen rần rần đề cử dàn cast cho một phiên bản Hàn Quốc remake lý tưởng.

Nói về nhân vật Loan Niệm, khán giả cần một diễn viên phải dung hòa được hai thái cực: Sự tinh anh, cao ngạo của một người lãnh đạo khắt khe và nét cuốn hút sành điệu, "gai góc" của một người đàn ông trưởng thành đầy trải nghiệm. Với tiêu chuẩn này, Yoo Yeon Seok được netizen đánh gái là một bản sao hoàn hảo bước ra từ nguyên tác. Không cần gồng mình, nam diễn viên toát lên vẻ tri thức sắc sảo qua từng cái nhíu mày và dáng ngồi quyền lực. Khán giả chắc hẳn chưa thể quên hình ảnh "tổng tài đẹp nhất Hàn Quốc" trong bộ suit ba mảnh chỉn chu và ánh mắt thâm trầm, pha chút lạnh lùng của Yoo Yeon Seok. Nếu vào vai, nam diễn viên sẽ trở thành sếp tổng Luke trong mơ mà netizen Hàn đang ráo riết tìm kiếm, như một netizen nói "Luke bản Hàn là đây".

Theo bài đăng, Kim Yoo Jung là nữ chính phù hợp. Thượng Chi Đào là kiểu nhân vật có sự lột xác mạnh mẽ: Ban đầu bình phàm, ngoan hiền nhưng sau đó dần tỏa sáng rực rỡ, cuốn hút. Kim Yoo Jung sở hữu trọn vẹn nét đẹp trong trẻo, ánh mắt lấp lánh vô cùng phù hợp với giai đoạn đầu của nhân vật khi mới chập chững bước chân vào giới quảng cáo. Tuy nhiên, khi cần sang chảnh, diện những bộ cánh công sở bó sát quyến rũ, "em gái quốc dân" hoàn toàn có thể cân đẹp nhờ thần thái trưởng thành ngày một chín muồi.

Tuy nhiên, dù có visual đẹp hơn hoa thì khán giả vẫn đánh giá Kim Yoo Jung thua Thượng Chi Đào bản gốc 1 điểm là chiều cao. "Kim Yoo Jung dáng cũng đẹp nhưng hơi thấp so với nguyên tác". Thực tế, Tôn Thiên sở hữu chiều cao 1m72 cùng đôi chân dài cực phẩm 108 cm, trong khi ứng cử viên bản Hàn có vóc dáng nhỏ nhắn hơn với chiều cao 1m65 nhưng sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối.

Lưu Sướng đang gây sốt cõi mạng với vai Will trong Đầu Xuân Tươi Sáng. Khác với vẻ "bad boy" của Loan Niệm, Will như "bạch mã hoàng tử" với phong thái trưởng thành, nhẹ nhàng và điềm đạm. Thủ vai này trong bản Hàn, khán giả đang cho rằng mỹ nam Lee Sang Yeob là phù hợp. Anh không chỉ có body cân đối mà gương mặt cũng rất "nghệ", cân được cả từ vai ôn hòa đến lạnh lùng, nghiêm nghị.

Mặc dù chỉ là một topic giải trí, những gợi ý trên cũng thể hiện sự mong mỏi cùng niềm yêu thích của khán giả với phiên bản Hàn Quốc của Đầu Xuân Tươi Sáng. Điều này cũng chứng minh cho thành công mà bộ phim đã làm được. Nếu thực sự có một phiên bản Hàn, chắc chắn sẽ không hề kém cảnh bản gốc của Trung Quốc.