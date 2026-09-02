Netizen đang rần rần truyền tay nhau cảnh quay bị cắt trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Những ngày gần đây, mọt phim Hoa ngữ đang rần rần hơn trước sức hút vượt trội của bộ phim ngôn tình công sở hot nhất hiện tại - Đầu Xuân Tươi Sáng do Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên thủ vao chính. Trong đó, nam chính Loan Niệm khiến hội chị em mê mệt với hình tượng vị sếp tổng độc miệng, kiêu ngạo nhưng sở hữu mị lực quyến rũ. Diễn xuất tinh tế cùng gu thời trang đỉnh cao của anh đã chinh phục người hâm mộ. Trong tâm thế không dám xem vì sợ hết, thông tin về cảnh phim của Tỉnh Bách Nhiên trong tập 9 bị cắt bỏ lại càng khiến khán giả "khóc ròng".

Cảnh phim bị cắt của Tỉnh Bách Nhiên. (Nguồn: FB)

Trong phân cảnh bị cắt ở tập 9, Tỉnh Bách Nhiên diện chiếc áo sơ mi trắng phanh cúc ngực hững hờ, ngồi bên chiếc bàn gỗ dưới ánh đèn vàng mờ ảo mộng mị. Động tác châm thuốc, ngửa cổ thả khói của anh kết hợp cùng góc nghiêng thần thánh với sống mũi cao thẳng tạo nên một khung hình đẹp như tranh.

Ảnh: FB

Ảnh: FB

Cảnh quay không hề mang lại cảm giác thô tục mà ngược lại, Tỉnh Bách Nhiên vẫn toát lên "vibe" nam thần có gu, thâm tình. Thần thái phong trần pha chút bất cần, bad boy của nhân vật Loan Niệm lúc này tạo nên một sức hút khó cưỡng đối với người xem. Song, cuối cùng cảnh này không được lên sóng vì không vượt qua khâu kiểm duyệt gắt gao.

Cảnh quay lên thẳng hot search. (Nguồn: Weibo)

Ảnh: FB

Sau khi đoạn video này lan truyền trên mạng xã hội, khán giả đã bùng nổ hàng loạt bình luận phấn khích xen lẫn tiếc nuối: - Ủa xoá à, nghệ thì thôi - May quá vừa xem xong. Nó nghệ điẻn lên được - Tôi đã xem được rồi, nó nghệ mà nó đểu dã man - Nhưng mà cảnh này nó cuốn cuốn kiểu gì á, không thể tả được - Mom nào chưa xem thì xem đây cũng đc, tui kịp lưu rồi - Riết kiểm duyệt nhiều cái ấm ớ dễ sợ

Sự tiếc nuối của khán giả đối với cảnh quay bị cắt cũng chính là minh chứng cho sức hút khổng lồ của cặp đôi chính Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên (trong vai Thượng Chi Đào). Hiện tại, cả hai đang được đánh giá là cặp đôi sở hữu phản ứng hóa học đỉnh cao và bùng nổ thị giác nhất màn ảnh Hoa ngữ. Mỗi cái chạm tay, ánh mắt sủng nịnh hay loạt cảnh hôn táo bạo của hai người đều được thiết kế tỉ mỉ, khiến người xem vừa quắn quéo vừa đỏ mặt vì quá ngọt ngào. Sự chênh lệch chiều cao lý tưởng (nam chính 1m83, nữ chính 1m72) cũng giúp họ tạo nên một tổ hợp đôi lứa công sở vừa vặn, cuốn hút đến từng khung hình.

Ảnh: Sina

Đầu Xuân Tươi Sáng là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cô Nương Đừng Khóc. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Thượng Chi Đào - một cô gái bình thường mang hoài bão lớn lên Bắc Kinh lập nghiệp. Tại đây, cô chạm trán Loan Niệm - một giám đốc sáng tạo tài năng nhưng vô cùng khắt khe và lý trí. Họ đã cùng nhau trải qua mối quan hệ bí mật suốt 6 năm trời với đủ cung bậc thăng trầm, từ những giằng xé, hiểu lầm trong công việc cho đến khi Thượng Chi Đào từng bước đập tan lớp phòng thủ kiên cố trong trái tim ngạo nghễ của Loan Niệm.

Sự thực tế, trưởng thành kết hợp cùng yếu tố lãng mạn chính là chìa khóa giúp bộ phim nhanh chóng bứt phá mốc 10.000 điểm nhiệt trên nền tảng Youku chỉ sau thời gian ngắn phát sóng.

Ảnh: Sohu

Nguồn: Sina