Không dám tin phim Trung Quốc lại có cảnh 18+ nóng cỡ này: Đôi chính xem lại còn ngượng, nhà gái lấy tay bịt mắt

Bộ phim Trung Quốc này gây bất ngờ với cảnh 18+ nóng bỏng.

Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng mới lên sóng đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Bên cạnh câu chuyện đầy hấp dẫn của cặp đôi chính, một phân cảnh đặc biệt trong phim còn trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên ngại ngùng khi xem lại cảnh nóng chính mình đóng gây sốt MXH (ảnh: Weibo)

Cụ thể, cảnh 18+ giữa hai nhân vật Loan Niệm và Thượng Chi Đào bất ngờ gây sốt, thậm chí leo lên Hot Search Weibo. Tất nhiên, với một bộ phim truyền hình dài tập của Trung Quốc, khán giả khó có thể mong đợi những cảnh "hở bạo" như phim 18+ Hàn Quốc hay các tác phẩm phương Tây. Thế nhưng, màn tương tác giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào vẫn được xây dựng đủ táo bạo và đầy tính tứ để khiến nhiều người xem bất ngờ.

Chủ đề này đã leo Hot Search Weibo (ảnh: Weibo)

Không cần phô bày quá nhiều, bầu không khí thân mật cùng phản ứng hóa học giữa hai nhân vật đã giúp phân cảnh trở nên "nóng bỏng mắt". Đáng chú ý hơn, chính hai ngôi sao Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên cũng tỏ ra ngượng ngùng khi phải xem lại cảnh quay này.

Trong một buổi livestream, khi phân cảnh được phát lại, Tôn Thiên lập tức lấy tay che mắt vì không dám nhìn. Tỉnh Bách Nhiên cũng có phản ứng tương tự khi che mặt vì ngượng, dù nam diễn viên cuối cùng vẫn có thể theo dõi hết cảnh phim. Khoảnh khắc hài hước của cả hai nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ, càng khiến cảnh 18+ của Đầu Xuân Tươi Sáng nhận thêm nhiều sự quan tâm.

Cặp đôi chính có nhiều cảnh quay tình tứ trong phim (ảnh: Youku)

(ảnh: Youku)

Bình luận của netizen: - Coi riết tui còn tưởng tui là nữ chính luôn. - Mặt ẻm đỏ luôn rồi, haha. - 2 anh em nhà này hề, Tôn Thiên nhìn ngại đáng yêu ghê. - Cảnh còn chỗ không, cho em ké với ạ, hihi. - Có thiệt là ngại không vậy 2 vị, hehe.

Cho những ai chưa biết, Đầu Xuân Tươi Sáng thuộc dòng phim ngôn tình hiện đại, khai thác mô-típ tình yêu gương vỡ lại lành kết hợp bối cảnh công sở. Câu chuyện xoay quanh Loan Niệm, một giám đốc sáng tạo tài năng trong ngành quảng cáo và Thượng Chi Đào, cô gái trẻ mới chân ướt chân ráo đến Bắc Kinh để lập nghiệp.

(ảnh: Youku)

Từ những va chạm trong công việc và cuộc sống, mối quan hệ giữa hai người dần phát triển, nhưng tình yêu của họ cũng phải trải qua những biến cố, chia xa và thay đổi trước khi có cơ hội tìm lại nhau. Với diễn xuất ấn tượng từ Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên, Đầu Xuân Tươi Sáng hứa hẹn sẽ là một tác phẩm cực kỳ đáng xem cho những ai thích thể loại phim ngôn tình.

nguồn: Weibo, Youku