Bước lùi của Kim Tuyến

Kim Tuyến đã có một bước đi khó hiểu.

Gần đây, NSƯT Kim Tuyến vừa thông báo cho ra mắt dự án web-drama (phim chiếu mạng) mới mang tên Hi, Don't Cry (Muốn Thấy Em Cười) với đề tài bách hợp. Đặc biệt, dự án là sự kết hợp giữa Kim Tuyến và nữ diễn viên cá tính Đồng Ánh Quỳnh - người đang trong mối quan hệ với cô ngoài đời thực - đã lập tức khiến người hâm mộ hào hứng, phấn khích chờ đợi ngày phim lên sóng.

Song, trước nước đi này của Kim Tuyến, không ít người cũng đặt ra dấu hỏi rằng tại sao Kim Tuyến vốn đã có chỗ đứng vững chắc trong showbiz lại rẽ hướng sang sân chơi vốn thường được coi là bệ phóng của những gương mặt trẻ hay tân binh? Và liệu đây là một bước lùi trong sự nghiệp hay là một bước đệm nghệ thuật có tính toán của cô?

Để hiểu được vì sao quyết định này của Kim Tuyến lại gây ngỡ ngàng đến vậy, cần nhìn lại chặng đường trở thành "quốc bảo truyền hình" của cô trên màn ảnh nhỏ Việt Nam. Gia nhập làng giải trí từ năm 21 tuổi, Kim Tuyến không mất quá nhiều thời gian để khẳng định thực lực. Sự nghiệp của cô thăng tiến rực rỡ nhờ sở hữu nhan sắc sắc sảo, đằm thắm chuẩn Á Đông cùng lối diễn xuất nội lực, có chiều sâu. Cột mốc vàng son đầu tiên đến vào năm 2009 với bộ phim Chuyện Tình Đảo Ngọc. Vai diễn Ngọc Yến đã giúp cô xuất sắc vượt qua nhiều đàn chị để giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại giải thưởng danh giá Cánh diều vàng.

Đến năm 2016, khi tham gia vào dự án phim truyền hình hợp tác Việt - HànTuổi Thanh Xuân, Kim Tuyến tiếp tục khẳng định tên tuổi khi chiến thắng giải danh giá "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cũng tại Cánh diều vàng. Suốt gần hai thập kỷ hoạt động, cô liên tục phủ sóng khung giờ vàng qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Sắc Đẹp Và Danh Vọng, Đôi Mắt Của Trái Tim, Vợ Tôi Là Số 1, Mộng Phù Hoa, Muôn Kiểu Làm Dâu... Biến hóa đa dạng từ hình tượng cô gái nghèo vượt khó đến quý cô phản diện sắc sảo, Kim Tuyến nhận được sự yêu mến từ khán giả và được ưu ái gọi với danh xưng "Quốc bảo truyền hình".

Thành quả lớn nhất cho những cống hiến bền bỉ chính là việc cô được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) ở tuổi 36, trở thành gương mặt trẻ tuổi thứ hai trong lịch sử đạt được vinh dự này, chỉ đứng sau NSƯT Mỹ Duyên. Cái tên Kim Tuyến từ lâu đã trở thành một bảo chứng chất lượng cho những tác phẩm truyền hình chính thống.

Dẫu showbiz vận động không ngừng với hàng loạt gương mặt mới xuất hiện mỗi ngày, sức ảnh hưởng và phong độ của Kim Tuyến chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt. Nữ diễn viên chứng minh vị thế bền bỉ, chưa từng ngừng đóng phim, trong đó những bộ gần đây có thể kể đến là Vợ Hiền Mới Ác, Mẹ Biển, Nữ Luật Sư... Không chỉ duy trì danh tiếng bằng thực lực diễn xuất, sức hút của cô còn lan tỏa mạnh mẽ nhờ sắc vóc "lão hóa ngược" đầy quyến rũ bất chấp thời gian, chứng minh qua việc cô vừa lọt vào danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, là gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón.

Chính vì đang đứng ở vị trí đỉnh cao mà nhiều người mơ ước, việc Kim Tuyến rẽ hướng làm web-drama bách hợp giống như một cú lội ngược một dòng chảy đang thuân lợi. Thông thường, một diễn viên kém nổi sẽ đi từ web-drama để tìm kiếm danh tiếng rồi mới tiến lên phim truyền hình hay điện ảnh. Nhưng Kim Tuyến lại làm điều ngược lại, nói cách khác là cô đang "đi lùi".

Song, nhìn khách quan, việc "đi lùi" này không phải do Kim Tuyến mất phong độ hay vị thế minh tinh trong Vbiz. Đây là quyết định đầy bất ngờ do nữ diễn viên lựa chọn. Có thể, Kim Tuyến muốn chiều chuộng cái tôi nghệ thuật và thử thách giới hạn bản thân. Sau gần 20 năm đóng khung trong những bộ phim truyền hình truyền thống với cấu trúc kịch bản an toàn, Kim Tuyến cần một mảnh đất mới để bứt phá. Thể loại Girl Love (bách hợp) vốn là một vùng đất nhiều thử thách tại thị trường Việt Nam. Việc tự làm nhà sản xuất kiêm đóng chính giúp cô hoàn toàn làm chủ được nhân vật, tự do khai phá những góc cạnh diễn xuất mới mẻ, sắc sảo và gai góc hơn mà các đài truyền hình chính thống chưa thể khai thác sâu.

Bên cạnh đó, sự kết hợp này phần nào cho thấy cái tầm của một Nghệ sĩ Ưu tú. Thay vì đứng ở vùng an toàn, Kim Tuyến chấp nhận lùi lại một bước để tạo bệ phóng vững chắc, đồng hành và phát triển cùng đàn em Đồng Ánh Quỳnh. Bản thân mối quan hệ thân thiết và sự ủng hộ lẫn nhau của cặp đôi từ ngoài đời thực bước lên màn ảnh càng giúp bộ phim có một sức hút chân thực, dễ dàng chạm tới trái tim người xem.

Về bộ phim, Hi, Don't Cry do chính Kim Tuyến đầu tư sản xuất và đóng chính cùng Đồng Ánh Quỳnh. Bộ phim đào sâu vào góc khuất tâm lý, mang đến một câu chuyện tình yêu tinh tế và sâu sắc. Phim xoay quanh hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt, đều mang trong mình những tổn thương quá khứ và vết thương lòng sâu sắc. Khi vô tình va vào nhau, họ xoa dịu những nỗi đau của đối phương, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để cùng "chiến đấu" vượt qua nghịch cảnh và tìm lại nụ cười.