Cặp đôi Vbiz không ai ngờ tới bị đồn hẹn hò khắp MXH: Nhà trai lộ hành động thân mật khó chối cãi

Sự thân thiết giữa hai người khiến netizen rần rần bảo nhau "đồng nghiệp thì ai lại làm vậy".

Sự kiện premiere bộ phim điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh diễn ra vào ngày 25/8 vừa qua đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng nhờ màn đổ bộ của dàn sao đình đám. Giữa hàng loạt gương mặt nghệ sĩ nổi bật, sự xuất hiện chung đôi của Kiều Minh Tuấn và Diệp Bảo Ngọc nhanh chóng khiến người hâm mộ dậy sóng. Đứng trên thảm đỏ, cặp đôi Phí Phông không chỉ gây ấn tượng bằng nhan sắc mãn nhãn mà còn làm rộ lên nghi vấn tình cảm trên MXH.

Kiều Minh Tuấn và Diệp Bảo Ngọc tại sự kiện

Xuất hiện trước ống kính truyền thông, Diệp Bảo Ngọc và Kiều Minh Tuấn được netizen cho là đang ngầm diện đồ đôi khi cùng lựa chọn trang phục tông đen tuyền làm chủ đạo. Trong khi "nhà gái" đầy cá tính, quyến rũ với chiếc áo cổ yếm kết hợp cùng quần da thời thượng thì "nhà trai" lại ra dáng một quý ông lịch lãm trong tà áo dài cách điệu. Sắc vóc tương xứng cùng phong thái rạng rỡ của cả hai đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Điều khiến cõi mạng phải bàn tán xôn xao là những cử lại nằm ở loạt cử chỉ thân thiết vượt mức đồng nghiệp thông thường. Không chỉ cùng sánh đôi chụp ảnh, Kiều Minh Tuấn còn lọt vào ống kính máy quay với khoảnh khắc tự tay sửa lại mái tóc cho Diệp Bảo Ngọc vô cùng nhẹ nhàng. Xuyên suốt sự kiện, nam diễn viên tiếp tục để lộ nhiều hành động quan tâm như tút tát lại nhan sắc cho bạn diễn, bất giác chạm khuỷu tay đầy tự nhiên hay nắm tay đỡ cô di chuyển giữa khu vực đông người. Việc "nhà trai" dành sự chăm sóc đặc biệt, gần gũi quá mức cần thiết này khiến cư dân mạng đặt ra câu hỏi lớn về mối quan hệ thực sự của cả hai.

Những hành động quan tâm đặc biệt từ nhà trai lọt vào ống kính truyền thông khiến netizen xôn xao. Ai nấy đều rần rần đẩy thuyền, bảo nhau: "Đồng nghiệp ai lại làm vậy!"

Một số bình luận: - Đồng nghiệp bình thường thì ai mà chăm chút từng sợi tóc, nắm tay ngọt ngào thế kia đâu chứ - Nhìn ánh mắt Kiều Minh Tuấn nhìn Diệp Bảo Ngọc như có tình cảm ấy nhỉ - Cảm giác chị Ngọc khéo léo giữ khoảng cách nha chắc sợ lộ quá - Đã chỉnh tóc còn chỉnh răng cho người ta - Nếu hẹn hò thật thì chúc mừng, đẹp đôi lắm luôn

Sở dĩ màn tương tác của Kiều Minh Tuấn và Diệp Bảo Ngọc tạo được hiệu ứng viral là bởi hai người vừa có màn hợp tác đầy ấn tượng trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng ra mắt hồi đầu năm nay. Cả hai dù không nên duyên trong phim nhưng cũng là dịp để hợp tác với nhau ngoài đời, là dịp để thân thiết với nhau hơn.

Trước đó, khi cùng đoàn phim tham gia các sự kiện quảng bá trong và ngoài nước, cặp đôi cũng không ít lần bị người hâm mộ bắt trọn những cử chỉ thân thiết ở hậu trường. Từ việc Kiều Minh Tuấn ga-lăng nhường góc mặt đẹp cho bạn diễn khi chụp ảnh cho đến việc thoải mái trêu đùa, tương tác phía sau ống kính, quay TikTOk cùng nha luôn là chủ đề khiến các fan tích cực "đẩy thuyền". Dù người trong cuộc chưa lên tiếng nhưng sự ngọt ngào mà họ dành cho nhau tại thảm đỏ Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh vừa qua chắc chắn sẽ còn làm mạng xã hội xôn xao trong nhiều ngày tới.