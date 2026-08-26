Mỹ nhân duy nhất AI không thể sao chép nổi: Gương mặt hội tụ tinh hoa, có làm ma cũng nguyện mê suốt đời

Ngũ quan hoàn mỹ cùng gương mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân này đã khắc họa nên một yêu tinh vừa kiều diễm vừa nguy hiểm.

Nhan sắc đỉnh cao của Trần Đô Linh lại một lần nữa khiến cõi mạng phải chao đảo, nhưng lần này đỉnh điểm của sự chú ý lại đến từ một cuộc so kè vô cùng hy hữu: Người thật đọ sắc cùng AI. Dù chỉ đảm nhận vai diễn khách mời Kính Yêu trong bộ phim cổ trang đình đám Vĩnh Dạ Tinh Hà, mỹ nhân sinh năm 1993 đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt diện rộng, đè bẹp hoàn toàn các phiên bản tái hiện bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo và khẳng định danh xưng "nữ thần cổ trang" khó ai có thể thay thế.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc cư dân mạng sử dụng công nghệ AI sáng tạo lại phân cảnh Kính Yêu mặc áo đỏ phá vỡ ảo cảnh màn xuất hiện được coi là kinh điển của cô trên màn ảnh. Tuy nhiên, khi đặt hai phiên bản cạnh nhau, netizen dễ dàng nhận ra sản phẩm AI dù đúc nét chuẩn chỉnh từng milimet nhưng lại vô cùng đơ cứng, hoàn toàn thiếu đi thần thái và sức sống tự nhiên của người thật. Thậm chí, hàng loạt chủ đề như #AI cũng không thể đẹp hơn Trần Đô Linh# hay #Kính Yêu của Trần Đô Linh đẹp đến mức như một tiêu chuẩn# đã leo thẳng lên top hot search Weibo.

Cư dân mạng cho rằng gương mặt trái xoan mềm mại, đôi mắt hạnh thon dài cùng khí chất thanh lãnh đậm chất mỹ nhân Giang Nam của nữ diễn viên là điều mà AI dù có "học theo" cũng không thể tính toán ra được. Bên cạnh đó, chính ánh mắt linh động, biểu cảm tinh tế cùng diễn xuất lột tả trọn vẹn sự quyến rũ lẫn kiêu kỳ của một yêu quái đã giúp phiên bản người thật áp đảo hoàn toàn công nghệ.

Thực tế, nhân vật Kính Yêu do Trần Đô Linh thể hiện chỉ là một vai khách mời với thời lượng lên hình vỏn vẹn khoảng 5 phút trong Vĩnh Dạ Tinh Hà. Cô xuất hiện trong trang phục tân nương sắc đỏ rực rỡ, kết hợp cùng mũ đội đầu và trang sức bằng vàng vô cùng rườm rà. Dù phụ kiện khá nặng nề và dễ phản tác dụng với người khác, ngũ quan hoàn mỹ cùng gương mặt nhỏ nhắn của Trần Đô Linh vẫn cân trọn tạo hình, khắc họa nên một yêu tinh vừa kiều diễm vừa nguy hiểm. Dù xuất hiện ngắn ngủi, sức hút của cô đã mang về hơn 7 triệu lượt tương tác trên Weibo, đồng thời đưa Kính Yêu vươn lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các nhân vật hot nhất trên Douyin, sánh ngang với dàn diễn viên chính của bộ phim.

Vai diễn Kính Yêu còn là nguồn cảm hứng cho hàng loạt xu hướng làm đẹp rầm rộ khắp các nền tảng mạng xã hội. Trọng tâm của trào lưu này chính là bộ móng tay mang tông đỏ chủ đạo kết hợp dáng nhọn pha lệ đầy ma mị, làm nổi bật thiết lập nhân vật mang màu sắc cấm kỵ. Trên Douyin và Tiểu Hồng Thư, từ khóa "móng Kính Yêu" liên tục cán mốc triệu view với hàng chục nghìn video hóa trang, cùng vô số bài hướng dẫn chi tiết từ các beauty blogger lẫn chuyên gia trang điểm hàng đầu.