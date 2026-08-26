Lọ Lem say rượu thôi có cần phải đẹp vậy không: Má đỏ bừng cuốn dễ sợ, không hoàng tử nào cưỡng nổi đâu

Nhan sắc khi say của nàng Lọ Lem này khiến ai nấy đều mê mệt.

Bộ phim Love On The Menu đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả với câu chuyện tình cảm đầy trắc trở giữa cô nàng nhà nghèo Han Gyu Rim và chàng trai xuất thân giàu có Kim Mu Jin. Chuyện tình mang màu sắc Lọ Lem - hoàng tử quen thuộc nhưng được đặt trong bối cảnh đời sống gần gũi, cùng những mâu thuẫn về gia đình và khoảng cách hoàn cảnh giữa đôi bên.

Màn kết hợp giữa Ha Seok Jin và Hani trong Love On The Menu đang được khán giả khen ngợi.

Love On The Menu không chỉ tập trung vào tình yêu mà còn kể câu chuyện về tình thân. Đó là một ngôi nhà có thể khiến người ta nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả. Các thành viên có thể cãi nhau mỗi sáng, tối về lại đối mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ có thể làm tổn thương nhau, nhưng nếu một người trở về nhà trong nước mắt vì bị người ngoài bắt nạt, cả gia đình lập tức đứng về phía người đó. Từ những con người và mối quan hệ tưởng chừng đã vỡ thành từng mảnh, bộ phim khai thác ý nghĩa của hai chữ gia đình.

Nữ chính Han Gyu Rim (Hani) là chủ cửa hàng bán đồ ăn kèm trong khu chợ. Từ nhỏ, cô đã được gọi bằng biệt danh "Trưởng nhóm Han" bởi tính cách nhiệt tình và thích giúp đỡ mọi người. Chỉ cần biết ai đó gặp chuyện buồn hay khó khăn, Han Gyu Rim sẵn sàng bỏ công việc của mình để chạy tới giúp đỡ. Ngược lại, nếu người khác có chuyện vui, cô cũng hào hứng chúc mừng như thể đó là niềm vui của chính mình. Han Gyu Rim vì thế là một cô gái giàu tình cảm, tốt bụng nhưng đôi khi cũng khá bao đồng.

Trái ngược với cô, Kim Mu Jin là chủ kiêm đầu bếp của một nhà hàng Italy. Anh sinh ra trong gia đình cực kỳ giàu có, đúng nghĩa ngậm thìa kim cương. Tuy nhiên, Kim Mu Jin cố tình mặc những bộ quần áo bình thường, đi xe buýt và tàu điện để che giấu thân phận con trai ông chủ khi làm việc tại nhà hàng. Cuộc sống của anh dần thay đổi sau khi hình thành mối duyên đặc biệt với Han Gyu Rim.

Ở những diễn biến mới nhất của bộ phim, chuyện tình của Han Gyu Rim và Kim Mu Jin đang mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khi cả hai đã chia tay dù vẫn còn vương vấn đối phương rất nhiều.