Rầm rộ tin đồn Tăng Thanh Hà cạch mặt chị em thân thiết, ngó lơ nhau giữa sự kiện

Mối quan hệ của Tăng Thanh Hà và người bạn thân đang được netizen quan tâm.

Sự kiện premiere bộ phim điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh diễn ra vào ngày 25/8 vừa qua không chỉ là nơi đổ bộ của dàn sao khủng mà còn là tâm điểm của những màn tương tác đầy bất ngờ của dàn sao. Trong đó, khoảnh khắc hai mỹ nhân Tăng Thanh Hà và Băng Di được ban tổ chức sắp xếp ngồi cạnh nhau trong rạp phim nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông, bởi thời gian trước đã có nhiều tin đồn hai người bạn thân này cạch mặt nhau, nay Tăng Thanh Hà lại tự nhận là "không muốn nói chuyện với nhau".

Tăng Thanh Hà ngồi cạnh Băng Di tại sự kiện

Vốn nổi tiếng là cặp bài trùng trong hội bạn thân thượng lưu, thế nhưng thời gian trước, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn Tăng Thanh Hà và Băng Di đã ngầm "nghỉ chơi" vì netizen không còn thấy cả hai xuất hiện hay tương tác qua lại cùng nhau như trước. Trước truyền thông, Tăng Thanh Hà chia sẻ: "Chắc hai đứa mình thân nhau quá rồi nên đi event không ai muốn nói chuyện với nhau". Ngay lập tức, Băng Di cũng lên tiếng: "Không tương tác nên người ta tưởng không thân đó".

Tăng Thanh Hà chia sẻ: "Đi event không ai muốn nói chuyện với nhau"

Nàng ngọc nữ tiếp tục giải thích lý do thực sự đằng sau sự "lạnh lùng" này: "Tuần nào cũng gặp nhau hết, vì đã nói nhiều quá rồi, nên bây giờ gặp không biết nói gì nữa". Đôi bạn thân nói thẳng chẳng qua ban tổ chức xếp chỗ ngồi xem phim cạnh nhau chứ họ cũng... chẳng muốn ngồi với nhau cho lắm. Sau đó, Tăng Thanh Hà còn bồi thêm một câu chốt hạ cực phũ: "Chủ nhật nhớ đừng qua nhà tui nha!" làm ai nấy chứng kiến đều phải bật cười.

Thân nhau lắm mới ghẹo nhau được vậy

Màn tương tác này đã đập tan mọi tin đồn ác ý về mối quan hệ của đôi bạn thân bởi đây chính là biểu hiện chuẩn chỉnh của một tình bạn tri kỷ đời thực: Vì gặp nhau quá thường xuyên, đi chơi như cơm bữa nên chẳng còn thiết tha chụp ảnh sống ảo hay đăng hình lên mạng xã hội để chứng minh. Việc thoải mái "bóc phốt", trêu đùa nhau trước công chúng mà không sợ mất lòng chính càng cho thấy mối quan hệ của cả hai đang cực kỳ khăng khít. Giữa showbiz đầy thị phi, việc giữ được một tình bạn tự nhiên, không màu mè và thấu hiểu nhau đến mức "không cần nói cũng hiểu" như Hà Tăng và Băng Di là điều vô cùng hiếm có.

Băng Di thân thiết với vợ chồng Hà Tăng

Tăng Thanh Hà và Băng Di là đôi bạn thân có tiếng của showbiz với tình bạn bền chặt kéo dài suốt gần một thập kỷ. Mối nhân duyên của cả hai bắt đầu từ năm 2017, khi Băng Di hẹn hò với Justin Chiêm - bạn thân kiêm đối tác kinh doanh lâu năm của ông xã Hà Tăng. Từ những buổi tụ họp gia đình ấm cúng, hai mỹ nhân luôn đồng hành và ủng hộ nhau trong mọi cột mốc lớn nhỏ từ cuộc sống đến sự nghiệp, trở thành cặp chị em thân thiết không thể thiếu trong hội bạn thượng lưu Vbiz.

Nhắc đến Tăng Thanh Hà, khán giả nhớ ngay đến danh xưng "ngọc nữ màn ảnh Việt" với những bộ phim nổi tiếng như Dốc Tình, Hương Phù Sa, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet, Mỹ Nhân Kế và sắp tới là sự trở lại màn ảnh rộng sau 13 năm với Hoàng Hậu Cuối Cùng. Dù đã lui về hậu trường nhiều năm để chăm sóc gia đình nhỏ bên ông xã doanh nhân Louis Nguyễn và tập trung cho sự nghiệp kinh doanh riêng, sức hút của cô chưa bao giờ hạ nhiệt. Mỗi lần tái xuất thảm đỏ, Hà Tăng luôn khiến công chúng trầm trồ bởi khí chất sang trọng, thanh lịch chuẩn phu nhân nhà tài phiệt.

Trong khi đó, Băng Di lại là một bông hoa đa sắc của Vbiz khi gặt hái được nhiều thành công trong cả vai trò ca sĩ, người mẫu và đặc biệt là diễn viên qua loạt vai phản diện ấn tượng như Gạo Nếp Gạo Tẻ hay Đất Rừng Phương Nam, Số Nhọ, Đường Về Có Nhau, Hoa Sơn Trà.... Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sang chảnh và chuyện tình đẹp như mơ bên Justin Chiêm - cũng là mối duyên này đã đưa hai mỹ nhân xích lại gần nhau, tạo nên một tình bạn bền chặt kéo dài suốt gần một thập kỷ qua.