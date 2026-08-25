Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần

Theo Đời sống & Pháp luật
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Thảm đỏ Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đang bùng nổ trên MXH vì quy tụ dàn sao cực phẩm của showbiz.

Tối ngày 25/8, buổi premiere bộ phim điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh diễn ra tại TP.HCM với quy mô tổ chức cực khủng. Bên cạnh sự xuất hiện của ê-kíp, dàn cast, sự kiện còn quy tụ loạt tên tuổi đình đám của showbiz Việt như vợ chồng Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, Minh Hằng, Hoa hậu H'Hen Niê, Mỹ Tâm, Kiều Minh Tuấn, Tam Triều Dâng, Jun Phạm... Mỗi người một vẻ nhưng ai cũng lộng lẫy và sang trọng, dàn sao khiến buổi công chiếu càng thêm bùng nổ trên MXH.

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 1.

Ê-kíp phim

Dàn sao tại sự kiện

Vừa hôm trước chặt chém thảm đỏ với chiếc váy đỏ quyến rũ thì hôm nay, Mỹ Tâm chiếm trọn mọi ánh nhìn khi diện chiếc váy màu đen tuyền sang trọng với thiết kế trễ vai tinh tế, tôn lên bờ vai trần quyến rũ và vóc dáng thon gọn. Layout trang điểm tự nhiên kết hợp cùng mái tóc búi thấp thanh lịch càng làm tăng thêm vẻ mặn mà, quyền lực của ngôi sao hạng A. Suốt sự kiện, Mỹ Tâm liên tục nở nụ cười rạng rỡ, thân thiện tương tác với ống kính truyền thông và khán giả, toát lên khí chất đại minh tinh cuốn hút nhưng cũng rất gần gũi.

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 2.

Mỹ Tâm

Nhã Phương khiến dân tình trầm trồ khi thả dáng trong bộ đầm cúp ngực đen ngắn, phô diễn thắt eo con kiến cùng đôi chân dài mướt mắt qua lớp quần tất mỏng quyến rũ. Chi tiết tà váy xếp nếp rủ nhẹ bên hông tạo điểm nhấn phá cách, đồng thời tăng thêm vẻ thời thượng cho tổng thể outfit. Bên cạnh body "vô thực", nữ diễn viên còn ghi điểm tuyệt đối với layout makeup sắc sảo nhấn vào đôi mắt hút hồn.

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 3.

Nhã Phương

LAMOON chiếm trọn mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài "nàng thơ" ngọt ngào mà sang trọng. Cô lựa chọn bộ trang phục cổ phong cách điệu tông màu trắng ngà thanh lịch, được may bằng chất liệu vải gấm quý phái. Layout trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo kết hợp cùng mái tóc tết vương miện cổ điển giúp nữ ca sĩ tôn lên trọn vẹn những đường nét thanh tú, tổng thể visual trông vô cùng cuốn hút, vừa mang "vibe" truyền thống nhưng không kém phần hiện đại.

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 4.

LAMOON

Cũng lựa chọn sắc đen như dàn mỹ nhân đình đám, Phương Anh Đào diện một chiếc đầm hai dây ôm sát, khéo léo khoe bờ vai trần mảnh dẻ cùng vóc dáng thanh mảnh, nuột nà. Chi tiết bèo nhún chạy dọc thân váy chính là điểm nhấn tinh tế giúp mỗi bước di chuyển của cô thêm phần uyển chuyển, mềm mại. Không cần lên đồ quá cầu kỳ, Hương Anh Đào vẫn biết cách thu hút mọi ánh nhìn nhờ layout trang điểm tự nhiên tôn lên nước da trắng phát sáng cùng thần thái vô cùng rạng rỡ. Sự xuất hiện đầy tự tin cùng nụ cười mỉm duyên dáng của cô đã góp thêm một sắc màu sắc sảo và cuốn hút cho "đại tiệc nhan sắc" tối nay.

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 5.

Phương Anh Đào

Đặc biệt, Phương Anh Đào khi đứng chung khung hình với Tuấn Trần cũng khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Một bên xinh đẹp rạng ngời, một bên bảnh bao tuấn tú, đây có lẽ là một trong những khung hình ấn tượng nhất đêm nay. Khoảnh khắc Tuấn Trần cầm tay Phương Anh Đào để dìu lên thảm đỏ cũng khiến netizen dậy sóng, fan couple tha hồ mơ mộng về ngày thuyền đôi trai tài gái sắc này "cập bến".

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 6.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 7.

Khoảnh khắc khiến fan couple dậy sóng

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 8.

Quách Ngọc Ngoan

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 9.

Song Luân

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 10.

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 11.

Tam Triều Dâng

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 12.

Diệp Bảo Ngọc và Kiều Minh Tuấn

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 13.

Ngọc Xuân

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 14.

Hoàng Yến Chibi

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 15.

Vĩnh Đam

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 16.

Hoa hậu H'Hen Niê

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 17.

Tùng Mint

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 18.

Mai Tài Phến

Siêu thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Nhã Phương - Mỹ Tâm - LAMOON đẹp điên đảo, Phương Anh Đào tình tứ bên Tuấn Trần- Ảnh 19.

Các anh Tài


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