Showbiz có 1 mỹ nhân "nghìn năm", nhan sắc 10 điểm nhưng diễn xuất 0 điểm

Sở hữu nhan sắc ấn tượng nhưng sao nữ lại khiến khán giả ngán ngẩm vì diễn xuất mãi không tiến bộ.

Có những diễn viên khiến khán giả nhớ đến nhờ diễn xuất, cũng có người chỉ cần xuất hiện là đủ gây chú ý bởi ngoại hình. Cúc Tịnh Y thuộc trường hợp thứ 2. Suốt nhiều năm hoạt động, cô luôn nằm trong nhóm mỹ nhân thế hệ mới được nhắc đến nhiều nhất, thậm chí danh hiệu "mỹ nữ 4000 năm" đến nay vẫn gắn chặt với tên tuổi nữ diễn viên. Nhưng cũng chính gương mặt đẹp như được "đóng khung" ấy lại trở thành thứ khiến cô khó thoát khỏi những lời chê bai về diễn xuất.

Nhan sắc nổi bật, danh hiệu "mỹ nữ 4000 năm" gây tranh cãi suốt nhiều năm

Trước khi trở thành cái tên quen mặt trên màn ảnh, Cúc Tịnh Y từng là thành viên của SNH48. Những hình ảnh thời mới vào nghề của cô sau này cũng liên tục bị đào lại, trở thành tâm điểm cho những tranh cãi xoay quanh nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

So với thời điểm mới xuất hiện, ngoại hình của Cúc Tịnh Y hiện tại có nhiều thay đổi rõ rệt. Gương mặt trở nên thon gọn hơn, sống mũi cao hơn, làn da cũng trắng sáng, những thay đổi này khiến cô nhiều lần vướng vào nghi vấn dao kéo dù bản thân chưa từng công khai thừa nhận. Bất chấp tranh cãi, khó có thể phủ nhận Cúc Tịnh Y sở hữu ngoại hình nổi bật. Trong dàn tiểu hoa thế hệ mới, cô có gương mặt đặc biệt phù hợp với tạo hình cổ trang, đường nét thanh tú nhưng vẫn đủ sắc sảo để tạo ấn tượng.

Năm 2014, Cúc Tịnh Y bất ngờ nổi tiếng nhờ danh hiệu "mỹ nữ 4000 năm". Câu chuyện bắt nguồn từ một bài viết của người hâm mộ Nhật Bản, trong đó cô được gọi là "idol 4000 năm". Tuy nhiên, khi thông tin được lan truyền về Trung Quốc, cách hiểu lại bị biến thành "mỹ nữ 4000 năm", từ đó tạo nên một màn hiểu nhầm kéo dài nhiều năm.

Danh hiệu này từng khiến Cúc Tịnh Y bị chế giễu không ít bởi nó bị cho là quá khoa trương. Nhưng trớ trêu là càng gây tranh cãi, cái danh ấy lại càng gắn chặt với cô. Cúc Tịnh Y có thể không phải người đẹp được lòng tất cả khán giả, nhưng xét riêng về độ nhận diện, "mỹ nữ 4000 năm" đúng là đã theo cô suốt cả sự nghiệp.

Ngoại hình 10 điểm nhưng diễn xuất lại khiến khán giả ngán ngẩm

Vấn đề lớn nhất của Cúc Tịnh Y là cô dường như quá sợ mình bị xấu trên màn ảnh.

Trong nhiều bộ phim, dù nhân vật đang gặp phải hoàn cảnh nào, gương mặt của người đẹp sinh năm 1994 vẫn gần như giữ nguyên một kiểu makeup. Từ lớp nền trắng, môi bóng, bọng mắt được nhấn kỹ cho đến hàng mi cong, tất cả khiến cô trông giống như đang chuẩn bị đi chụp ảnh hơn là thực sự sống trong bối cảnh của nhân vật. Đây cũng là lý do Cúc Tịnh Y bị gắn với cụm từ "10 phim như 1". Dù đóng tiểu thư, hồ ly, tiên hiệp hay thậm chí là nha hoàn, cô vẫn mang cảm giác như cùng một phiên bản của Cúc Tịnh Y ngoài đời được đặt vào những bộ trang phục khác nhau.

Như trong Hoa Nhung, tạo hình của cô từng trở thành đề tài bàn tán khi nhân vật chỉ là nha hoàn nhưng gương mặt lại được trang điểm kỹ lưỡng, thậm chí còn nổi bật hơn nhiều nhân vật có thân phận cao quý. Một số phim khác cũng bị khán giả nhắc đi nhắc lại theo hướng tiêu cực, từ việc nhân vật xuất hiện trong tang lễ với lớp trang điểm lồng lộn cho đến phân cảnh bị bắt cóc nhưng vẫn đẹp không khác gì đang quay quảng cáo.

Cảnh "ngậm giẻ" của Cúc Tịnh Y cũng từng trở thành một trong những khoảnh khắc bị cư dân mạng chế giễu nhiều nhất. Thay vì thể hiện cảm giác hoảng sợ, đau đớn hay chật vật của một người đang gặp nguy hiểm, nhân vật vẫn giữ gương mặt gần như hoàn hảo. Miếng vải trong miệng giống một đạo cụ được đặt vào cho đủ tình tiết hơn là tạo cảm giác nhân vật thực sự bị khống chế.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở tạo hình, diễn xuất của Cúc Tịnh Y nhiều năm qua cũng bị nhận xét là quá một màu và dở tệ. Những cái nhíu mày, trợn mắt, lắc đầu, mím môi hay vuốt tóc được lặp lại liên tục, trong khi cảm xúc của nhân vật lại thiếu sự chuyển biến. Một cảnh khóc vẫn phải đẹp, bị thương vẫn phải giữ lớp trang điểm hoàn chỉnh, còn những phân đoạn tức giận cũng chỉ dừng ở mức nhăn mặt hoặc trừng mắt.

2 bộ phim lên sóng trong năm 2026 của Cúc Tịnh Y là Nguyệt Lân Ỷ Kỷ và Thiên Hương tiếp tục cho thấy vấn đề quen thuộc. Khán giả từng hy vọng sau nhiều năm đóng phim, cô có thể thoát khỏi kiểu diễn "đóng ai cũng giống Cúc Tịnh Y". Nhưng đến hiện tại, thứ dễ nhận ra nhất trong các bộ phim của cô vẫn là một mỹ nhân luôn đẹp lộng lẫy, chỉ khác nhau ở trang phục và kiểu tóc.

Cúc Tịnh Y đã có thứ mà nhiều người trong showbiz phải chật vật tìm kiếm: một gương mặt đẹp, độ nhận diện cao và hình ảnh cổ trang gần như đã trở thành thương hiệu. Chỉ tiếc rằng sau tất cả những năm đứng trước ống kính, điều khán giả vẫn chờ đợi ở cô là một vai diễn mà người ta nhớ đến nhân vật, thay vì chỉ là "vẻ đẹp của Cúc Tịnh Y".