Chỉ một tấm ảnh hậu trường, nam diễn viên đã leo thẳng top tìm kiếm.

Ngày 24/8, loạt hình ảnh Trương Lăng Hách mặc bạch y trên phim trường Nga Mi bất ngờ được lan truyền. Nam diễn viên xuất hiện trong bộ đạo bào trắng đơn giản, búi tóc, ngồi gảy đàn giữa màn sương núi Nga Mi. Không trang sức cầu kỳ, không hiệu ứng ánh sáng đặc biệt, chỉ vài khoảnh khắc hậu trường cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ.

Ảnh: Sina

Chỉ trong một ngày, chủ đề này đã thu hút hơn 230 triệu lượt xem cùng 150.000 lượt bình luận. Cộng đồng mạng không ngừng tán thưởng khí chất tiên phong đạo cốt của anh, thậm chí còn so sánh anh với vị đại sư huynh bước ra từ tiểu thuyết tiên hiệp. Vóc dáng cao 1m90 đứng giữa núi rừng phủ sương, áo trắng phất nhẹ, ánh mắt xa cách và có phần bi mẫn. Tất cả khiến Trương Lăng Hách trông chẳng khác nào một vị tiên nhân vừa bước ra từ trang sách. Nhưng điều khiến hình ảnh này thực sự đáng chú ý lại nằm ở một chi tiết: Tạ Trùng không phải tiên quân. Đây là một phản diện.

Ảnh: Sina

Tại Nga Mi, Tạ Trùng hiện lên với dáng vẻ cao quý, điềm đạm và thoát trần. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ hắn là vị đại sư huynh đức cao vọng trọng, một cao nhân thế ngoại chân chính. Nhìn sâu bên trong, hắn lại vô cùng thâm trầm và lắm mưu nhiều kế. Đây là dạng phản diện không cần bộ mặt ác tợn hay tạo hình ma mị. Chính cái thần thái không vướng bụi trần ấy mới làm cho những hành động đen tối đằng sau trở nên kinh hãi hơn bao giờ hết. Cư dân mạng vô cùng tâm đắc với một nhận xét về kiểu nhân vật đáng sợ nhất làng tu tiên này: Bạn có bị hắn lừa bán đi, chắc vẫn gật gù giúp hắn đếm tiền.

Ảnh: Sina

Đáng nói, Trương Lăng Hách chỉ đảm nhận vai khách mời trong Nga Mi, xuất hiện ở phần 4 với thời gian quay ngắn ngủi chừng 2-3 ngày. Thế nhưng chỉ bằng một bức ảnh hậu trường, nhân vật Tạ Trùng đã hiện lên vô cùng sống động. Đặt vào bối cảnh núi Nga Mi ngợp trong sương mờ, bóng áo trắng cùng tiếng đàn cất lên liền tạo nên cảm giác tiên phong đạo cốt, tựa như một người hoàn toàn không thuộc về chốn nhân gian.

Nga Mi là dự án truyền hình gốc do CCTV sản xuất, đạo diễn Từ Kỷ Chu, người từng thực hiện Cuồng Phong. Chỉ đạo mỹ thuật Vương Cạnh từng tham gia Minh Lan Truyện, trong khi chỉ đạo tạo hình Trần Đồng Huân từng làm Chân Hoàn Truyện.

Ảnh: Sina

Phim được quay thực tế tại núi Nga Mi, kết hợp võ thuật Nga Mi, văn hóa thiền trà và các yếu tố di sản văn hóa phi vật thể. Đây cũng được giới thiệu là lần đầu CCTV thử sức với thể loại cổ trang phá án, hướng tới một tác phẩm mang thẩm mỹ phương Đông nhưng vẫn có tinh thần hiện đại. Trong một dự án như vậy, việc một diễn viên khách mời chỉ quay 2-3 ngày nhưng vẫn được đầu tư kỹ về tạo hình và khí chất là điều đáng chú ý. Bởi khách mời trong nhiều bộ phim thường chỉ cần xuất hiện đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Còn Tạ Trùng, ít nhất qua những hình ảnh hậu trường đầu tiên, đã cho thấy một nhân vật được chăm chút từ ngoại hình đến thần thái.

Theo Sina