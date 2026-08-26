Nhiều phản ứng trái chiều bùng nổ trên MXH sau khi bộ phim có những suất chiếu đầu tiên.

Chính thức đổ bộ rạp chiếu với những suất chiếu đầu tiên, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đang là cái tên chiếm trọn spotlight trên MXH. Vốn là một dự án được đầu tư và truyền thông với mức kinh phí khủng, phim sở hữu dàn cast "trong mơ" gồm những cái tên bảo chứng như Quách Ngọc Ngoan, Johnny Trí Nguyễn, Tự Long, Đỗ Thị Hải Yến, Tuấn Trần, Trần Thiên Tú... Thế nhưng, ngay sau những suất chiếu đầu, mạng xã hội đã lập tức bùng nổ những phản ứng trái chiều từ khán giả. Kỳ vọng cho một "cú hích" cổ trang Việt là rất lớn, nhưng thực tế nhận về lại đang tạo ra nhiều luồng tranh luận.

"Bữa tiệc" thị giác đỉnh cao: Cảnh sắc Ninh Bình hùng vĩ, hành động mãn nhãn

Một điều mà hầu như ai bước ra khỏi rạp cũng phải dành lời khen ngợi cho bộ phim chính là phần bối cảnh quay quá đẹp mắt. Toàn bộ thiên nhiên Ninh Bình hiện lên trên màn ảnh rộng đầy hùng vĩ, hoang sơ và tráng lệ, khiến người xem không khỏi trầm trồ tự hào. Bên cạnh đó, sự chỉn chu còn thể hiện rõ nét qua phần tạo hình: từ cái quần, cái áo cho đến thanh gươm, ngọn giáo đều được thiết kế tỉ mỉ, toát lên khí chất thời đại.

Đặc biệt, những phân đoạn "tương tác vật lý" trong phim được đánh giá là chuyên nghiệp, mạnh mẽ và đầy khí thế. Lời khen lớn nhất phải dành cho Johnny Trí Nguyễn - Đạo diễn hành động - khi anh đã làm ra những phân cảnh hành động vô cùng mãn nhãn. Dàn diễn viên từ Tuấn Trần, Trần Thiên Tú cho đến Đăng Trần, Hiền Ngô đều có những pha hành động dứt khoát, khí chất và cực kỳ ngầu, cho thấy sự tập luyện nghiêm túc của ê-kíp.

Một số bình luận từ những khán giả đầu tiên:

Kịch bản rối rắm, thoại "trả bài"

Tuy nhiên, ngoại trừ hai điểm cộng lớn về bối cảnh và hành động mà hầu như ai cũng khen ngợi, nhiều khán giả là sự thất vọng tràn trề. Trước khi chính thức công chiếu, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được truyền thông mạnh mẽ, những hình ảnh về phim được tung ra hoành tráng cùng dàn cast toàn những tên tuổi top đầu Vbiz khiến dân tình mong đợi về một bộ phim được coi là bom tấn cổ trang Việt với mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng khi ra rạp, cảm nhận chung đang là kịch bản phim bị rối, ôm đồm nhưng thiếu chiều sâu, dẫn đến việc không đọng lại được cảm xúc như nội dung phim hướng tới.

Bên cạnh đó, phần thoại của các diễn viên cũng chưa được đánh giá cao vì thiếu cảm xúc và thiếu cả chiều sâu. Đó là chưa kể các mối quan hệ của nhân vật trong phim dù là vua - quan hay cha - con đều không được xây dựng đủ sâu sắc để chạm đến trái tim khán giả, nhất là ở những phân cảnh bi tráng. Đặc biệt, tuyến tình cảm (love line) của Tuấn Trần và Trần Thiên Tú được thêm thắt vào phim tạo cảm giác gượng gạo, khó nói, như thể để tô điểm thêm không khí hoặc làm nổi bật tình yêu đôi lứa tồn tại giữa nghịch cảnh.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh lấy bối cảnh cuối triều Đinh đầy biến động, mở đầu bằng trận chiến dẹp 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng. Sau khi nhà vua đột ngột băng hà khiến triều đình rơi vào khủng hoảng, thù trong giặc ngoài lăm le xâm lược. Lúc này, nhóm 7 vị Hộ linh tráng sĩ nhận di nguyện tối mật cuối cùng từ Tiên đế: Họ phải bước vào một cuộc chạy đua sinh tử với thời gian để hộ tống 99 chiếc quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau nhằm đánh lừa các thế lực thù địch đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí và long mạch của dân tộc. Hành trình đầy gian truân qua vùng núi non hiểm trở của Hoa Lư không chỉ là những trận giao đấu võ thuật nghẹt thở, mà còn là một cuộc chiến nội tâm dữ dội, nơi lòng trung thành, tình yêu đôi lứa và sự hy sinh anh dũng đan xen để bảo vệ bí mật tối cao ẩn giấu bên trong những chiếc quan tài.

Nhìn tổng thể ở những phản ứng đầu tiên, bộ phim đã làm rất tốt nhiệm vụ cân đối giữa phần nhìn và phần nghe, mang đến trải nghiệm điện ảnh hoành tráng về mặt thị giác. Đáng tiếc thay, do kịch bản lỏng lẻo nên trong suốt thời lượng phim, không có ai trong dàn cast đủ sức để lại ấn tượng đủ sâu sắc, chưa nói đến nhiều câu hỏi bị bỏ ngỏ sau gần 3 tiếng xem phim. Sự nhạt nhòa của các tuyến nhân vật chính là điều khiến người hâm mộ tiếc nuối nhất cho một dự án sở hữu quá nhiều tài nguyên đắt giá.

Với một dàn cast cực mạnh và toàn những tên tuổi top đầu cùng kinh phí đầu tư lên đến 100 tỷ đồng, netizen rõ ràng có quyền mong chờ nhiều hơn ở sự bùng nổ, thấm thía và sâu sắc về mặt nội tâm thay vì chỉ dừng lại ở mức mãn nhãn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là phản ứng ban đầu. Phim chính thức công chiếu vào ngày 28/8, khi đó, lượng đông đảo khán giả ra rạp xem phim vẫn có thể chứng minh điều ngược lại.