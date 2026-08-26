Bom tấn chiếu lại sau 25 năm vẫn chiếm top 1 phòng vé Việt: Khán giả tranh nhau mua vé, chỉ có 9 ngày để xem

Sau 25 năm từ lần chiếu đầu tiên, bộ phim này vẫn giữ được sức hút khủng khiếp.

Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy đã chính thức ra rạp Việt từ sáng 26/8, nhanh chóng tạo nên cơn sốt lớn với những khán giả yêu mến thế giới phù thủy. Đây là phiên bản đặc biệt được phát hành nhân dịp kỷ niệm 25 năm Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy ra mắt. Phim chỉ chiếu trong đúng 9 ngày, từ 26/8 đến 3/9. Đáng chú ý, phiên bản kỷ niệm còn có thêm 12 phút nội dung độc quyền, mang đến trải nghiệm mới cho những người từng nhiều lần thưởng thức tác phẩm kinh điển này.

Harry Potter từ lâu đã trở thành một trong những thương hiệu điện ảnh nổi tiếng nhất toàn cầu. Hành trình tại thế giới phù thủy của Harry Potter không chỉ tạo nên cơn sốt khi ra mắt mà còn gắn liền với tuổi thơ, thanh xuân của vô số khán giả. Tại Việt Nam, sức ảnh hưởng của loạt phim cũng vô cùng mạnh mẽ.

Chính vì vậy, ngay khi Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy trở lại màn ảnh rộng, đông đảo khán giả Việt đã nhanh chóng săn vé với mong muốn một lần nữa được bước vào thế giới phép thuật trên màn ảnh lớn. Sức hút của bộ phim thể hiện rõ qua thành tích phòng vé. Chỉ trong buổi sáng đầu tiên ra rạp, Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy đã đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, qua đó vươn lên vị trí top 1 phòng vé Việt. Tác phẩm thậm chí đang xếp trên hai phim Việt là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu và Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh.

Bình luận của netizen Việt: - Sống vội nên mua vé từ 2 hôm trước. - Không hiểu sao phim này tui có thể xem đi xem lại nhiều lần, 1 phần mỗi nghĩ xem lại nghĩ đến ngày bé chiếu phim trên tivi, xem sợ nhưng vẫn cố xem, lúc nhỏ sợ Voldemort lắm, nhất là lúc tập 1 ổng kill con kỳ lân. - Chưa kịp mua vé nữa á trời. - Old but gold. - Đặt vội vé luôn, tui mê dữ lắm rồi bây ơi.

Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy đang dẫn đầu phòng vé Việt.

Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy kể về năm học đầu tiên của cậu bé mồ côi Harry Potter tại Hogwarts. Tại đây, Harry dần khám phá thân thế thật sự cũng như thế giới phép thuật mà mình thuộc về. Cậu gặp hai người bạn thân Ron Weasley và Hermione Granger, đồng thời nhận được sự dìu dắt, bảo vệ từ những thầy cô đáng kính như ngài hiệu trưởng Albus Dumbledore và giáo sư Minerva McGonagall. Cũng trong năm học đầu tiên, Harry lần đầu bước vào cuộc đối đầu nguy hiểm với Chúa tể hắc ám Voldemort.

Rất nhiều khán giả muốn một lần nữa được chìm đắm trong thế giới phép thuật của Harry Potter.

Ba vai chính được đảm nhận bởi Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson. Khi tham gia bộ phim đầu tiên, cả ba vẫn còn nhỏ tuổi nhưng nhanh chóng chinh phục khán giả nhờ ngoại hình phù hợp với hình dung từ nguyên tác cùng lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng.

Sau Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy, Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu trong nhiều năm. Hành trình trưởng thành của Harry, Ron và Hermione trên màn ảnh vì thế cũng song hành với tuổi thơ và thanh xuân của hàng triệu khán giả. Sau 25 năm, việc được gặp lại bộ ba tại Hogwarts trên màn ảnh rộng chính là một trong những lý do khiến lần tái xuất này tạo nên sức hút đặc biệt.