Phim Hàn đặt tiêu chuẩn mới cho vẻ đẹp quý tộc: Cặp chính visual thượng hạng, mọi khung hình đều lấp lánh hào quang

Phần nhìn của bộ phim Hàn này thực sự quá đẹp, đang được khen ngợi khắp cõi mạng.

Giai đoạn cuối năm 2026, The Remarried Empress đang là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được khán giả mong chờ nhất. Không chỉ sở hữu nguyên tác nổi tiếng, tác phẩm còn quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young.

Mới đây, Disney+ đã tung teaser mới của The Remarried Empress, qua đó hé lộ thêm nhiều hình ảnh đáng chú ý. Ngay lập tức, phần nhìn của bộ phim trở thành chủ đề nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội.

Phần nhìn của The Remarried Empress cực kỳ mãn nhãn (ảnh: Disney+)

(ảnh: Disney+)

Teaser đẹp lung linh của phim The Remarried Empress (vietsub: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn)

Bối cảnh cung điện mang đậm phong cách châu Âu gây ấn tượng bởi quy mô hoành tráng và cảm giác xa hoa. Từ đại điện, hành lang, phòng tiệc cho tới trang phục của các nhân vật đều được chăm chút kỹ lưỡng, khiến nhiều khán giả nhận xét bộ phim thực sự đậm mùi tiền.

Bên cạnh bối cảnh, nhan sắc và tạo hình của dàn cast cũng trở thành tâm điểm. Shin Min Ah toát lên vẻ thanh lịch, quyền quý khi hóa thân thành Hoàng hậu Navier, trong khi Ju Ji Hoon mang khí chất lạnh lùng, uy quyền của Hoàng đế Sovieshu. Lee Jong Suk trong vai Hoàng tử Heinrey gây chú ý với ngoại hình lãng tử, còn Lee Se Young dù đảm nhận Rashta một nữ nô lệ bỏ trốn vẫn sở hữu tạo hình nổi bật khi nhân vật này sở hữu sự ủng ái của nhà vua. Thậm chí, có bình luận cho rằng The Remarried Empress đang đặt ra một tiêu chuẩn mới cho vẻ đẹp quý tộc trên màn ảnh Hàn.

(ảnh: Disney+)

(ảnh: Disney+)

(ảnh: Disney+)

Về nội dung, The Remarried Empress xoay quanh Navier, Hoàng hậu của Đế quốc phương Đông. Cô nổi tiếng thông minh, thanh lịch và luôn hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của một hoàng hậu. Navier không yêu Hoàng đế Sovieshu theo nghĩa tình yêu nam nữ, nhưng cả hai lớn lên bên nhau, coi nhau như bạn bè, người thân và từng có chung lý tưởng xây dựng một đế quốc hùng mạnh.

Cuộc hôn nhân tưởng như ổn định bắt đầu rạn nứt khi Sovieshu đưa Rashta, một nữ nô lệ bỏ trốn, về cung và biến cô thành tình nhân. Điều này cũng phá vỡ lời hứa trước đó của Sovieshu rằng anh sẽ không có phi tần.

(ảnh: Disney+)

(ảnh: Disney+)

(ảnh: Disney+)

(ảnh: Disney+)

Cùng lúc ấy, Heinrey - hoàng tử và người thừa kế đầu tiên của Vương quốc phương Tây đã bí mật tới Đế quốc phương Đông để do thám. Gia tộc của Heinrey sở hữu khả năng đặc biệt có thể biến thành chim. Trong một lần xuất hiện dưới hình dạng này, anh gặp Navier và dần đem lòng yêu cô.

Đỉnh điểm của câu chuyện xảy ra khi Sovieshu, vì tình cảm dành cho Rashta, quyết định ly hôn Navier. Thế nhưng thay vì níu kéo cuộc hôn nhân đã tan vỡ, vị hoàng hậu khiến tất cả bất ngờ khi chấp nhận ly hôn và lập tức xin được tái hôn với Hoàng tử Heinrey. Từ đây, cuộc chiến tình yêu, quyền lực và ngai vị chính thức bước sang một chương mới.

nguồn: Disney+