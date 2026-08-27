Kim Yoo Jung đang mang bầu tháng thứ mấy?

Hình ảnh mới nhất của Kim Yoo Jung khiến cõi mạng hoang mang.

Sau một thập kỷ, cặp đôi đôi trẻ của siêu phẩm Mây Họa Ánh Trăng năm nào nay lại một lần nữa đứng chung trong một khung hình. Nhiều người phải thốt lên rằng họ như được quay ngược thời gian, trở về mùa hè rực rỡ của 10 năm trước. Vẫn là dáng dấp và ánh mắt thâm tình ấy, bức ảnh chụp Park Bo Gum và Kim Yoo Jung "cosplay" lại chính mình, chàng bế nàng và mỉm cười nhìn nhau khiến netizen không khỏi thổn thức, bồi hồi.

Park Bo Gum và Kim Yoo Jung tái hiện hình ảnh quen thuộc 10 năm trước

So với thời điểm 10 năm trước, visual của đôi chính Mây Họa Ánh Trăng năm 2026 đã có sự thay đổi rõ rệt. Không còn nét trẻ con, tinh nghịch, cả hai giờ đây đều toát lên khí chất trưởng thành, đằm thắm và đầy cuốn hút. Park Bo Gum lộ góc nghiêng lãng tử với nụ cười rạng rỡ, trong khi "em gái quốc dân" Kim Yoo Jung khoe nhan sắc ngày càng mặn mà, dịu dàng chuẩn mực một quý cô.

Netizen soi ra chi tiết bất thường ở phần bụng của Kim Yoo Jung

Không chỉ xuýt xoa trước nhan sắc cực phẩm, netizen cũng soi ra một chi tiết bất thường ở phía Kim Yoo Jung. Trong bức ảnh 2026, phần váy Hanbok của nữ diễn viên phồng lên một cách lộ liễu và nhô cao ở phần bụng, trông không khác gì Kim Yoo Jung đang mang bầu. Dù nhan sắc vẫn cực phẩm nhưng chi tiết này làm mỹ nhân họ Kim bị dìm dáng đáng kể, khiến nhiều người bất giác hỏi thẳng: "Kim Yoo Jung đang mang bầu mấy tháng vậy?".

Bên cạnh đó, netizen cũng người băn khoăn không biết đây đơn thuần là do phom dáng thiết kế đặc trưng của váy áo Hanbok truyền thống (vốn dĩ phồng từ chân ngực xuống) hay là một lỗi góc chụp từ phía ê-kíp. Mặt khác, không ít fan hoài nghi đây là một ẩn ý được ê-kíp cài cắm, rằng câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của đôi trẻ 10 năm trước chốn hoàng cung nay đã thực sự "đơm hoa kết trái" bằng một kết thúc viên mãn, có cả sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ?

Phải chăng tình yêu của đôi trẻ năm nào đã "đơm hoa kết trái"?

Bình luận từ netizen: - Nhìn cái bụng phồng lên rõ ràng thế kia, ban đầu lướt qua cứ tưởng Kim Yoo Jung đang mang bầu thật chứ - Kim Yoo Jung mặc Hanbok đã đá banh hình ảnh Ah Jin trong đầu tôi. Nó thuần khiết mà nó tao nhã mà đó đẹp - Giống nhìn thấy dc hậu truyện 10 năm sau vậy. Đẹp ghê! Thích ghê! - Vẫn trên thuyền mà chưa xuống được - Chụp kỉ niệm 10 năm là có bầu luôn hả

Màn tái hợp này không chỉ viral vì những lời đồn đoán mà hơn hết là vì chạm đúng vào lòng hoài niệm của hàng triệu người hâm mộ. Cho đến nay, Mây Họa Ánh Trăng vẫn được đánh giá là một trong những bộ phim cổ trang thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất của màn ảnh Hàn Quốc. Thời điểm phát sóng vào năm 2016, phim đã tạo nên một cơn sốt càn quét khắp châu Á, sở hữu mức rating kỷ lục lên đến 23,3%.

Bộ phim có nội dung xoay quanh Hong Ra On (Kim Yoo Jung) - một cô gái vì mưu sinh mà phải cải trang thành nam nhi, làm nghề quân sư tình ái. Số phận trớ trêu khiến cô bị bán vào cung làm thái giám và trở thành người hầu cận bên cạnh Thế tử Lee Young (Park Bo Gum). Từ một cặp oan gia ngõ hẹp với hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, cả hai đã dần thấu hiểu và nảy sinh tình cảm sâu đậm, tạo nên một mối tình chốn hoàng cung vừa ngọt ngào lãng mạn, vừa đầy biến cố khi thân phận thật của Ra On bị bại lộ.

Ngoài cặp đôi chính, dàn cast siêu phẩm năm ấy còn có sự góp mặt của Jinyoung trong vai chàng công tử si tình Kim Yoon Sung, Kwak Dong Yeon hóa thân thành cận vệ trung thành Kim Byung Yeon và Chae Soo Bin vào vai nàng tiểu thư đài các Jo Ha Yeon.

Sự phối hợp ăn ý của 5 diễn viên tài sắc này đã tạo nên một "F5 thời Joseon" bùng nổ truyền thông năm nào và một thập kỷ sau, họ lại khiến người hâm mộ vỡ òa khi chính thức xác nhận tái hợp trong chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm. Theo thông tin từ đài KBS, cuộc hội ngộ đặc biệt này không phải là một phần phim mới mà được thực hiện dưới hình thức một chương trình truyền hình thực tế mang tên Mây Lại Họa Ánh Trăng. Ý bắt nguồn từ chính nam diễn viên Park Bo Gum nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, và cả nhóm đã cùng nhau thực hiện chuyến du lịch kéo dài 2 ngày 1 đêm tại Hongcheon, tỉnh Gangwon để cùng ôn lại những kỷ niệm cũ.