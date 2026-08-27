Việt Nam có 1 gương mặt tuyệt đỉnh thuộc top đầu châu Á, lên hình 5 giây mà khán giả nhớ mãi không quên

Từ thần thái đến nhan sắc của người đẹp này đều "out trình".

Bộ phim điện ảnh huyền sử Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh dù chưa chính thức ra rạp nhưng đang là cái tên chiếm trọn "spotlight" và gây xôn xao mạng xã hội suốt những ngày qua. Dự án không chỉ khiến giới mộ điệu điện ảnh choáng ngợp bởi mức độ đầu tư khủng, bối cảnh hoành tráng mà còn bởi sự quy tụ của dàn cast phái thực lực đình đám. Từ tuyến nhân vật chính cho tới dàn nhân vật phụ đều là những tên tuổi có tiếng tăm như Đỗ Thị Hải Yến, Tự Long, Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Trần Thiên Tú... Trong đó, sự xuất hiện của siêu mẫu - Á hậu Nguyễn Quỳnh Anh với vai 1 trong 5 vị Hoàng hậu cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả.

Với tạo Hoàng hậu, Quỳnh Anh khoác lên mình bộ phượng bào bằng gấm hoa màu vàng, được dệt thêu các họa tiết uốn lượn kỳ công và tinh xảo, toát lên sự vương giả. Mái tóc của cô được bới cao gọn gàng theo lối trâm cài cung đình, giúp tôn trọn vẹn gương mặt thanh tú cùng bờ vai thanh mảnh. Thần thái vương giả hòa cùng ánh mắt lạnh lùng, quyền lực khiến visual của cô thêm phần cổ điển mà sắc sảo.

Trong phim, Quỳnh Anh không xuất hiện nhiều, chỉ chớp nhoáng ở đầu phim trong bối cảnh cung đình với thời lượng khoảng 5 giây và vỏn vẹn một câu thoại. Song, cái khí chất vương quyền lấn lướt này đã khiến phân cảnh của cô trở nên ấn tượng, xem một lần là nhớ ngay.

Với những ai theo dõi chặng đường nghệ thuật của cô gái này thì chắc sẽ không cảm thấy bất ngờ trước khả năng làm chủ ống kính và thần thái đỉnh cao như vậy. Bởi lẽ trước khi lấn sân màn ảnh, Nguyễn Quỳnh Anh vốn là một gương mặt tuyệt đỉnh thuộc top đầu châu Á. Cô là người Việt Nam đầu tiên làm nên lịch sử khi xuất sắc vượt qua loạt đối thủ nặng ký đến từ Philippines, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc... để đăng quang ngôi vị Quán quân Supermodel Me 2021 (Tôi là Siêu mẫu châu Á). Việc sở hữu danh hiệu Siêu mẫu châu Á cùng danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 đã rèn giũa cho Quỳnh Anh một tư duy hình thể và thần thái sắc bén, giúp cô dễ dàng hớp hồn người xem chỉ trong vài giây ngắn ngủi trên phim.

Về hành trình hoạt động nghệ thuật, siêu mẫu Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 1999) sau nhiều năm sải bước trên các sàn diễn thời trang lớn trong và ngoài nước đã quyết định thử sức với diễn xuất. Trước khi gây ấn tượng với 5 giây xuất thần trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, cô vừa có màn chạm ngõ phim ảnh thành công với vai phản diện Thanh Hương - một cô gái tham vọng và quyết liệt - trong bộ phim truyền hình giờ vàng Lời Hứa Đầu Tiên. Sự đa dạng từ một cô gái hiện đại trên truyền hình cho tới tạo hình Hoàng hậu uy nghi trên màn ảnh rộng chứng minh Nguyễn Quỳnh Anh đang là một "tân binh quái vật" của điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới