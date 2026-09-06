Nam chính Đầu Xuân Tươi Sáng là hắc mã hoàng tử, còn đây là bạch mã hoàng tử: Visual U40 nhìn sốc lên sốc xuống

Mỹ nam này đẹp trai và phong độ không kém cạnh Tỉnh Bách Nhiên.

Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng đang sở hữu sức hút lớn, kéo theo độ thảo luận của dàn nhân vật và các diễn viên tham gia. Không chỉ cặp đôi chính Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) - Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) nhận được nhiều sự quan tâm, những nhân vật phụ trong phim cũng liên tục trở thành chủ đề được khán giả bàn luận.

Lưu Sướng gây sốt cõi mạng với vai Will trong Đầu Xuân Tươi Sáng.

Mới đây nhất, Will do Lưu Sướng thủ vai là cái tên đang khiến hội chị em mê mệt. Nhân vật gây ấn tượng khi xuất hiện trong bộ vest sáng màu lịch lãm, phong thái điềm đạm cùng gương mặt điển trai. Đáng nói, Lưu Sướng sinh năm 1986 và chuẩn bị bước sang tuổi 40 vào tháng 10 năm nay, thế nhưng ngoại hình của nam diễn viên lại khiến nhiều khán giả bất ngờ quá trẻ.

Nếu như Loan Niệm của Tỉnh Bách Nhiên là hắc mã hoàng tử...

...thì Will của Lưu Sướng chính là bạch mã hoàng tử.

Đáng chú ý, một số người còn nói đùa rằng Đầu Xuân Tươi Sáng có tới 2 vị hoàng tử. Nếu Loan Niệm trong những bộ vest đen giống như một hắc mã hoàng tử tài giỏi, cao ngạo và có phần gai góc, thì Will lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Với những bộ vest sáng màu cùng phong thái trưởng thành, nhẹ nhàng và điềm đạm, nhân vật của Lưu Sướng được ví như một bạch mã hoàng tử. Hai hình tượng đối lập vô tình tạo nên một điểm thú vị cho bộ phim.

Lưu Sướng sinh ngày 10/10/1986. Trước khi bước chân vào giới giải trí, anh từng theo học tại Viện Công nghệ Kim Lăng, sau đó tiếp tục học tại một trường đào tạo người mẫu ở Nam Kinh. Sở hữu chiều cao và ngoại hình nổi bật, Lưu Sướng ban đầu hoạt động với tư cách người mẫu trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất.

Dù không thuộc nhóm ngôi sao lưu lượng hàng đầu Cbiz, Lưu Sướng vẫn được nhiều khán giả đánh giá cao nhờ ngoại hình sáng cùng khả năng diễn xuất ổn định. Trong sự nghiệp, anh từng góp mặt ở nhiều tác phẩm đáng chú ý như Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm, Xin Hãy Yêu Anh Như Vậy, Chân Tướng, Pháp Y Tần Minh hay Xin Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám.

Ngoài đời, Lưu Sướng còn có cuộc sống gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam diễn viên kết hôn với nhà sản xuất phim Ngô Tử Gia. Con gái của cặp đôi hiện đã 16 tuổi và đang chuẩn bị cho chặng đường bước vào đại học.

Thêm thông tin về Đầu Xuân Tươi Sáng, bộ phim kể câu chuyện tình yêu giữa Loan Niệm - giám đốc sáng tạo tài giỏi, tốt bụng nhưng độc miệng của công ty truyền thông Lime và Thượng Chi Đào - cô gái trẻ vừa chân ướt chân ráo tới Bắc Kinh lập nghiệp. Từ hai con người khác biệt, họ yêu nhau, trải qua sóng gió vì những khác biệt trong suy nghĩ, chia tay rồi tái hợp và cuối cùng tìm được hạnh phúc bên nhau.