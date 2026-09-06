Phim Hàn làm mưa làm gió Netflix Việt Nam suốt 178 ngày: Cặp chính bị đồn yêu thật 100%, hôn cực mượt xem là dính

Khán giả Việt Nam đang cực kỳ thích xem bộ phim Hàn này.

Nếu phải chỉ ra một bộ phim lãng mạn Hàn Quốc nổi bật trong năm 2026, Can This Love Be Translated? chắc chắn là cái tên được rất nhiều khán giả Việt Nam lập tức gọi tên.

Ra mắt từ giữa tháng 1, bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt nhờ câu chuyện tình yêu ngọt ngào cùng màn kết hợp ăn ý của Kim Seon Ho và Go Youn Jung. Đáng nói, sức hút ấy không chỉ xuất hiện nhất thời. Đến đầu tháng 9, tức hơn 7 tháng sau ngày phát hành, Can This Love Be Translated? vẫn hiện diện trong top 10 TV Shows được xem nhiều trên Netflix Việt Nam.

Theo số liệu thống kê từ FlixPatrol, bộ phim đã có tổng cộng 178 ngày góp mặt trong top 10 Netflix Việt Nam. Điều đó cho thấy tình cảm bền bỉ mà khán giả Việt Nam dành cho tác phẩm.

Can This Love Be Translated? có 178 ngày nằm trong top 10 Netflix Việt Nam.

Can This Love Be Translated? xoay quanh Joo Ho Jin, một phiên dịch viên thiên tài có khả năng sử dụng thành thạo 8 ngôn ngữ. Dù có thể dễ dàng vượt qua những rào cản về ngôn từ, Ho Jin lại là người sống thiên về lý trí và gặp khó khăn trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác.

Anh tình cờ gặp Cha Mu Hee tại Tokyo khi cô vẫn chỉ là một nữ diễn viên chưa có tên tuổi. Sau đó, Mu Hee bất ngờ vươn lên thành ngôi sao toàn cầu nhờ vai Do Ra Mi trong một bộ phim zombie ăn khách. Hai người gặp lại tại Seoul khi Ho Jin đảm nhận vai trò phiên dịch cho cô trong một cuộc phỏng vấn quốc tế.

Mối quan hệ của họ thực sự thay đổi khi Ho Jin tham gia chương trình hẹn hò quốc tế Romantic Trip với tư cách phiên dịch. Chương trình được ghi hình tại Canada và Italy, với sự góp mặt của Mu Hee cùng nam diễn viên Nhật Bản Hiro Kurosawa. Trong quá trình đồng hành, Ho Jin dần nảy sinh tình cảm với Mu Hee. Từng bước, Ho Jin nhận ra rằng thử thách khó khăn nhất đối với một thiên tài ngôn ngữ lại chính là "phiên dịch" trái tim của chính mình cũng như của người anh yêu, đặc biệt khi Mu Hee đang cất giấu những tổn thương và bí mật trong quá khứ.

Bộ phim ghi điểm nhờ câu chuyện thú vị, những khung hình đẹp đến nao lòng và đặc biệt là nhan sắc cùng phản ứng hóa học cực kỳ ấn tượng của hai diễn viên chính Kim Seon Ho - Go Youn Jung. Cặp đôi diễn ăn ý tuyệt đối trong mọi khung hình, đặc biệt là những cảnh hôn vô cùng cảm xúc, đến mức đông đảo khán giả vẫn nhiệt tình "đẩy thuyền" ngay cả khi bộ phim đã kết thúc. Ngoài đời, hai diễn viên cũng nhiều lần thể hiện mối quan hệ thân thiết. Gần đây, Kim Seon Ho còn gửi xe tải đồ uống và đồ ăn tới phim trường Moving 2, nơi Go Youn Jung đang làm việc.

Đáng chú ý hơn, trong loạt ảnh được Go Youn Jung chia sẻ trên trang cá nhân, người hâm mộ phát hiện hình ảnh của nữ diễn viên sinh năm 1996 được đặt cạnh một trái tim cùng dòng chữ "I Love You". Chi tiết nhỏ lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ càng tích cực đẩy thuyền, thậm chí cho rằng họ đã sớm phim giả tình thật chỉ là chưa chính thức công khai mà thôi.