Bi Rain và phim Đêm Tối Rực Rỡ thắng giải ở LHP quốc tế ASEAN

- Dựng phim xuất sắc nhất: Phim Faces of Anne – Thái Lan

- Hình ảnh xuất sắc nhất: Roy Lolang – Phim The woman crowned with a crescent moon – Indonesia

- Giải thưởng của Ban giám khảo: Phim Before, now & then – Indonesia và phim Fathers – Campuchia

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim B – Phim Đêm tối rực rỡ - Việt Nam

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Mas Eigenmann – Phim Kargo – Philippines

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Hasnul Rahmat – Phim Jerangkung dalam almari - Malaysia

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Datuk Tamimi Siregar – Phim Perjalanan pertama - Malaysia & Indonesia

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Carlo Obispo – Phim The baseball player - Philippines

- Phim hay nhất: Barbarian Invasion - Malaysia