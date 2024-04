Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 22: Khán giả phấn khích khi thấy An Nhiên và Nghĩa to tiếng, dự đoán sắp "toang"

Trong tập mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim lên sóng 29/4, Ngân Hà phát hiện chuyện Nghĩa và Vũ đánh nhau. Tuy nhiên, cô không muốn can thiệp để khiến câu chuyện thêm phần phức tạp. Ngược lại, An Nhiên phải đến đồn công an để đón Nghĩa. Tiểu tam cảm thấy khó chịu vì nghi người tình vẫn còn yêu Ngân Hà nên mới đi đánh ghen. Nghĩa lấy lý do đây là cách để lấy lại danh dự của một người đàn ông, không liên quan đến tình cảm. Điều này càng khiến mối quan hệ giữa họ thêm rạn nứt. An Nhiên thậm chí to tiếng để quở trách nam chính, dọa sẽ mang con bỏ đi.

An Nhiên liên tục dùng con trai để gây sức ép khiến Nghĩa nổi giận lôi đình.

Nghe vậy, Nghĩa càng thêm tức tối. Anh quyết định bỏ về nhà với mẹ chứ không theo An Nhiên. Biết vậy, tiểu tam lại dùng con để gây áp lực với Nghĩa. Sau khi nói lời ngon ngọt với Gôn, nam chính đề nghị con trai chuyển máy cho An Nhiên rồi quát lên trong điện thoại: "Tôi nói với cô sao: Đừng bao giờ lợi dụng thằng bé!" rồi cúp máy. Hôm sau, An Nhiên trực tiếp tìm đến nhà Nghĩa để theo dõi người tình. Cô xuống nước để nịnh nọt người tình khiến anh cũng phải mềm lòng.



Tình tiết khiến nhiều khán giả hả hê, khi tiểu tam phải đau khổ. Nhiều người cho rằng Nghĩa và An Nhiên xứng đáng với điều đó. Cả 2 cố gắng hợp sức để hại người và phải nhận lại những rắc rối không vui vẻ gì.

Một số bình luận của khán giả: - Cuối cùng cũng có ngày này. Vừa lòng lắm. - Quay ra cắn nhau rồi à, đúng là luật hoa quả đến sớm. - Lương Thu Trang đóng đoạn này nhập vai thật, diễn quá đạt. - Tiểu tam nhiều nước mắt quá khóc khi nào mới cạn. - Biết trước có ngày này. An Nhiên có hối hận không.

Ở một diễn biến khác, Nghĩa hôm sau tìm đến nhà Ngân Hà để đối chất nhưng bị đuổi đi một cách thẳng thừng. Bà Lan càng ức chế khi thấy con rể càng ngày càng đi quá giới hạn. Sau đó, Vũ còn đóng giả tình nhân của Ngân Hà để hẹn gặp Nghĩa và An Nhiên. Tập phim kết thúc với cảnh tiểu tam thấy người tình của mình nôn nao khi gặp lại vợ cũ. Có lẽ, mối quan hệ giữa họ gần như đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn.



Nghĩa bị bà Lan dằn mặt vì dám tới làm phiền con gái.

