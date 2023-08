Sao nữ gây thất vọng nhất phim Hàn hiện tại: Từ ngoại hình đến diễn xuất đều xuống cấp khó hiểu

Kim So Hyun có màn tái xuất chính thức sau tới 2 năm dài vắng bóng khỏi màn ảnh. Cô trở lại ở bộ phim tình cảm, giả tưởng có tên My Lovely Liar (Đừng Nói Dối Em). Đáng tiếc là sau khi 2 tập đầu tiên lên sóng, My Lovely Liar không được đánh giá cao, rating cũng tương đối thấp. Khán giả cảm thất vọng với sự trở lại chẳng được như kỳ vọng của Kim So Hyun.

Kịch bản nhạt nhẽo, dễ đoán

Chuyện phim xoay quanh Mok Sol Hee (Kim So Hyun), cô gái có khả năng đặc biệt - nghe thấy những lời nói dối trong tâm trí người đang giao tiếp với cô. Từng coi đây như một lời nguyền khiến Sol Hee cảm thấy cuộc sống thật khó khăn, một ngày đẹp trời, Sol Hee phát hiện ra mình có thể sử dụng năng lực thú vị này để kiếm tiền. Từ đó cô trở nên nổi tiếng với danh xưng thợ săn nói dối.

Trong khi đó, nam chính của phim là Kim Do Ha (Hwang Min Hyun) - nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng nhưng che giấu thân phận vì quá khứ từng là nghi phạm giết người. Cả hai gặp gỡ lần đầu trong chuyến xe lên Seoul nhưng không có mối quan hệ đặc biệt nào. Phải 5 năm sau đó, hai người mới tình cờ gặp lại khi Do Ha bị hiểu lầm là tên biến thái và Sol Hee đứng ra bảo vệ anh. Tình cờ hơn khi họ còn là hàng xóm và dần bước vào cuộc sống của đối phương.

Kịch bản phim nghe thì có vẻ thú vị nhưng sau 2 tập đầu tiên, khán giả không đánh giá cao câu chuyện này. Các tình tiết được triển khai một cách lộn xộn, dài dòng. Và dù có yếu tố trinh thám, phá án nhưng nhưng nó cũng chẳng mấy hấp dẫn khi giống như chỉ kể ra cho có, không thể đánh đố được người xem. Thậm chí còn có những bình luận cho rằng tại sao một người có năng lực và kinh nghiệm làm nghề nhiều năm như Kim So Hyun lại quyết định nhận một kịch bản "mất não" như thế này.

Chính bản thân Kim So Hyun cũng gây thất vọng

Thực tế, không chỉ kịch bản phim mà chính bản thân Kim So Hyun cũng không thể khiến người xem hài lòng. Tạo hình lần này của cô bị cho là kém xinh hơn hẳn những tác phẩm trước. Phần tóc mái quá dày, gương mặt dường như gầy đi khá nhiều khiến Kim So Hyun trông già hơn tuổi thật. Lối makeup đôi khi cũng khiến cô trông như một... nữ phụ phản diện.

Kỹ năng diễn xuất lần này của Kim So Hyun cũng là điều khiến khán giả hoài nghi nhất. Rằng dường như sau 2 năm nghỉ ngơi, phong độ của sao nhí một thời đã giảm sút một cách khó hiểu. Phản ứng hóa học giữa cô và Hwang Minhyun sau 2 tập đầu tiên dường như không hề có, khiến khán giả thực sự mất kiên nhẫn.

Nguồn ảnh: tvN