Phim kỷ niệm 50 năm hòa bình thống nhất đất nước của Thái Hòa hé lộ hình ảnh đầu tiên

Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối là dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, được thực hiện nhằm kỷ niệm 50 năm hòa bình thống nhất đất nước. Nhân dịp lễ 30/4 năm nay, đoàn làm phim đã tung đoạn first look trailer và poster đầu tiên, giới thiệu tạo hình nhân vật chính Bảy Theo do Thái Hòa thể hiện.

Trailer phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối.

Poster phim Trailer Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối.

Theo thông tin từ phía nhà phát hành, với Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, Thái Hòa sẽ vào vai một người lính đang trú ấn dưới địa đạo Củ Chi khắc nghiệt. lăm lăm khẩu súng trường, mặt vã mồ hôi trong cái nóng bức và ngột ngạt của "thành phố dưới lòng đất". Nơi đây cũng được nhiều nhà nghiên cứu lịch sử quân sự trên thế giới đánh giá là một trong những công trình quân sự khoa học và kỳ vĩ, đã giúp Việt Nam có thể đứng vững trước đối thủ mạnh hơn về cả lực lượng lẫn khí tài.



Trailer hé lộ những cuộc tấn công của quân địch nhắm tới những người lính sống dưới địa đạo Củ Chi.

Địa đạo Củ Chi cũng là niềm cảm hứng cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nung nấu 10 năm trời để chuẩn bị cho phim điện ảnh này. Ông muốn đem câu chuyện huyền thoại về trí thông minh và tinh thần yêu nước ngoan cường của nhân dân miền Nam lúc ấy lên màn ảnh rộng. Trong đoạn trailer ngắn, khán giả có thể thấy những người lính, những dân quân kiên cường đã dùng những dụng cụ thô sơ để xây dựng một hệ thống phòng thủ dày đặc và phức tạp như vậy ở ngay dưới lòng đất.



Trong khi đó, kẻ thù phía trên liên tục dội bom càn quét để ép quân ta phải rời khu địa đạo. Bên dưới mặt đất, căn hầm rung lên từng đợt trước những cuộc tất công, đất cát rơi vãi tưởng chừng có thể đổ sụp bất kỳ lúc nào. Lúc này, nhân vật Bảy Theo phải đưa ra chỉ đạo để tìm cách chống chọi và phản công lại quân địch.

Thái Hòa vào vai chính Bảy Theo - một chỉ huy dưới địa đạo.

Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối dự kiến khởi chiếu ngày 30/04/2025.