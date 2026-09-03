Bức ảnh gây tranh cãi về số phận của Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh lại một lần nữa thành tâm điểm bàn tán trên MXH.

Sau thông tin Trương Ngọc Ánh bị "xóa xổ" bằng công nghệ AI trong Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt, mới đây, nhà sản xuất phim đã chính thức tung ra sơ đồ tuyến nhân vật góp mặt trong hành trình trưởng thành của nhân vật chính - cậu bé Cu Đen (Uy Nhân). Ngay lập tức, bức ảnh này đã trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH, đặc biệt là khi bóng dáng của cựu nhà sản xuất kiêm diễn viên Trương Ngọc Ánh bất ngờ bị réo tên.

Nhìn vào sơ đồ mối quan hệ, khán giả có thể dễ dàng nhận diện đầy đủ các gương mặt cốt lõi bao quanh cuộc đời Cu Đen: từ bà nội Hương (Kiều Chinh), cặp vợ chồng Ba Long - Mẹ Hoa (Samuel An - Lan Thy), chú Tèo (Trịnh Tú Trung) cho đến người bạn thân tên Thắng (Thanh Tùng). Các nhân vật đều có ảnh tạo hình trực diện rõ ràng. Thế nhưng, mẹ ruột Cu Đen lại là nhân vật duy nhất chỉ xuất hiện với một tấm lưng quay đi, bỏ ngỏ danh tính.

Chi tiết giấu mặt này làm dấy lên nghi vấn lớn từ cộng đồng mạng. Trước đó, truyền thông từng đưa tin về việc ê-kíp bộ phim đã phải sử dụng công nghệ AI, CGI và ADR để chỉnh sửa, "xóa dấu vết" vai diễn của Trương Ngọc Ánh sau khi cô vướng vòng lao lý nhằm giúp bộ phim thuận lợi ra rạp. Chính vì vậy, nhiều khán giả ngầm đoán rằng bóng lưng bí ẩn của người "mẹ ruột" kia rất có thể là Trương Ngọc Ánh.

Nếu thật, việc nhà sản xuất lựa chọn cách giấu mặt trên sơ đồ không chỉ giúp họ vượt qua khâu kiểm duyệt thuận lợi mà còn vô tình kích thích sự tò mò của người xem. Dù phía ê-kíp chưa lên tiếng khẳng định điều này, nhưng bóng lưng bí ẩn kia đang là một dấu hỏi lớn kích thích sự tò mò của khán giả trước ngày ra rạp. Và liệu khi lên sóng, khuôn mặt của người mẹ này sẽ được thay thế bằng một nữ diễn viên khác nhờ công nghệ AI hay đây sẽ là một nhân vật hoàn toàn ẩn danh xuyên suốt mạch phim?

Gác lại những đồn đoán hậu trường, Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt đang là một trong những dự án điện ảnh Việt sở hữu bảng thành tích nghệ thuật ấn tượng nhất nửa cuối năm. Trước khi chính thức cập bến rạp Việt, bộ phim đã có chuyến hành trình rực rỡ tại các liên hoan phim quốc tế như Cannes, DANAFF và đặc biệt là thắng lớn với 5 giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Quốc tế Los Angeles Tribune (LATIFF), bao gồm cả giải Phim truyện xuất sắc nhất.

Trailer Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt

Về nội dung, phim là một câu chuyện tâm lý gia đình đầy xúc động, lấy bối cảnh lịch sử nhiều biến động. Chuyện phim bắt đầu từ những khoảnh khắc đời thường, ấm áp giữa người bà nội (do ngôi sao gạo cội Kiều Chinh thủ vai) và cháu trai Cu Đen thuở nhỏ. Trải qua dòng chảy biến động của thời cuộc, khi Cu Đen trưởng thành và trở thành Daniel, anh bắt đầu hành trình quay về tìm kiếm những mảnh ký ức đã mất, đối diện với những vết thương lòng và nói ra lời tạm biệt mà thời niên thiếu anh chưa kịp thốt lên.

Được bảo chứng bởi dàn diễn viên thực lực gồm NS Kiều Chinh, Daniel K. Winn, Samuel An, Lan Thy và tài năng nhí Uy Nhân, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim đậm chất nghệ thuật nhưng không kém phần sâu lắng. Với việc chính thức vượt qua kiểm duyệt và nhận nhãn K, Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt được kỳ vọng sẽ là tác phẩm chữa lành lấy đi nhiều nước mắt, cực kỳ phù hợp để các thế hệ trong gia đình cùng ra rạp thưởng thức.