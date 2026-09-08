Không xuất hiện nhiều nhưng nhân vật này vẫn đủ sức để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng lên sóng, ngoài Loan Niệm của Tỉnh Bách Nhiên và Thượng Chi Đào do Tôn Thiên đảm nhận, dàn nhân vật phụ cũng nhanh chóng nhận được sự chú ý. Trong số đó, Lương Tâm (Tracy) do Bành Dương thủ vai đang trở thành cái tên khiến nhiều khán giả thích thú.

Dù không xuất hiện quá nhiều nhưng mỗi lần Lương Tâm bước vào khung hình, nhân vật này đều khiến người xem khó rời mắt. Không cần những màn thể hiện quyền lực quá phô trương, quản lý phòng nhân sự của công ty quảng cáo Linh Mỹ vẫn toát ra phong thái của một nữ tổng tài thực thụ, thậm chí khiến nhiều người cho rằng cô có sức hút không kém Loan Niệm.

Lương Tâm vừa xuất hiện đã khiến khán giả mê mẩn.

Lương Tâm là một trong những quản lý cấp cao của Linh Mỹ, thường xuất hiện với những bộ trang phục công sở đơn giản nhưng chỉn chu. Không cần son môi quá đậm, phụ kiện cầu kỳ hay những bộ vest mang tính phô trương, Bành Dương vẫn khiến hình ảnh một nữ quản lý trở nên vô cùng thuyết phục.

Điều khiến khán giả thích thú là Lương Tâm không được xây dựng theo hình mẫu nữ cường nhân quen thuộc trên màn ảnh. Cô không cần liên tục nghiêm mặt, nói những câu thoại đầy quyền lực hay thể hiện thái độ lạnh lùng để chứng minh vị trí của mình. Lương Tâm chỉ đơn giản là ngồi trong phòng họp, đưa ra quyết định và xử lý công việc bằng sự bình tĩnh. Nhưng chính điều đó lại tạo nên khí chất đặc biệt cho nhân vật.

Nhiều fan nguyên tác nhận xét Bành Dương là một trong những lựa chọn diễn viên phù hợp nhất của Đầu Xuân Tươi Sáng. Cô gần như tái hiện đúng cảm giác về Tracy trong tiểu thuyết: độc lập, tỉnh táo, có năng lực nhưng không biến sự mạnh mẽ thành cái cớ để áp đảo người khác.

Một trong những lý do khiến Lương Tâm được yêu thích nằm ở cách cô đối xử với Thượng Chi Đào. Trong hành trình trưởng thành nơi công sở của nữ chính, Lương Tâm chính là một trong những người có ảnh hưởng quan trọng nhất. Khi Thượng Chi Đào còn là một nhân viên mới thiếu kinh nghiệm và từng đứng trước nguy cơ bị Loan Niệm loại khỏi công ty, chính Lương Tâm đã nhìn thấy tiềm năng và giữ cô lại. Sau khi Thượng Chi Đào chính thức làm việc tại Linh Mỹ, Lương Tâm tiếp tục trở thành người định hướng cho cô.

Tuy nhiên, nhân vật này không phải kiểu sếp luôn đứng ra bảo vệ cấp dưới vô điều kiện. Cô cho Thượng Chi Đào cơ hội nhưng cũng đặt ra những nguyên tắc rõ ràng. Khi xảy ra mâu thuẫn giữa các nhân viên, Lương Tâm không thiên vị mà lựa chọn giải quyết mọi chuyện dựa trên quy định.

Chính cách làm việc công bằng này khiến nhiều khán giả yêu thích nhân vật. Lương Tâm không biến môi trường công sở thành nơi để đấu đá hay cạnh tranh giữa phụ nữ. Cô hiểu năng lực của từng người, sẵn sàng chỉ dẫn khi cần thiết nhưng cũng không bao giờ làm thay người khác.

Bên cạnh mối quan hệ với Thượng Chi Đào, những màn đối đầu giữa Lương Tâm và Loan Niệm cũng là điểm thú vị của bộ phim. Họ là những quản lý cấp cao tại Linh Mỹ và có vị trí tương đương trong công việc. Loan Niệm nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, khó gần và những lời nói khiến người khác nhiều phen khó chịu. Nhưng trước một Loan Niệm như vậy, Lương Tâm không hề lép vế.

Cô luôn giữ thái độ bình tĩnh, biết cách đáp trả và không dễ bị đối phương làm ảnh hưởng đến cảm xúc. Những phân cảnh cả 2 trao đổi công việc khiến nhiều khán giả nhận xét đây mới là kiểu tương tác giữa những người trưởng thành nơi công sở. Không ít người đùa rằng nếu Loan Niệm là hình mẫu tổng tài khiến khán giả vừa mê vừa tức thì Lương Tâm lại là kiểu lãnh đạo khiến người ta muốn gặp ngoài đời thực.

Sức hút của Lương Tâm cũng đến từ diễn xuất của Bành Dương. Nữ diễn viên sinh năm 1987 không cố gắng biến mình thành trung tâm mỗi khi xuất hiện, nhưng kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm giúp cô biết cách tạo dấu ấn chỉ bằng ánh mắt, biểu cảm hay cách nói chuyện.

Trước Đầu Xuân Tươi Sáng, Bành Dương từng xuất hiện trong nhiều bộ phim như Cùng Nhau Ngắm Mưa Sao Băng, Tinh Hán Xán Lạn hay Tân Sinh. Qua từng vai diễn, cô dần xây dựng hình ảnh một diễn viên có khả năng biến hóa và không bị đóng khung trong một dạng nhân vật.

Với Lương Tâm, Bành Dương tiếp tục cho thấy thế mạnh của mình. Cô không cố gắng cạnh tranh sự chú ý với nữ chính Tôn Thiên, nhưng phong thái tự nhiên và cách thể hiện nhân vật lại khiến không ít khán giả nhận xét mỗi lần Lương Tâm xuất hiện đều đủ sức chiếm trọn spotlight.

Điều khiến Tracy trở thành một trong những nhân vật phụ được yêu thích nhất chính là việc cô có câu chuyện và sức hút riêng. Không phải nữ chính, cũng không phải nhân vật được xuất hiện nhiều nhất, nhưng Lương Tâm vẫn khiến khán giả nhớ đến. Không cần giành lấy ánh hào quang của Loan Niệm hay Thượng Chi Đào, cô chỉ cần xuất hiện đúng lúc cũng đủ để người xem phải dừng lại chú ý.

Có lẽ đó mới là điều khiến Bành Dương chiến thắng với vai diễn lần này. Ở tuổi 38, Bành Dương không cần cố gắng níu giữ hình tượng trẻ trung hay chạy theo những vai diễn dễ tạo tiếng vang. Sự từng trải và phong thái điềm tĩnh lại trở thành lợi thế lớn nhất, giúp cô biến Lương Tâm thành một lãnh đạo khiến khán giả u mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.