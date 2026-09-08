Cảnh Điềm mất bao nhiêu sau vụ tỷ phú bóc phốt

Cảnh Điềm đang vướng vào vụ tranh chấp đòi nợ với tỷ phú Tôn Vũ Thần. Nữ diễn viên bị ảnh hưởng danh tiếng, nhiều hoạt động bắt đầu bị hạn chế và nguy cơ mất hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Trang 163 đưa tin Cảnh Điềm bị tỷ phú Tôn Vũ Thần đăng bài vạch trần mối quan hệ tình ái bí mật trên mạng xã hội. Bài viết dài hơn 6.000 từ biến "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" trở thành kẻ hám tiền, ham hư vinh yêu thích những thứ phù phiếm hư ảo.

Tôn Vũ Thần còn kiện Cảnh Điềm ra tòa, đòi hơn 30 triệu NDT (khoảng 4,5 triệu USD) tiền "sính lễ". Từ đó danh tiếng của Cảnh Điềm bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo 163, hiện tại khi tìm kiếm tên của Cảnh Điềm trên Wechat và một số nền tảng MXH lớn, kết quả hiển thị thông báo "tạm thời không có kết quả liên quan". Tên Cảnh Điềm thậm chí biến mất khỏi bảng xếp hạng chỉ số nghệ sĩ của làng giải trí Hoa ngữ.

Một số người cho rằng đây có thể là cách để Cảnh Điềm hạ nhiệt scandal. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nữ diễn viên đã bị "ngầm phong sát" vì vướng phải lùm xùm liên quan đến hành vi nhờ người mang thai hộ - điều này đã được tỷ phú Tôn Vũ Thần kể trong bức tâm thư.

Giữa tháng 8, thương hiệu Meituan từng công bố hợp tác với Cảnh Điềm, nhưng hiện tại bài đăng đã bị xóa. Sau khi scandal nổ ra, khán giả chụp được hình ảnh nhân viên đã cất poster của Cảnh Điềm, trên nền tảng trực tuyến của thương hiệu cũng xóa bỏ các bài viết liên quan tới cô.

Nhãn hàng không thông báo rầm rộ việc ngừng hợp tác với Cảnh Điềm, nhưng loạt hành động cho thấy nữ diễn viên đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ ồn ào đời tư.

Loạt poster, áp phích của Cảnh Điềm bị gỡ bỏ.

Theo 163, ngoài việc có thể phải trả 30 triệu NDT, Cảnh Điềm có thể mất hàng chục triệu NDT khác vì bị cắt hợp đồng quảng cáo. Với một ngôi sao nổi tiếng như Cảnh Điềm, mỗi năm cô có thể nhận 15-20 triệu NDT cho mỗi hợp đồng làm đại diện thương hiệu. Chưa kể những lần tham gia sự kiện công khai đều có chi phí tính riêng.

Cảnh Điềm còn ba bộ phim đóng chính chưa lên sóng là Xương rồng đốt rương (đóng chung với Trương Bân Bân), Đợi tôi khi tỉnh giấc (nam chính Trương Tân Thành) và Đồng tâm kết (nam chính Khuất Sở Tiêu). Sau khi Cảnh Điềm vướng bê bối, khán giả lo ngại các dự án cô tham gia sẽ bị chôn vùi. Hiện tại, ngôi sao như Cảnh Điềm có thể nhận 10-20 triệu NDT cho mỗi vai diễn.

Theo 163, các diễn viên đều phải ký hợp đồng bảo đảm trước khi tham gia dự án. Nếu vì scandal cá nhân khiến bộ phim không thể lên sóng, nghệ sĩ không chỉ phải trả lại thù lao, còn phải đền bù tổn thất cho đoàn phim.

Đầu tháng 8, có thông tin bộ phim Xương rồng đốt rương muốn nhanh chóng phát sóng để tránh rủi ro nhưng không thành công. Trang 163 ước tính Cảnh Điềm có thể chịu thiệt hại 100 triệu NDT nếu ba dự án phim không thể ra mắt.

Cảnh Điềm hiện nay không tham gia dự án nào. Cô đã trở thành nghệ sĩ mang vết nhơ, có nhiều rủi ro, nhà đầu tư lo lắng danh tiếng không tốt của cô có thể ảnh hưởng tới phim, cơ hội dành cho Cảnh Điềm ngày càng ít.

Sina tiết lộ Cảnh Điềm từng rao bán căn nhà ở Thượng Hải để trả tiền cho tỷ phú Tôn Vũ Thần, nhưng không thành công. Dù nữ diễn viên liên tục giảm giá, song do chủ nhân vướng vào scandal nên biệt thự hơn 100 triệu NDT rất khó bán.

Cảnh Điềm có thể mất tới gần 200 triệu NDT vì scandal tình ái.

Trước đó, đại gia tiền số Tôn Vũ Thần gây sốc khi đăng bài viết "Bạn gái tôi, Cảnh Điềm", kể về mối quan hệ bí mật với nữ diễn viên Cảnh Điềm. Tôn Vũ Thần khẳng định đã chi số tiền khủng để cung phụng và lấy lòng Cảnh Điềm cùng cha mẹ nữ diễn viên. Tuy nhiên, khi tình cảm của cả hai đứt gánh, tỷ phú muốn đòi lại số tiền hơn 30 triệu NDT. Tôn Vũ Thần còn kể thêm những bí mật "phòng the" khiến hình tượng cao quý, sang trọng của Cảnh Điềm bị hủy hoại.

Trong sự nghiệp, Cảnh Điềm nổi lên như "bông hoa phú quý chốn nhân gian", được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", hoa khôi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Ngay từ khi mới bước chân vào nghề, cô đã được đại gia đứng sau giúp đỡ, giành được nhiều dự án lớn. Cộng với chuyện tình ái cùng Tôn Vũ Thần, Cảnh Điềm bị nhìn nhận là nữ nghệ sĩ luôn dựa vào đại gia để tiến thân.