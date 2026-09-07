Thảm đỏ HOT nhất tối nay: Hạ Anh lộng lẫy như nữ thần, Uyển Ân - Minh Anh đẹp gì mà đẹp khiếp thế

Thảm đỏ ra mắt phim Lên Hương quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám đến tham dự.

Thảm đỏ họp báo phim điện ảnh Lên Hương diễn ra tại TP.HCM tối 7/9 đã chính thức bùng nổ với màn đổ bộ của các tài tử, giai nhân showbiz. Bên cạnh niềm vui của ê-kíp đoàn phim trong ngày đứa con tinh thần ra mắt công chúng, sự kiện còn chiếm trọn spotlight truyền thông nhờ sự góp mặt của dàn khách mời cực "khủng" như Lê Phương, Tiến Luật - Thu Trang, Midu, Tam Triều Dâng, Nhật Hoàng, Trang Pháp, Băng Di, Lê Dương Bảo Lâm... Ai nấy đều lên đồ chỉn chu, lộng lẫy, tạo nên một bữa tiệc visual mãn nhãn và không khí náo nhiệt vô cùng.

Ê-kíp Lên Hương

Không khí tại sự kiện. (Clip: Team sự kiện)

Xuất hiện tại sự kiện, Lê Hạ Anh diện một chiếc đầm ren mỏng xuyên thấu tông màu xanh bạc hà, được thiết kế với phần cổ chữ V xẻ sâu tôn lên xương quai xanh thanh mảnh. Sắc vóc gợi cảm của cô được phô diễn một cách khéo léo qua lớp vải ren dập nổi cầu kỳ cùng phần chân váy xếp bèo tầng thướt tha. Gương mặt của người đẹp sáng bừng nhờ lối trang điểm trong trẻo, nhấn nhá vào đôi mắt có hồn và nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi, kết hợp cùng mái tóc xoăn sóng dài làm tăng thêm vẻ sang trọng, quý phái cho nàng "ngọc nữ mới" của màn ảnh Việt.

Lê Hạ Anh

Uyển Ân dịu dàng khi sải bước trên thảm đỏ ra mắt phim Lên Hương. Nữ diễn viên sinh năm 1999 diện bộ váy trễ vai với tông màu beige giúp cô khoe khéo bờ vai trần mảnh dẻ và làn da trắng mịn màng. Bên cạnh đó, Uyển Ân chọn kiểu tóc búi thấp gọn gàng, thừa vài sợi tóc mai buông lơi tự nhiên, tôn lên trọn vẹn những đường nét thanh tú, hài hòa trên gương mặt giúp cô ghi điểm trọn vẹn bởi nét đẹp thanh lịch và cuốn hút.

Uyển Ân

Đoàn Minh Anh khiến dân tình mê mẩn bởi sắc vóc cao ráo ở tuổi 18. Nữ diễn viên diện một chiếc đầm cúp ngực dáng dài ôm sát cơ thể, khéo léo phô diễn đường cong cùng bờ vai trần. Lựa chọn layout trang điểm ngọt ngào cùng mái tóc xoăn sóng xõa dài sang trọng, thần thái rạng rỡ và nụ cười rạng ngời của Đoàn Minh Anh đã giúp cô dễ dàng "đốn tim" người hâm mộ ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Hồng Đào

Khương Ngọc

Võ Tấn Phát

NSƯT Tuyết Thu

NSƯT Hồng Vân

Thiên Ân - Kỳ Duyên

Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla

Khương Lê

Ngọc Phước - Quang Trung

Lê Phương



