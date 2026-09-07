Cho tiền cũng không tin đây là Hồng Đào.

Chiều ngày 7/9, buổi họp báo ra mắt dự án điện ảnh Lên Hương đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của đông đảo giới truyền thông và công chúng. Sự kiện quy tụ đầy đủ ê-kíp gồm bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông cùng dàn diễn viên thực lực như Võ Tấn Phát, Lê Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan... Trong đó, ngay từ khi xuất hiện, nữ nghệ sĩ Hồng Đào đã khiến toàn bộ khán phòng phải chú ý bởi một diện mạo vô cùng khác lạ.

Hồng Đào tại họp báo Lên Hương

Thay vì những bộ cánh thướt tha hay tà áo dài đằm thắm thường thấy, Hồng Đào xuất hiện với một tạo hình đầy cá tính. Nữ nghệ sĩ diện một set đồ lụa mang tông màu vàng champagne thời thượng. Thiết kế áo phom rộng, tay bồng phóng khoáng phối ăn ý cùng chiếc quần ống suông đồng điệu, tạo tổng thể vừa quyền lực, vừa phong cách.

Ảnh: TikTok

Hồng Đào cũng đặc biệt chú trọng make up gương mặt chỉn chu, sắc lẹm. Điểm nhấn của style hôm nay có thể nói là mát tóc dài trẻ trung, giúp nữ diễn viên "hack" tuổi đáng kể. Thần thái rạng rỡ, tự tin cùng nụ cười tràn đầy năng lượng của cô ở tuổi 64 nhanh chóng nhận được "mưa" lời khen từ những người có mặt. Rõ ràng, so với phong cách quen thuộc trước đây, visual hôm nay của Hồng Đào trông trẻ trung, năng động và mang đậm chất high-fashion.

Ảnh: TikTok

Ngay sau khi những hình ảnh tại sự kiện được chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao. Nhiều netizen để lại bình luận trầm trồ trước màn "F5" phong cách cực kỳ thành công này: "Trông cô Hồng Đào trẻ ra đến chục tuổi, ăn mặc gu chất phát ngất luôn!", "Visual này đỉnh quá, phong thái tài phiệt không lẫn đi đâu được", "U70 mà chất chơi thế này thì giới trẻ chạy theo dài dài", "Đây không thể là Hồng Đào được".

Về bộ phim mà Hồng Đào tham gia, Lê Hương thuộc thể loại tâm lý - gia đình, mượn câu chuyện độc lạ nằm hòm cầu vận để khai thác những góc khuất, những lát cắt éo le của ngành tang lễ truyền thống. Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai Bà Mũi - một người phụ nữ giảo hoạt, nghiện rượu và là chủ của một trại hòm đang lâm vào cảnh ế ẩm. Vai diễn này đòi hỏi nữ nghệ sĩ phải rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh người mẹ hiền hậu để hóa thân vào một nhân vật có chiều sâu tâm lý cực kỳ gai góc và phức tạp. Sự kết hợp giữa cô và đàn em Võ Tấn Phát hứa hẹn sẽ mang đến những màn đối đầu bùng nổ cảm xúc và những thông điệp sâu sắc về ranh giới giữa tiền bạc và tình thân.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Không chỉ trở lại với Lên Hương, thời gian gần đây, nghệ sĩ Hồng Đào còn khiến người hâm mộ tự hào khi liên tục vươn tầm quốc tế. Mới đây nhất, thông tin cô góp mặt trong bom tấn điện ảnh Hàn Quốc Tazza 4: The Song of Beelzebub vào vai Chủ tịch Thảo - một nữ tài phiệt quyền lực đứng đầu thế giới ngầm - đã làm bùng nổ truyền thông. Từ những phân cảnh rò rỉ, thần thái sang trọng, lạnh lùng của cô khi đối đầu với các tài tử xứ kim chi đã khiến netizen xứ Hàn lẫn Việt Nam vô cùng thán phục.

Ảnh: Soompi

Nhìn vào gia tài phim ảnh đồ sộ từ sân khấu kịch nghệ cho đến các dự án điện ảnh đình đám như Mai, Beef (Netflix),... Hồng Đào đã chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao gạo cội không bao giờ ngừng làm mới mình.

Ảnh: Google

Nguồn: TikTok