Gương mặt thay đổi bất ngờ của Lê Dương Bảo Lâm

Netizen không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Lê Dương Bảo Lâm ngay lúc này.

Tối 7/9, sự kiện công chiếu phim điện ảnh Lên Hương chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Thảm đỏ sự kiện nhanh chóng "bùng nổ" với sự đổ bộ của hàng loạt tên tuổi đình đám trong showbiz Việt như Midu, Tam Triều Dâng, Nhật Hoàng, Trang Pháp, Băng Di... Giữa dàn trai xinh gái đẹp lên đồ lộng lẫy, chiếm trọn spotlight đêm nay là nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm.

Lê Dương Bảo Lâm tại premiere phim Lên Hương. (Clip: Team sự kiện)

Xuất hiện trước ống kính truyền thông, Lê Dương Bảo Lâm diện bộ outfit cá tính với áo khoác da màu xám khói bụi bặm phối cùng sơ mi trắng cách điệu. Thần thái của nam diễn viên sinh năm 1989 vô cùng tự tin, liên tục tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả "mắt chữ O mồm chữ A" chính là diện mạo khác lạ trên khuôn mặt. Thay vì vẻ nhẵn nhụi, hài hước thường thấy, "Lee Min Ho Đồng Nai" nay gây ngỡ ngàng khi xuất hiện với mái tóc uốn xoăn rủ nhẹ trước trán và đặc biệt là bộ râu quai nón rậm rạp đầy lạ lẫm. Đây là lần cực kỳ hiếm hoi Bảo Lâm xuất hiện công khai với bộ râu nam tính. Không biết nam diễn viên đang muốn thử sức với một phong cách "cool ngầu" trưởng thành hơn hay đây chính là tạo hình đặc biệt chuẩn bị cho một dự án phim mới.

"Ôi trời đất, nay Diễm để râu", "Sốc sốc sốc, cái dung nhan gì đây", "Đây là lần đầu tiên Lê Dương Bảo Lâm để râu quai nón phải không nhỉ", "Suýt thì không nhận ra, nay ảnh men quá"... là những bình luận của netizen với ngoại hình lạ lẫm này của Lê Dương Bảo Lâm.

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật của Lê Dương Bảo Lâm, anh chính thức vào nghề và bắt đầu hoạt động sôi nổi từ năm 2015. Cột mốc đưa cuộc đời anh sang trang mới chính là danh hiệu Quán quân Cười Xuyên Việt 2015. Từ một chàng trai tỉnh lẻ từng phải đi múa lửa để kiếm sống, Dương Lâm đã nỗ lực không ngừng nghỉ để khẳng định vị trí của mình.

Bên cạnh mảng gameshow và danh xưng "Thánh livestream", nam nghệ sĩ còn ghi dấu ấn đậm nét ở mảng phim ảnh. Anh từng tham gia vào nhiều dự án phim lớn nhỏ, từ vai phụ cho đến những vai có cá tính mạnh mẽ trong các tác phẩm như Phim Trường Ma, Nhà Bà Nữ, Bộ Tứ Báo Thủ...

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm là một trong những ngôi sao phủ sóng dày đặc nhất nhì showbiz Việt từ truyền hình, điện ảnh cho đến mạng xã hội. Dù xuất hiện với diện mạo "tấu hài" hay hình ảnh nam thần, lịch lãm khác lạ như tại sự kiện lần này, anh vẫn luôn biết cách duy trì sức hút và nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả.

Ảnh: Google



