Mỹ nam Vbiz một bước thành sao nhờ bị Trấn Thành mắng khóc 10 phút, cát-xê cũng tăng gấp 100 lần

Sự nghiệp của nam diễn viên này có bước thăng tiến nhờ cơ duyên với Trấn Thành.

Tính đến thời điểm hiện tại đã gần hết tháng 8, phim Việt đứng đầu doanh thu phòng vé 2026 vẫn đang là Thỏ Ơi!! với con số ấn tượng gần 450 tỷ đồng. Bước ra từ một dự án trăm tỷ, dàn cast từ chính đến phụ đều có sự phủ sóng truyền thông vượt bậc. Trong đó, Vĩnh Đam có thể nói là có sự thăng tiến vượt bậc về độ nhận diện với khán giả nhất.

Chạm ngõ điện ảnh với tư cách là một gương mặt hoàn toàn mới, Vĩnh Đam gây bất ngờ khi nhận vai nam chính Thế Phong trong Thỏ Ơi!!. Trong phim, Thế Phong được xây dựng là một doanh nhân thành đạt, có học thức, sở hữu vẻ ngoài lịch lãm và là người chồng trong mơ của nữ chính Hải Linh (LyLy). Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc hoàn hảo, giàu có của cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ lại là những bí mật nhập nhằng cùng chiều sâu tâm lý phức tạp của các nhân vật liên quan.

Lần đầu đóng phim điện ảnh đã nhận ngay một vai diễn "nặng đô" trong dự án lớn, Vĩnh Đam đã phải đối mặt với áp lực tâm lý cực lớn và cần Trấn Thành chỉ bảo rất nhiều về cả cách diễn lẫn đài từ, thoại câu. Trên set quay, Văn Mai Hương hay LyLy cũng tỏ sự bất ngờ khi thấy một Trấn Thành "nổi giận", khiến các diễn viên "phải ngồi khóc". Vĩnh Đam cũng là một trong số đó, anh từng chia sẻ: "Chắc mình phải khóc khoảng 10 phút thì mới ngưng được. Không hiểu vì sao mình lại khóc nhiều như vậy".

Nhưng cũng chính sự khắt khe này đã giúp Vĩnh Đam lột xác hoàn toàn, mang đến một vai diễn tròn trịa trong bom tấn đạt doanh thu gần 450 tỷ đồng. Đi kèm với thành công vang dội, thù lao của anh chàng cũng nhảy vọt. Anh từng bật mí rằng nếu mức cát-xê đi diễn thời trang trước đây chỉ đủ mua tầm 5 bộ quần áo, thì khoản thù lao nhận được từ phim của Trấn Thành đã giúp anh có thể sắm sửa tới 500 bộ đồ. "Tức là tăng gấp 100 lần", Vĩnh Đam nói.

Để làm nên bệ phóng vững chắc cho Vĩnh Đam, không thể không nhắc đến nội dung đầy tính thời sự và gai góc của Thỏ Ơi!!. Phim xoáy sâu vào những tổn thương, mâu thuẫn ngột ngạt bên trong các mối quan hệ tình cảm độc hại. Câu chuyện bắt đầu từ Hải Linh (LyLy) - một nữ MC lý trí của chương trình talkshow giấu mặt ăn khách mang tên "Chị Bờ Vai". Mọi góc khuất bắt đầu phát lộ khi một cô gái trẻ có biệt danh Thỏ (Pháo Northside) tìm đến chương trình để bóc trần việc mình là nạn nhân của một gã bạn trai bạo hành (Trấn Thành). Những phiên đối chất căng thẳng sau đó dần mở ra sự thật chồng chéo, phơi bày những bi kịch hôn nhân nhức nhối của các cặp đôi cũng như mở ra mối quan hệ mập mờ giữa Thỏ và Thế Phong (Vĩnh Đam).

Nhìn lại xuất phát điểm, Vĩnh Đam (tên thật Trần Lê Vĩnh Đam, sinh năm 2004) sở hữu chiều cao lý tưởng 1m92 cùng gương mặt góc cạnh chuẩn điện ảnh. Trước khi lọt vào mắt xanh của Trấn Thành, anh từng là Nam vương tại một cuộc thi sắc đẹp sinh viên vào năm 2023. Nhờ lợi thế hình thể, anh hoạt động năng nổ với vai trò người mẫu ảnh, người mẫu thời trang tự do và là một nhà sáng tạo nội dung trên TikTok.

Quyết định lấn sân điện ảnh vào đầu năm 2026 với Thỏ Ơi!! đã giúp anh phát triển sự nghiệp, tăng độ nhận diện, liên tục góp mặt tại các sự kiện lớn. Ngay sau bộ phim, Vĩnh Đam tái hợp với LyLy trong MV Mưa Rào Và Đại Dương và tiếp tục đảm nhận vai nam chính Tuấn Vũ trong Bus: Chuyến Xe Một Chiều. Tiếp đó, MXH còn đang đồn rằng anh đang được nhắm cho một vai diễn trong Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng im của đạo diễn Victor Vũ dự kiến sẽ ra mắt vào dịp Tết 2027.