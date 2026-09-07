Dàn cast Đầu Xuân Tươi Sáng bản Việt thế này đã đủ "hết nước chấm" chưa?

Không chỉ làm mưa làm gió tại thị trường Trung Quốc, Đầu Xuân Tươi Sáng còn đang gây sốt ở Việt Nam. Câu chuyện thực tế về những người trẻ tự thân lập nghiệp tại thành thị lớn kết hợp cùng "chemistry" bùng nổ của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đã hoàn toàn chinh phục người xem. Trong đó, hình tượng sếp tổng Loan Niệm (Luke) ngoài lạnh trong nóng, độc miệng nhưng thâm tình trở thành "tiêu chuẩn" mới của hội chị em. Sức hút quá lớn của bộ phim khiến khán giả không thể ngồi yên, liên tục truyền tay nhau bảng đề cử những gương mặt diễn viên Việt hữu thần thái tương đồng nhất với nguyên tác, mong chờ đến ngày có bản remake.

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Để vào vai Loan Niệm, nam diễn viên phải toát lên được hai khí chất đối lập: sự nghiêm khắc, sắc sảo của một giám đốc sáng tạo ngành quảng cáo và sự bất cần, gai góc của một người đàn ông trưởng thành. Tại showbiz Việt, Steven Nguyễn chính là cái tên được netizen đánh giá là "đo ni đóng giày" cho hình tượng này.

Không còn đóng khung trong các vai diễn phong trần hay hành động, Steven Nguyễn có thể khiến người xem "sốc visual" khi diện những bộ suit công sở chỉn chu. Gương mặt nam tính, góc cạnh cùng ánh mắt thâm trầm, pha chút lạnh lùng của anh được nhận xét là mang đậm phong thái của sếp tổng Luke. Nhiều khán giả khẳng định, nếu Steven Nguyễn khoác lên mình tạo hình học thức, đeo kính gọng mảnh và buông vài lời độc thoại sắc sảo, anh sẽ là một Loan Niệm bản Việt hoàn hảo.

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Đối với vai nữ chính Thượng Chi Đào - một cô gái ban đầu trông có vẻ bình phàm, ngoan hiền nhưng càng về sau càng lột xác mạnh mẽ và tỏa sáng rực rỡ - netizen Việt đã gọi tên Tam Triều Dâng. Nữ diễn viên sinh năm 1998 sở hữu nét đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng, rất phù hợp với giai đoạn đầu của nhân vật khi mới chập chững bước chân vào chốn công sở đầy thị phi. Thần thái ngày càng trưởng thành, chín muồi của Tam Triều Dâng gần đây cũng được cho là cân tốt giai đoạn sau của phim.

Tuy nhiên, ngay khi cái tên này xuất hiện, khán giả cũng tranh luận khá nhiều, cho rằng Tam Triều Dâng vẫn thua xa nguyên tác của Tôn Thiên ở hai điểm là vóc dáng và visual. Thực tế, Tôn Thiên sở hữu chiều cao chuẩn mẫu 1m72 cùng đôi chân dài cực phẩm 108 cm, tạo nên một Thượng Chi Đào vừa có nét ngây thơ vừa có sự quyến rũ, mảnh mai đặc trưng. Trong khi đó, Tam Triều Dâng có vóc dáng nhỏ nhắn hơn hẳn. Xét về mặt visual, số đông netizen vẫn đánh giá nét đẹp sắc sảo, thời thượng của Tôn Thiên nhỉnh hơn và mang lại cảm giác của một mỹ nhân quảng cáo thế hệ mới, điều mà Tam Triều Dâng chưa thực sự làm bật lên được.

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Trái ngược với vẻ gai góc, bad boy của Loan Niệm, nhân vật Will trong phim lại gây sốt nhờ thiết lập chuẩn "bạch mã hoàng tử" - một người đàn ông ấm áp, điềm đạm, nhẹ nhàng và luôn là chỗ dựa vững chắc. Với hình tượng này, Song Luân chính là gương mặt được người hâm mộ lựa chọn đầu tiên.

Nổi tiếng sở hữu body cực phẩm, nụ cười má lúm tỏa nắng cùng phong thái lịch lãm, Song Luân dễ dàng đốn tim khán giả ở những vai diễn ôn hòa, tinh tế. Sự trưởng thành và nét "nghệ" trong visual của Song Luân được kỳ vọng sẽ tạo nên một bờ vai Will ấm áp không hề kém cạnh tài tử Lưu Sướng của bản gốc.

Ảnh: Google

Tất nhiên, đây chỉ là những ứng cử viên do chính netizen bầu chọn. Nếu một ngày bộ phim này thực sự có phiên bản Việt hóa, khán giả mong mỏi sẽ được xem Đầu Xuân Tươi Sáng với dàn cast chất lượng như trên.

Bình luận của netizen: - Steven Nguyễn mà đóng vai này thì chuẩn luôn, nhìn góc cạnh, lạnh lùng đúng gu sếp tổng độc miệng - Trong đầu nghĩ ngay đến Tam Triều Dâng - Tam Triều Dâng đóng vai lúc đầu thì hợp chứ lúc sau cần sang chảnh, chân dài diện đồ công sở quyến rũ thì hơi lệch pha với Tôn Thiên thật. Tôn Thiên visual lẫn dáng người đều đỉnh quá rồi - Song Luân vào vai Will thì ngọt ngào phải biết, chuẩn nam phụ vạn người mê luôn - Hóng một bên nào đó mua bản quyền remake gấp, dàn cast này lên phim là visual tràn màn hình - Tổng tài là nghĩ ngay đến Steven Nguyễn

Nguồn: TikTok