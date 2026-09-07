Đây mới là Thượng Chi Đào được cho đúng với nguyên tác nhất.

Đầu Xuân Tươi Sáng (chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của tác giả Cô Nương Đừng Khóc) đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ. Sự kết hợp ăn ý và phản ứng hóa học bùng nổ của cặp đôi nam nữ chính Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đã nhận về vô số lời khen ngợi từ khán giả. Tuy nhiên, ít ai biết rằng dàn diễn viên hiện tại khác xa so với những tưởng tượng ban đầu. Theo thông tin từ trang NOWnews, vai nam chính Loan Niệm ban đầu vốn không phải dành cho Tỉnh Bách Nhiên mà được nhắm tới cho Bành Quán Anh.

Trong khi đó, theo Sohu, trước khi Tôn Thiên xác nhận đóng nữ chính, cư dân mạng xứ Trung và đặc biệt là các fan nguyên tác đã liên tục đề cử hàng loạt gương mặt đình đám. Giữa những cái tên như Trương Tịnh Nghi hay Điền Hi Vi, Vương Ngọc Văn chính là mỹ nhân trong lòng fan - người được chấm điểm tuyệt đối cho vai diễn Thượng Chi Đào nhờ sở hữu ngoại hình tiệm cận hoàn hảo với trang sách.

Vương Ngọc Văn được fan nguyên tác chấm cho vai Thượng Chi Đào

Trong nguyên tác, nhân vật Thượng Chi Đào được tác giả khắc họa là một cô gái mang vẻ đẹp "mềm mại, ngọt ngào, đầy đặn, đặt trong văn phòng sẽ không gây quá nhiều chú ý". Cô không mang nét sắc sảo, xa cách mà ngược lại, tỏa ra năng lượng dễ mến, ấm áp nhưng ẩn sâu bên trong là một tinh thần kiên cường, nỗ lực không ngừng nghỉ giữa chốn công sở áp lực.

Với hình tượng này, fan nguyên tác bày tỏ họ cần một gương mặt vừa có sự dịu dàng, trong trẻo để lột tả giai đoạn đầu ngây ngô, vừa có khí chất thanh lịch để phát triển thành một quý cô công sở cuốn hút. Và Vương Ngọc Văn là câu trả lời hoàn hảo nhất mà người hâm mộ tìm thấy nhờ sự thăng hạng visual vượt trội trong thời gian gần đây. Thậm chí trong lần xuất hiện tại một sự kiện, người đẹp được ví như một nàng búp bê sống với làn da trắng sứ không tì vết, kết hợp cùng mái tóc tạo kiểu tiểu thư thanh nhã. Bấy giờ, Vương Ngọc Văn đã thu hút hơn 30 triệu khán giả quan tâm nhờ nhan sắc trong veo, dễ mến. Nhiều người nhận xét cô sở hữu khuôn mặt tinh tế, sang trọng nhưng không hề mang lại cảm giác kiêu kỳ, sắc sảo mà ngược lại, rất thân thiện và ngọt ngào.

Không chỉ có gương mặt điểm 10, vóc dáng của nữ diễn viên Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân cũng được đánh giá là chuẩn nguyên tac 100%. Với chiều cao lý tưởng 1m72 cùng đôi chân dài miên man chuẩn người mẫu, cô nàng có khả năng "cân" mọi loại trang phục. Từ những bộ đồ công sở thanh lịch, nhã nhặn cho đến những bộ váy dạ hội lộng lẫy, Vương Ngọc Văn đều toát lên khí chất của một Thượng Chi Đào bước ra từ trang sách: mềm mại nhưng không kém phần nổi bật.

Nhơ ngoại hình xinh xắn, thiện cảm cùng vóc dáng thanh mảnh, cao ráo, bấy giờ lúc có thông tin casting, đông đông đảo netizen đã đồng lòng réo gọi tên Vương Ngọc Văn cho vai nữ chính Thượng Chi Đào.

Một vài bình luận từ netizen: - Vương Ngọc Văn xứng đáng nổi tiếng hơn nữa, nhan sắc này nên lọt vào top 4 mỹ nhân lứa 95 - Nữ chính Thượng Chi Đào trong lòng tôi chính là dáng vẻ này của Vương Ngọc Văn - Đoàn phim không mời cô ấy đóng nữ chính thì quá phí - Tôi rất thích Vương Ngọc Văn, có cảm giác cô ấy chân thật và hiền lành, cực kỳ hợp với nét mềm mại của Thượng Chi Đào - Nữ chính Thượng Chi Đào trong lòng tôi chính là dáng vẻ này của Vương Ngọc Văn, không lệch đi đâu được

Xuất thân từ Học viện Múa Bắc Kinh, Vương Ngọc Văn từ lâu đã dắt túi không ít tác phẩm như Chú Voi Nằm Im Trên Đất, Thiếu Niên Phái hay Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân và Khi Em Đang Loạn Nhịp. Cô luôn được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên, đài từ tốt và khả năng tạo phản ứng hóa học cực đỉnh với các bạn diễn nam.

Dù có thực lực và nhan sắc thuộc hàng top, sự nghiệp của Vương Ngọc Văn vẫn thiếu một chút duyên để bứt phá lên hàng lưu lượng. Việc cô được fan nguyên tác đồng lòng "chấm" cho Đầu Xuân Tươi Sáng cho thấy khán giả kỳ vọng vào cô lớn đến nhường nào. Đó cũng là lý do nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi cô bỏ lỡ cơ hội bén duyên với dự án này, bởi đây có thể là một bệ phóng hoàn hảo có thể giúp mỹ nhân 9x bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa trong Cbiz.

Dù Vương Ngọc Văn là "chân ái" trong lòng người hâm mộ truyện nhưng cũng không thể phủ nhận nỗ lực của Tôn Thiên - người đảm nhận vai diễn Thượng Chi Đào chính thức. Ban đầu, khi đoàn phim công bố dàn cast, Tôn Thiên từng vấp phải làn sóng hoài nghi từ dư luận. Nhiều fan nguyên tác cho rằng cô sở hữu chiều cao 1m72 cùng thần thái quá sang chảnh, mang hơi hướng high-fashion lạnh lùng, hoàn toàn lệch pha với sự "mềm mại, mộc mạc" của Thượng Chi Đào trong truyện.

Thế nhưng, khi bộ phim lên sóng, Tôn Thiên đã mang đến một Thượng Chi Đào hiện đại hơn, vừa có nét đáng yêu của một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, vừa có sự kiên cường, tự lập của một phụ nữ thời đại mới. Sự kết hợp ăn ý giữa cô và Tỉnh Bách Nhiên đã tạo nên thành công cho Đầu Xuân Tươi Sáng, cho thấy cô là một mảnh ghép hoàn hảo và thuyết phục theo cách riêng của mình.

Nguồn: Sohu