Nữ thần bị quên lãng của thánh địa nhan sắc Tân Cương: Vừa xuất hiện đã nổ tung cõi mạng, đẹp rung động lòng người

Sở hữu nhan sắc động lòng người, thế nhưng mỹ nhân Tân Cương này lại không có sự nghiệp phát triển như những người đồng nghiệp khác.

Tân Cương từ lâu được xem là một trong những thánh địa nhan sắc của màn ảnh Trung Quốc. Đây là vùng đất sản sinh ra rất nhiều mỹ nhân nức tiếng, sở hữu đường nét gương mặt sắc sảo và vẻ đẹp đặc trưng khó trộn lẫn. Nhắc đến những người đẹp đến từ Tân Cương, khán giả dễ dàng nghĩ ngay tới Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á, Cổ Lực Na Trát hay Nhiệt Y Trát.

Bên cạnh những cái tên đình đám kể trên, Cáp Ni Khắc Tư cũng là một mỹ nhân Tân Cương sở hữu nhan sắc khiến công chúng khó lòng rời mắt. Đáng tiếc, nếu xét về sự nghiệp, hành trình của cô lại không rực rỡ như những gì khán giả từng kỳ vọng.

Hình ảnh mới nhất của Cáp Ni Khắc Tư.

Cáp Ni Khắc Tư thực sự gây chú ý vào năm 2018, khi xuất hiện trong chương trình Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên. Thời điểm ấy, người đẹp sinh năm 1996 gây chấn động mạng xã hội nhờ màn trình diễn vũ đạo Nhất Mộng Đôn Hoàng. Gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt cuốn hút cùng khí chất vừa trong trẻo vừa có nét huyền bí giúp Cáp Ni Khắc Tư nhanh chóng trở thành hiện tượng. Những hình ảnh của cô được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, khiến khán giả dành cho cô hàng loạt mỹ từ.

Nhiều người tin rằng với nhan sắc nổi bật như vậy, Cáp Ni Khắc Tư hoàn toàn có thể trở thành mỹ nhân Tân Cương tiếp theo bước vào hàng ngũ những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng, con đường phía trước của cô lại không thuận lợi như mong đợi.

Khi tên tuổi đang nhận được nhiều sự chú ý, Cáp Ni Khắc Tư bất ngờ bị cuốn vào hàng loạt tin đồn thất thiệt. Trên mạng xã hội khi đó xuất hiện những thông tin thất thiệt liên quan tới việc lộ clip nhạy cảm, cũng như những lời đồn cô có quan hệ tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh và Trần Hách.

Sau màn ra mắt ngoạn mục năm 2018, Cáp Ni Khắc Tư vì thế không thể vươn lên mạnh mẽ để trở thành một ngôi sao hàng đầu như kỳ vọng ban đầu. Sự nghiệp diễn xuất của cô cũng thiếu một vai diễn thực sự mang tính đột phá, đủ sức đưa tên tuổi lên một nấc thang mới. Dẫu vậy, có một điều dường như chưa từng thay đổi, đó chính là sức hút từ nhan sắc của Cáp Ni Khắc Tư. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trong những tạo hình cổ trang, cô vẫn thường khiến khán giả phải cảm thán bởi vẻ ngoài nổi bật.

Cáp Ni Khắc Tư trong phim Mạc Phong Ngâm.

Hình ảnh của nữ diễn viên ở Tâm Gian Thác.

Ảnh leak của cô trên phim trường Thế Giới Vạn Hoa.

Tạo hình của mỹ nhân 30 tuổi ở Phù Sinh.

Ở thời điểm hiện tại, Cáp Ni Khắc Tư vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Người đẹp góp mặt trong nhiều dự án như Tâm Gian Thác, Sao? Suýt Nữa Chia Tay Thật Rồi, Mạc Phong Ngâm, Cẩm Nguyệt Lệnh... Ngoài ra, cô cũng góp mặt trong 2 dự án chờ chiếu đáng chú ý với tư cách khách mời là Phù Sinh và Thế Giới Vạn Hoa.

Bên cạnh đóng phim, cô cũng thường xuyên xuất hiện tại các hoạt động thương hiệu và sự kiện thời trang. Có thể Cáp Ni Khắc Tư chưa trở thành ngôi sao lớn như những gì công chúng từng kỳ vọng khi cô gây sốt vào năm 2018 nhưng sau nhiều năm, nữ diễn viên vẫn là cái tên khiến người ta khó có thể làm ngơ mỗi khi xuất hiện.