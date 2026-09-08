Nam diễn viên có cơ địa khổ nhất Việt Nam là đây: Lam lũ từ đầu đến chân, fan thấy mà rơi nước mắt

Trần đời chưa thấy ai khổ như nam diễn viên này.

Mới đây, mạng xã hội đang viral đoạn video ghi lại khoảnh khắc hậu trường ăn cơm đầy "bất ổn" của Phương Nam. Được biết, đoạn clip được quay lại trong quá trình nam diễn viên ghi hình cho bộ phim điện ảnh kinh dị sắp ra mắt - Út Lan 2.

Đoạn clip đang viral của Phương Nam (Clip: TikTok)

Ngồi thui thủi một mình giữa bàn ăn, nam diễn viên ngó nghiêng xung quanh với ánh mắt thất thần, khuôn mặt hốc hác, nhai cơm trệu trạo trông khổ không tả nổi. Dù chỉ là tạo hình lấm lem, phong trần phục vụ cho vai diễn, nhưng ngay cả khi đã xả vai để nghỉ ngơi ăn uống, cái nét lam lũ, khắc khổ vẫn bám lấy anh như hình với bóng khiến người xem không khỏi vừa thương vừa buồn cười.

Ảnh: TikTok

Ảnh: TikTok

Dưới phần bình luận, netizen đồng loạt phong cho anh danh hiệu nam diễn viên có cơ địa khổ nhất Việt Nam. Nếu không nói thì cũng chẳng ai biết được đó là một ngôi sao màn ảnh từng có từng gây bão một thời với bộ phim có doanh thu cao nhất màn ảnh Việt.

Nhiều người hâm mộ bình luận: - Trần đời chưa thấy ai khổ như thế - Anh Nam đã khổ còn cộng thêm quả nhạc buồn nữa. Xém tí nữa mình xem lướt qua mà chỉ nghe nhạc thôi là mình khóc luôn - Người lương 5 triệu đang xót xa cho người lương 500 triệu nè - Rơi 2 giọt nước mắt bên trái vì anh. Là đang nghỉ ngơi rồi đó hả anh - Cỡ đó mà là diễn viên trăm tỷ đó he

Thực tế, biệt danh này không phải tự nhiên mà có. Phương Nam từ trước đến nay luôn xả thân hết mình và không nề hà việc giữ hình ảnh mỗi khi ghi hình. Vai diễn nào của anh cũng gắn liền với sự tàn tạ, khắc nghiệt về thể xác, từ vai tiểu đội trưởng kiên cường trong bom tấn trăm tỷ Mưa đỏ, vai diễn phải đối đầu với nỗi sợ tâm linh ở vùng sông nước trong Út Lan 2 cho đến ông bố đơn thân chật vật mưu sinh rồi lạc giữa hoang đảo trong phim sinh tồn Chuyến Đi Nhớ Đời sắp tới đây.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Đó là chưa kể để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, Phương Nam còn liên tục phải tăng - giảm cân. Có thời điểm anh phải ép tận 15kg trong 2 tháng (từ 78kg xuống 63kg), lúc lại tăng cân hết mình. Sự dấn thân và hy sinh vì nghệ thuật đó đã giúp chàng trai sinh năm 1993 gặt hái "quả ngọt". Từng trải qua 10 năm ròng rã chưa được nhiều người nhớ mặt gọi tên, bước ngoặt từ vai diễn trong Mưa Đỏ đã giúp Phương Nam được đón nhận nhiều cơ hội mới. Trong năm 2026, Phương Nam tham gia 3 bộ phim điện ảnh là Trùm Sò, Út Lan 2 và Chuyến Đi Nhớ Đời, cho thấy tên tuổi của anh đang ngày càng tỏa sáng hơn.

Ảnh: FBNV

Nguồn: TikTok