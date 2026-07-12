Đây là trường hợp hy hữu khi một diễn viên tự đề xuất cắt vai của mình vì lý do gây bất ngờ.

Trần Bảo Sơn sinh năm 1972 tại TP.HCM, là diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn của điện ảnh Việt Nam. Trước khi bước chân vào nghệ thuật, anh từng có nhiều năm sinh sống, học tập và kinh doanh tại Mỹ. Không xuất thân từ trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, Trần Bảo Sơn đến với điện ảnh khá muộn nhưng nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình lịch lãm, phong thái điềm tĩnh cùng hình ảnh một doanh nhân thành đạt.

Năm 2009, Trần Bảo Sơn có vai diễn điện ảnh đầu tay trong Huyền Thoại Bất Tử, đảm nhận nhân vật Lê Văn Cường. Dù là một diễn viên tay ngang và từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất, anh vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài phù hợp với hình tượng nhân vật và sự nghiêm túc khi theo đuổi con đường nghệ thuật. Đặc biệt, ngay trong tác phẩm đầu tiên, Trần Bảo Sơn đã giành giải Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc tại Cánh Diều Vàng 2009, trở thành bước đệm quan trọng giúp anh khẳng định vị trí trong điện ảnh Việt.

Sau đó, Trần Bảo Sơn liên tục góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý như Giao Lộ Định Mệnh, Ngôi Nhà Trong Hẻm, Đoạt Hồn, Quyên, Girls 2 - Những Cô Gái Và Gangster, Hy Sinh Đời Trai, Truy Sát... Qua từng vai diễn, anh dần chứng minh khả năng hóa thân vào những nhân vật có chiều sâu tâm lý, gai góc và phức tạp, thay vì chỉ được nhớ đến nhờ ngoại hình phong độ. Trong đó, các vai diễn ở dòng phim tâm lý, giật gân giúp Trần Bảo Sơn xây dựng hình ảnh một nam diễn viên có màu sắc riêng trên màn ảnh Việt.

Một trong những câu chuyện đặc biệt trong sự nghiệp của Trần Bảo Sơn gắn với bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (2015) của đạo diễn Victor Vũ. Ban đầu, Victor Vũ từng nhắm anh cho vai Thiều khi trưởng thành. Tuy nhiên, sau khi trao đổi về kịch bản, chính Trần Bảo Sơn là người chủ động đề xuất loại bỏ nhân vật này vì nhận thấy tuyến vai không thực sự cần thiết và có thể làm ảnh hưởng đến sự tập trung của câu chuyện tuổi thơ trong trẻo mà bộ phim muốn truyền tải. Quyết định này được xem là một lựa chọn hiếm gặp khi một diễn viên sẵn sàng cắt bỏ vai diễn của chính mình để phục vụ tổng thể tác phẩm.

Sau một loạt dự án điện ảnh trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Trần Bảo Sơn dần hạn chế xuất hiện trên màn ảnh rộng. Thay vì liên tục nhận phim, anh dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh, phát triển các dự án điện ảnh phía sau hậu trường và tìm kiếm hướng đi mới trong lĩnh vực sản xuất. Khoảng thời gian ít xuất hiện trước công chúng khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về sự vắng bóng của nam diễn viên từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt.

Những năm gần đây, Trần Bảo Sơn đánh dấu sự trở lại với vai trò rộng hơn trong điện ảnh. Năm 2025, sau 8 năm vắng bóng màn ảnh, anh thực hiện dự án Trên Con Đường Mới, đảm nhận nhiều vị trí gồm đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên. Bộ phim đánh dấu bước chuyển quan trọng khi anh không chỉ đứng trước máy quay mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo, xây dựng một tác phẩm điện ảnh từ phía sau hậu trường.

Bên cạnh sự nghiệp, Trần Bảo Sơn từng có cuộc hôn nhân được công chúng quan tâm với diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh. Cả hai có một con gái chung là Bảo Tiên trước khi ly hôn vào năm 2014. Sau khi chia tay, hai người vẫn duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con gái. Trần Bảo Sơn vốn là người kín tiếng về đời tư; đến năm 2021, anh lần đầu công khai con gái thứ hai Kendall Trần sau thời gian dài giữ kín thông tin.

Ở tuổi ngoài 50, Trần Bảo Sơn vẫn duy trì hình ảnh phong độ và tiếp tục theo đuổi điện ảnh với vai trò mới. Nếu từng được biết đến là một doanh nhân lấn sân diễn xuất, hiện tại anh đang hướng tới vị trí của một nhà làm phim độc lập, tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất và sáng tạo. Hành trình từ diễn viên tay ngang đến người đứng sau một dự án điện ảnh cho thấy tham vọng và sự bền bỉ của Trần Bảo Sơn trong lĩnh vực mà anh đã lựa chọn gắn bó.