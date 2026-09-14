Mỹ nam đẹp đến mức ai cũng tưởng là AI, vừa rơi nước mắt đã khiến cả cõi mạng thi nhau nhận lỗi

Mỹ nam này đang khiến cả MXH dậy sóng.

Bộ phim truyền hình A Love Other Than Yours vừa mới lên sóng những tập đầu tiên đã khiến mọt phim Hàn thích thú. Khác với những tác phẩm mang màu sắc tổng tài xa hoa hay vi diệu, A Love Other Than Yours gây ấn tượng nhờ khai thác đề tài tình cảm vô cùng thực tế, gần gũi nhưng không kém phần kịch tính. Trong phim, Seo Kang Joon đóng cặp cùng Ahn Eun Jin, tạo nên một tổ hợp vừa mãn nhãn về phần nhìn vừa bảo chứng về chất lượng diễn xuất.

Ảnh: Soompi

Ngay từ những tập đầu, màn tái xuất của Seo Kang Joon đã nhận lời khen nhờ lối diễn xuất tinh tế và phản ứng hóa học bùng nổ với bạn diễn. Đáng nói hơn cả, nhan sắc "không góc chết" của anh chàng một lần nữa khiến người xem mê mẩn. Trong đó, một cảnh khóc của Seo Kang Joon đang viral trên MXH.

Phân cảnh viral của Seo Kang Joon

Khán giả cho rằng nhìn Seo Kang Joon khóc mà thấy xót trong lòng, ví von từng giọt nước mắt lăn dài như pha lê rơi trên gương mặt mỹ nam. Đặc biệt, Seo Kang Joon còn có đôi mắt màu hổ phách tự nhiên siêu hiếm - vốn được mệnh danh là một trong những đôi mắt đẹp nhất showbiz Hàn - càng khiến phân cảnh này đẹp lay động lòng người. Đôi mắt ngấn lệ vừa long lanh, vừa đượm buồn, khiến hội chị em cũng cảm thấy như đang có lỗi với anh chàng.

Ảnh: FB

Dưới bài đăng viral, netizen đã để lại hàng loạt bình luận: - Seo Kang Joon rơi nước mắt, cả cộng đồng mạng thi nhau nhận lỗi - Sản phẩm AI chắc luôn - Ông này đợt đóng phim người máy tui đã tưởng là AI rồi í, vì đóng vai robot trông như robot thiệt sự luôn, nhưng về vai người thật vẫn có hồn í, nói chung vừa đẹp vừa diễn hay nha - Seo Kang Joon và Go Ara mắt hổ phách đẹp dữ, như búp bê - Crush ảnh lâu òi giờ ảnh nổi tiếng mừng qué - Nhìn ảnh như AI

Ảnh: Soompi

Ảnh: Soompi

Về nội dung, A Love Other Than Yours kể về câu chuyện của Nam Goong Ho (Seo Kang Joon) - một nhân viên văn phòng nề nếp, ấm áp và Lee Mi Do (Ahn Eun Jin) - một nữ đạo diễn phim cá tính, luôn hết mình vì ước mơ. Cả hai là một cặp đôi đã gắn bó và hẹn hò bên nhau suốt 10 năm dài. Khi tình yêu lâu năm bước vào giai đoạn chuẩn bị kết hôn, sự quen thuộc dần biến thành một thói quen lặp đi lặp lại và bắt đầu xuất hiện những rạn nứt ngầm.

Ảnh: Soompi

Những diễn biến hiện tại của bộ phim đang dần trở nên phức tạp và nghẹt thở khi các biến số mới xuất hiện. Cuộc sống bình lặng của họ bị đảo lộn hoàn toàn khi có sự xuất hiện của những người mới, mang lại những rung động xa lạ ngoài dự kiến. Lee Mi Do bắt đầu rơi vào trạng thái bối rối, mâu thuẫn khi đối mặt với một người đàn ông khác. Trong khi đó, Nam Goong Ho khi nhận ra người con gái mình hết mực trân trọng bấy lâu bắt đầu dao động, anh đau đớn, hỗn loạn và quyết định đưa ra một lời cầu hôn đầy táo bạo để cứu vãn mối quan hệ. Câu chuyện tình yêu thực tế, đan xen giữa sự chung thủy lâu năm và những cám dỗ mới đang đặt các nhân vật trước những lựa chọn vô cùng giằng xé.

Ảnh: Soompi

Nguồn: Soompi



