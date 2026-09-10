Bộ phim Hàn này có một ý tưởng thú vị và cặp chính nhan sắc cực đỉnh.

Bộ phim Take Charge of My Heart mới tung teaser mới, thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là một bộ phim hài lãng mạn với ý tưởng khá lạ. Câu chuyện xoay quanh một người đàn ông mang trái tim nhân tạo sắp cạn pin và một cô gái sở hữu khả năng đặc biệt có thể sạc điện cho anh.

Kim Young Kwang đảm nhận vai Baek Ho Rang, giám đốc điều hành của TS Resort. Bề ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh và có cuộc sống đáng mơ ước, thế nhưng anh lại phải đối mặt với hai vấn đề lớn, đó là ca phẫu thuật thay pin cho trái tim nhân tạo và cuộc chiến kế vị TS Group.

Kim Young Kwang đảm nhận vai nam chính Baek Ho Rang (ảnh: Soompi)

Trong khi đó, Chae Soo Bin vào vai Na Bo Bae. Sau khi bị sét đánh lúc nhỏ, cô bất ngờ sở hữu năng lực phóng điện. Khả năng nghe thì rất ngầu nhưng lại chẳng có ích gì và còn ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống. Suốt nhiều năm, cô gần như luôn phải sống cô độc bởi chỉ một cái chạm đơn giản cũng có thể khiến người bên cạnh bị điện giật.

Chae Soo Bin đảm nhận vai nữ chính Na Bo Bae (ảnh: Soompi)

Mọi chuyện thay đổi khi Na Bo Bae vô tình gặp Baek Ho Rang. Trong một tình huống trớ trêu, môi của hai người chạm nhau và cô kinh ngạc phát hiện sức mạnh của mình không hề gây ảnh hưởng tới anh. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho mối duyên kỳ lạ giữa hai người. Đúng ngày Baek Ho Rang thực hiện phẫu thuật, bệnh viện bất ngờ mất điện khiến pin trái tim nhân tạo của anh cạn kiệt. Kỳ lạ thay, mỗi khi ở gần Na Bo Bae, trái tim ấy lại có thể được sạc pin.

(ảnh: Soompi)

Cùng lúc này, Na Bo Bae - vốn là một nhà văn sắp hết hạn hợp đồng lại được giao nhiệm vụ sáng tác một câu chuyện tình yêu nồng nhiệt. Muốn tự mình trải nghiệm tình yêu thực sự để tìm cảm hứng, cô chấp nhận đề nghị có một không hai của Baek Ho Rang: Ở bên và sạc pin cho anh trong 3 tháng, cho tới ca phẫu thuật tiếp theo.

Sau khi teaser được công bố, khán giả nhận xét Take Charge of My Heart đúng nghĩa là một tác phẩm "ý tưởng vô biên - nhan sắc vô đối", hội tụ đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một cú nổ tiếp theo trên màn ảnh nhỏ. Việc nữ chính cả người toàn điện, còn nam chính sống nhờ trái tim nhân tạo đã tạo nên một tiền đề vừa mới lạ vừa hài hước cho mối duyên của hai người, từ đó mở ra hàng loạt khoảnh khắc tình cảm dở khóc dở cười.

Teaser chính thức của phim Take Charge of My Heart (vietsub: fanpage Nhà Tôi 3 Đời Xem Phim Hàn)

Một vài hình ảnh trong teaser mới (ảnh: NSX)

(ảnh: NSX)

(ảnh: NSX)

(ảnh: NSX)

(ảnh: NSX)

Chưa kể, bộ phim còn sở hữu cặp đôi chính cực kỳ mãn nhãn là Chae Soo Bin và Kim Young Kwang. Chae Soo Bin mang vẻ đẹp ngọt ngào kiểu thỏ con, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn cùng biểu cảm đáng yêu rất phù hợp với màu sắc rom-com.

Đứng cạnh cô là Kim Young Kwang với chiều cao 1m89 nổi bật. Gương mặt nam tính, vóc dáng người mẫu cùng phong thái lịch lãm giúp nam diễn viên tạo nên hình ảnh Baek Ho Rang vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Màn kết hợp này khiến khán giả đang mong chờ đến ngày phim chính thức ra mắt hơn bao giờ hết.

nguồn: Soompi