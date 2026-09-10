Tài nguyên khủng, đóng cùng toàn siêu sao nhưng Lưu Diệc Phi vẫn là "thảm họa phòng vé"

Từng tham gia nhiều dự án lớn và hợp tác với hàng loạt sao đình đám nhưng thành tích phòng vé của Lưu Diệc Phi lại gây thất vọng.

Kể từ khi rời mảng truyền hình để chuyển hướng sang điện ảnh, Lưu Diệc Phi được đầu tư tài nguyên không hề kém cạnh những ngôi sao hàng đầu thời đó. Cô liên tiếp góp mặt trong các dự án lớn, từ phim Hoa ngữ đến Hollywood, hợp tác với Thành Long, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát, Nicolas Cage. Thế nhưng phần lớn phim của cô ra rạp trong giai đoạn 2008 - 2020 đều chưa thể chạm ngưỡng có lãi. Vì vậy, danh xưng "thảm họa phòng vé" nhiều lần được nhắc đến khi nhìn lại sự nghiệp điện ảnh của người đẹp.

Ngay từ Vua Kungfu, Lưu Diệc Phi đã có màn chào sân điện ảnh với một dự án được xem là bom tấn của màn ảnh. Cô sánh đôi cùng Thành Long và Lý Liên Kiệt, trong khi Lý Băng Băng chỉ đảm nhận vai phụ. Với vốn đầu tư 500 triệu tệ (khoảng 1950 tỷ đồng), tác phẩm thu về 880 triệu tệ (khoảng 3432 tỷ đồng) nhưng vẫn chưa đạt mốc 1,5 tỷ tệ (khoảng 5850 tỷ đồng) để hòa vốn. Thông Cáo Tình Yêu do Lưu Diệc Phi và Vương Lực Hoành ra rạp sau đó cũng không khá hơn khi tiêu tốn 35 triệu tệ (khoảng 136 tỷ đồng) nhưng chỉ thu 53 triệu tệ (khoảng 207 tỷ đồng).

Bản làm lại của Thiện Nữ U Hồn có vốn đầu tư 150 triệu tệ (khoảng 585 tỷ đồng) nhưng doanh thu chỉ đạt 140 triệu tệ (khoảng 546 tỷ đồng). Hồng Môn Yến với sự góp mặt của dàn sao đình đám như Lê Minh, Phùng Thiệu Phong cũng tốn 150 triệu tệ (khoảng 585 tỷ đồng) nhưng chỉ đạt thành tích 160 triệu tệ (khoảng 624 tỷ đồng). Từ những dự án đầu tiên, bài toán phòng vé của Lưu Diệc Phi đã bắt đầu lộ rõ: tài nguyên rất mạnh nhưng doanh thu chưa theo kịp quy mô đầu tư.

Đến series Tứ Đại Danh Bổ, cô tiếp tục được kỳ vọng khi hợp tác cùng Đặng Siêu - ngôi sao đình đám của phòng vé xứ Trung khi ấy. 3 phần có tổng doanh thu là 565 triệu tệ (khoảng 2203 tỷ đồng), trong khi vốn đầu tư đã là 232 triệu tệ (khoảng 905 tỷ đồng), vẫn còn cách hơn 100 triệu tệ (khoảng 390 tỷ đồng) để có thể hòa vốn. Đổng Tước Đài cũng không tạo được đột phá khi phim đầu tư 130 triệu tệ (khoảng 507 tỷ đồng) nhưng lỗ nặng với doanh thu 104 triệu tệ (khoảng 406 tỷ đồng).

Giai đoạn 2014 - 2017 tiếp tục có nhiều con số gây chú ý. Lộ Thủy Hồng Nhan có vốn 30 triệu tệ (khoảng 117 tỷ đồng), doanh thu 66 triệu tệ (khoảng 257 tỷ đồng), vẫn chưa đạt mốc hòa vốn 90 triệu tệ (khoảng 351 tỷ đồng). Dạ Khổng Tước là phim hợp tác Trung - Pháp với sự tham gia của Lê Minh, Lưu Diệp, đầu tư 40 triệu tệ (khoảng 156 tỷ đồng) nhưng chỉ thu 33 triệu tệ (khoảng 129 tỷ đồng). Đáng chú ý hơn là Outcast, khi Lưu Diệc Phi đóng cùng Nicolas Cage và Hayden Christensen. Dự án ngốn hơn 200 triệu tệ (khoảng 780 tỷ đồng) nhưng chỉ kiếm về 24,33 triệu tệ (khoảng 95 tỷ đồng) khiến nhà sản xuất lỗ nặng.

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa có thành tích sáng sủa hơn với doanh thu 535 triệu tệ (khoảng 2086 tỷ đồng), nhưng vốn đầu tư 200 triệu tệ (khoảng 780 tỷ đồng) đồng nghĩa vẫn chưa đạt mốc 600 triệu tệ (khoảng 2340 tỷ đồng) để có lãi. 2 Kiếp Yêu Tinh mà Lưu Diệc Phi đóng cùng Phùng Thiệu Phong cũng thu 290 triệu tệ (khoảng 1131 tỷ đồng) trên vốn 120 triệu tệ (khoảng 468 tỷ đồng), vẫn chưa thể hòa vốn. Trong khi đó, Hoa Cỏ Chiến Tranh của đạo diễn danh tiếng Billy August cũng chỉ thu 29,46 triệu tệ (khoảng 115 tỷ đồng) dù đầu tư tới 150 triệu tệ (khoảng 585 tỷ đồng).

Đến Hoa Mộc Lan, quy mô còn được đẩy lên cấp độ Hollywood khi Disney chi đến 200 triệu USD (khoảng 5200 tỷ đồng), mời loạt siêu sao Lý Liên Kiệt, Củng Lợi và Chân Tử Đan làm nền cho Lưu Diệc Phi. Phim được quảng bá mạnh trên truyền thông quốc tế, nhưng tổng doanh thu kể cả phát hành trực tuyến chỉ 70 triệu USD (khoảng 1820 tỷ đồng). Đây gần như là cú chốt cho chuỗi dự án có mức đầu tư lớn nhưng hiệu quả thương mại không tương xứng của "thần tiên tỷ tỷ".

Kể từ Hoa Mộc Lan đến nay, Lưu Diệc Phi đã có 6 năm không tham gia thêm bất kỳ dự án điện ảnh nào, thay vào đó tập trung trở lại với màn ảnh nhỏ. Nhìn lại chặng đường này, nghịch lý lớn nhất trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi nằm ở chỗ cô chưa bao giờ thiếu những dự án lớn hay bạn diễn đình đám, nhưng sức hút của tên tuổi lại chưa thể chuyển hóa thành thành tích phòng vé tương xứng.