Người đàn ông "cờ xanh" hơn rừng Amazon đang quá hot: Đẹp trai lại còn tinh tế, nghèo cũng nhắm mắt yêu luôn

Không cần đủ 4 tế nhưng người đàn ông này vẫn là tình trong mộng của hàng triệu chị em.

Mới đây, chủ đề về sự tinh tế của Ji Chang Wook với các bạn diễn nữ bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Cụ thể, người hâm mộ nhận ra một chi tiết thú vị xuất hiện trong những cảnh Ji Chang Wook đuổi theo nữ chính. Thay vì kéo hay xoay người bạn diễn lại để đối diện với mình, nam diễn viên thường chủ động chạy vòng lên phía trước rồi mới chặn đường và nói chuyện với đối phương. Hai ví dụ được nhắc tới là cảnh Ji Chang Wook đóng cùng Park Min Young trong Healer và phân cảnh với Imada Mio trong bộ phim mới Merry Berry Love.

Đây chỉ là một hành động rất nhỏ, thậm chí có thể bị bỏ qua khi xem phim. Tuy nhiên khi phân tích lại, khán giả mới thấy cách xử lý này tạo cảm giác nhẹ nhàng, hạn chế những động tác mạnh với bạn diễn nữ. Cũng vì thế, Ji Chang Wook đang nhận được nhiều lời khen vì sự tinh tế trong cách tương tác với đồng nghiệp.

Không ít cư dân mạng còn nói vui rằng ngôi sao 39 tuổi đúng là người đàn ông cờ xanh hơn cả rừng Amazon. Cờ xanh hay green flag là cách nói phổ biến trên mạng xã hội, dùng để chỉ những người sở hữu các đặc điểm tích cực, lành mạnh và đáng tin cậy trong một mối quan hệ.

Ji Chang Wook là người đàn ông "cờ xanh" hơn cả rừng Amazon.

Điều thú vị là không chỉ được người hâm mộ gắn mác cờ xanh ngoài đời, đây cũng là kiểu hình tượng Ji Chang Wook từng nhiều lần đảm nhận trên màn ảnh. Những nhân vật của anh thường đẹp trai, tình cảm, biết quan tâm và sẵn sàng bảo vệ người mình yêu.

Thế nhưng bên cạnh danh hiệu nam chính cờ xanh, Ji Chang Wook còn thường xuyên bị khán giả trêu vì một đặc điểm khác là đóng vai nghèo quá nhiều. Chính vì thế, bên dưới bài đăng về sự tinh tế của nam diễn viên, nhiều người hài hước nhận xét rằng nhân vật của Ji Chang Wook thường hội tụ đủ combo đẹp trai, tử tế, tinh tế nhưng lại thiếu kinh tế. Dẫu vậy, với visual đỉnh nóc kịch trần như vậy, không ít chị em tuyên bố người đàn ông cực phẩm thế này thì có nghèo vẫn nhắm mắt yêu luôn.

Sắp tới, Ji Chang Wook sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với phim hài lãng mạn Merry Berry Love đóng cùng nàng thơ xứ hoa anh đào Imada Mio.

Trailer phim Merry Berry Love do Ji Chang Wook và Imada Mio đóng chính

Cho những ai chưa biết, sắp tới Ji Chang Wook sẽ trở lại màn ảnh với Merry Berry Love, bộ phim hài lãng mạn hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, dự kiến phát sóng trên NTV từ ngày 7/10.

Phim kể về Lee Yu Bin, một nhà thiết kế gặp thất bại lớn trong sự nghiệp tại Hàn Quốc và quyết định tới một hòn đảo xa xôi của Nhật Bản để bắt đầu lại. Tại đây, anh gặp Shirahama Karin, cô gái làm nghề trồng dâu đang sống chung với một căn bệnh bí ẩn. Hai con người đến từ hai quốc gia, có cuộc sống hoàn toàn khác biệt, tình cờ gặp gỡ rồi dần viết nên một chuyện tình xuyên biên giới đầy cảm xúc.

Với sự kết hợp giữa Ji Chang Wook - ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn Quốc và Imada Mio - nàng thơ đang rất được yêu thích trên màn ảnh Nhật Bản, Merry Berry Love càng trở thành một trong những tác phẩm tình cảm đáng mong chờ trong phần còn lại của năm 2026.