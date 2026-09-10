Cuối cùng cũng có phim Việt thay đổi cục diện phòng vé: Suất chiếu chỉ bằng 1/46 đối thủ mà doanh thu gấp 5 lần

Vừa khởi chiếu, bộ phim đã soán luôn ngôi top 1 phòng vé.

Những ngày qua, phòng vé Việt trong và sau dịp lễ Quốc khánh 2/9 đã chứng kiến sự lên ngôi của bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Khởi chiếu sớm từ ngày 14/8 và chính thức từ 21/8, tác phẩm hài - gia đình của đạo diễn Huỳnh Lập liên tục xưng vương, vững vàng giữ vị trí top 1 doanh thu phòng vé. Suốt gần 1 tháng, dù có 1 bị bom tấn tế Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy tạm soán ngôi, tác phẩm vẫn nhanh chóng lấy lại phong độ và duy trì thành tích ổn định. Đến ngày 10/09/2026, ngôi vương phòng vé được thay đổi bởi một "tân binh" đặc biệt: SOOBIN LIVE CONCERT MOVIE: ALL-ROUNDER.

Theo số liệu ghi nhận từ Box Office Vietnam, đến 4h sáng, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đứng ở vị trí thứ 2 với 1.947 suất chiếu, thu về gần 200 triệu đồng. Trong khi đó, SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER dẫn đầu bảng xếp hạng với doanh thu hơn 1,06 tỷ đồng, dù chỉ được xếp vỏn vẹn 42 suất chiếu. Làm một phép tính đơn giản, số suất chiếu của bộ phim âm nhạc này chỉ bằng 1/46 so với đối thủ phim Việt, nhưng doanh thu tạo ra lại gấp hơn 5 lần. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ lấp đầy tại các phòng vé của bộ phim mới đạt mức rất cao.

Trailer SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER

SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER là dự án phim điện ảnh âm nhạc đầu tay của nam ca sĩ SOOBIN, ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc thăng hoa từ chuỗi 3 đêm live concert cá nhân tại Hà Nội và TP.HCM. Đây vốn là chuỗi đêm diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, từng thu hút hơn 40.000 khán giả tham dự và gặt hái nhiều giải thưởng lớn như Chương trình của năm tại Giải Cống hiến 2026 hay Iconic Concert tại WeYoung by WeChoice Awards.

Tác phẩm không chỉ tái hiện danh sách biểu diễn lên tới 30 bài hát cùng các phần vũ đạo liên tục mà còn mang thông điệp tri ân sâu sắc gửi đến cộng đồng người hâm mộ của anh - KINGDOM. Để mang lại trải nghiệm chân thực nhất cho người xem, bộ phim được đầu tư hình ảnh sắc nét cùng hệ thống âm thanh vòm 7.1 tiêu chuẩn điện ảnh. Khi thưởng thức tại rạp, khán giả có thể cảm nhận rõ nét từng nhịp bass và tiếng cổ vũ vang dội, tạo cảm giác như đang trực tiếp đứng giữa không gian của một buổi biểu diễn trực tiếp thực thụ.

Bởi khác với các phim điện ảnh thương mại thông thường cần trải dài lịch chiếu để tiếp cận khán giả đại chúng, thể loại concert movie được thiết kế như một sản phẩm đặc quyền dành riêng cho người hâm mộ. Phim thường chỉ được xếp lịch cô đọng, giới hạn trong một vài ngày cố định. Mô hình phát hành này nhằm tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu, gom toàn bộ cộng đồng người hâm mộ vào những khung giờ nhất định để cùng chia sẻ chung bầu không khí âm nhạc sống động.

Bộ phim chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 10/09/2026.

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