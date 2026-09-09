Cặp đôi này khiến khán giả phải khen ngợi rằng “Ferrari cũ vẫn là Ferrari”.

Những hình ảnh leak của Bành Quán Anh và Cao Hải Ninh khi quay phim Khai Đáo Đồ Mi đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong những khung hình được chia sẻ, Bành Quán Anh xuất hiện với tạo hình khá đơn giản nhưng cực kỳ phong độ. Nam diễn viên diện quần âu, áo sơ mi, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, khoe vóc dáng cao lớn nổi bật. Đặc biệt, chiều cao 1m92 giúp Bành Quán Anh dễ dàng trở thành tâm điểm dù chỉ diện những trang phục quen thuộc.

Đứng bên cạnh anh là Cao Hải Ninh với hình ảnh hoàn toàn không lép vế. Nữ diễn viên diện một chiếc váy đỏ ôm sát, tôn lên vóc dáng quyến rũ. Sức hút của Cao Hải Ninh không chỉ đến từ đường cong nóng bỏng mà còn nằm ở thần thái trưởng thành, sắc sảo và đầy nữ tính.

Chính vì thế, khi Bành Quán Anh và Cao Hải Ninh đứng chung khung hình, phản ứng hóa học giữa hai người nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán. Khán giả dành cho cặp đôi nhiều lời khen có cánh, thậm chí dùng những câu ví von thú vị như "hàng cổ đánh đổ dân chơi" hay "Ferrari cũ vẫn là Ferrari". Lý do là bởi Bành Quán Anh đã bước sang tuổi 40, trong khi Cao Hải Ninh cũng 39 tuổi, và Chính sự trưởng thành lại tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của hai người.

Bành Quán Anh mang đến vẻ phong độ, nam tính của một người đàn ông từng trải, còn Cao Hải Ninh có nét quyến rũ đằm thắm khó tìm thấy ở những gương mặt đôi mươi. Những hình ảnh này cũng một lần nữa cho thấy những câu chuyện tình cảm trên màn ảnh dù thường gắn với tuổi trẻ, nhưng nó chưa bao giờ là đặc quyền của người trẻ.

Khai Đáo Đồ Mi xoay quanh Vương Vận Na (Bạch Lộc), một người phụ nữ từng phải trả giá đắt cho mối tình sai trái trong quá khứ. Cô yêu một người đàn ông đã có gia đình, lại có mối quan hệ làm ăn với cha mình. Khi chuyện tình bị phơi bày, Vương Vận Na trở thành tâm điểm chỉ trích và cuối cùng lựa chọn rời đi.

7 năm sau, cô trở về và gặp Tả Văn Tư (Thường Hoa Sâm), anh chàng thiết kế tài giỏi. Một mối tình mới tưởng như có thể giúp Vận Na bước ra khỏi những tổn thương cũ lại kéo cô trở về đúng vòng xoáy mà mình muốn trốn chạy. Bởi lẽ, Tả Văn Tư có quan hệ gia đình với người đàn ông từng khiến cuộc đời cô đảo lộn. Từ đây, tình yêu mới, quá khứ chưa thể khép lại cùng những bí mật và toan tính của các nhân vật liên tục va vào nhau.

Trong phim, Bành Quán Anh đảm nhận vai Đằng Hải Kỳ, người tình cũ của Vương Vận Na. Anh ta là một người giàu có, quyền lực và có tính chiếm hữu rất mạnh. Đây cũng chính là nhân vật đã có gia đình nhưng vẫn bước vào mối quan hệ với cô, khiến Vận Na phải hứng chịu những hậu quả nặng nề. Anh cũng là một mắt xích quan trọng nối quá khứ với hiện tại, khiến những tình cảm và tổn thương tưởng đã chôn vùi trong Vương Vận Na một lần nữa bị khơi lại.

Cao Hải Ninh thủ vai Tả Thục Đông, vợ của Đằng Hải Kỳ, đồng thời là chị gái của Tả Văn Tư. Chính thân phận này khiến nhân vật của cô đứng ở vị trí đặc biệt trong mạng lưới quan hệ rắc rối của bộ phim. Vương Vận Na từng yêu chồng của Tả Thục Đông, rồi sau đó lại yêu chính em trai cô. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa những con người tưởng như đã bước sang những trang khác của cuộc đời lại khiến quá khứ và hiện tại quấn chặt lấy nhau.