Cả MXH đang xôn xao về kết phim Đầu Xuân Tươi Sáng.

Sau hành trình 24 tập phim đong đầy cung bậc cảm xúc, bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng đã chính thức khép lại. Tập cuối vừa lên sóng không chỉ làm bùng nổ mạng xã hội mà còn khiến đông đảo mọt phim thỏa mãn, khóc nghẹn trước cái kết ngọt ngào sau bao thăng trầm của cặp đôi chính Loan Niệm - Thượng Chi Đào do Tỉnh bách Nhiên và Tôn Thiên thủ vai.

Kết phim Đầu Xuân Tươi Sáng

Không chọn một nhà hàng sang trọng hay bãi biển lãng mạn, ngày cuối năm, Loan Niệm đã đưa Thượng Chi Đào đến một địa điểm vô cùng đặc biệt do chính anh bí mật chuẩn bị: Bảo tàng thời không của Thượng Chi Đào. Nơi đây lưu giữ trọn vẹn bức ảnh về cuộc đời cô, từ ngày đầu chập chững bước đến Bắc Kinh đầy hoang mang, dè chừng, sự nỗ lực trong công việc khi đối mặt với "một gã sếp không ra gì" suốt ngày đòi đuổi việc cô. Nơi đây có cả ký ức lúc hai người đồng cam cộng khổ cứu nhau thoát hiểm, có khoảnh khắc Thượng Chi Đào tỏa sáng với đam mê của mình.

Không chỉ vậy, Loan Niệm còn tỉ mỉ thu thập cả những kỷ vật tuổi thơ của cô: từ dấu vết đôi giày nhỏ, đôi găng tay ấm áp cho đến chiếc máy nghe nhạc cũ kỹ... Tất cả đều được anh trân trọng lưu lại.

Tháo bỏ vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng thường ngày, Loan Niệm nay đứng trước người con gái mình yêu để nói hết lòng mình. Anh bày tỏ sự hối hận vì những lời nói tổn thương trong quá khứ, đồng thời hứa sẽ cùng cô thực hiện danh sách 30 điều muốn làm trước tuổi 30. Anh tạo ra bảo tàng này để lưu giữ quá khứ của Thượng Chi Đào, và cũng là để mở ra tương lai của hai người.

"Anh khẩn cầu Thượng Chi Đào hãy cho phép anh từ nay về sau có một chỗ đứng trong bảo tàng thời không này" - Loan Niệm nghẹn ngào.

Không khí càng thêm ấm áp và đong đầy xúc cảm khi chú chó Luke xuất hiện để mang nhẫn cầu hôn đến, cổ đeo quả bóng ghi chữ: "Hãy cưới bố con". Ngay sau đó, Loan Niệm quỳ gối trước người con gái anh thương để ngỏ lời: "Thượng Chi Đào, hãy lấy anh nhé!".

Trước sự chứng kiến và chúc phúc của những người bạn, Thượng Chi Đào xúc động đến bật khóc. Cái gật đầu của cô chính là lời xác nhận từ nay họ chính thức "là của nhau". Bộ phim khép lại bằng một nụ hôn sâu và cái ôm siết chặt. Tình yêu của họ đã kiên cường đi qua mùa đông lạnh giá, băng tan để nghênh đón một "mùa xuân tươi sáng" nhất của cuộc đời.

Sau 6 năm yêu đương bí mật và 4 năm chia tay, Loan Niệm rốt cuộc cũng "truy thê" thành công. Cảnh phim đã lấy đi ước mơ của không ít fan phim. Tuy nhiên, trên MXH cũng đồng thời nổ ra làn sóng truy tìm danh tính một người: Loan Niệm Đào. Theo nguyên tác truyện, một năm sau màn cầu hôn, Thượng Chi Đào sẽ sinh hạ một cô công chúa nhỏ đặt tên là Loan Niệm Đào. Lúc này, tổng tài lạnh lùng Loan Niệm sẽ hoàn toàn "biến chất", trở thành một ông bố cuồng con, chiều con vô điều kiện. Cuộc sống gia đình ba người vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Thế nhưng, việc bản truyền hình lựa chọn dừng lại ở phân cảnh cầu hôn và cái ôm hạnh phúc đã khiến các fan ruột của bộ truyện tiếc hùi hụi. Ngay lập tức, mọt phim đã rủ nhau "lật tung" mạng xã hội để đòi đạo diễn thêm ngoại truyện.

Bình luận của netizen: - Trời ơi, tôi muốn xem Loan Niệm phiên bản cuồng con gái cơ! Nghĩ thôi đã thấy cưng xỉu rồi - Gen của Loan Niệm với Thượng Chi Đào mà đẻ con gái thì chắc chắn là một cực phẩm nhí. Đạo diễn ơi, nợ chúng tôi một em bé Loan Niệm Đào nha - Kết phim khóc hết một chậu nước mắt vì cảm động - Cuối cùng anh Luke cũng đã hết mỏ hỗn rồi - Đoạn này xem mà khóc á, tình cảm thật sự - Hết phim rồi, kết đẹp quá, hạnh phúc giùm 2 người

Hành trình 24 tập phim khép lại, để lại trong lòng khán giả dư vị ngọt ngào và niềm tin vào những tình cảm chân thành. Trải qua bao giông bão, mùa xuân tươi sáng rực rỡ nhất cuối cùng cũng đã mỉm cười với Loan Niệm và Thượng Chi Đào.