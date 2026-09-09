Xem Đầu Xuân Tươi Sáng mới biết: Đi làm mà gặp được một người sếp như thế này thì bớt áp lực biết bao!

Chắc hẳn ai cũng muốn có một người sếp kiêm người bạn tâm lý như nữ phụ Đầu Xuân Tươi Sáng.

Sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng lên sóng, bên cạnh Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên), nhiều nhân vật phụ cũng tạo được dấu ấn riêng. Trong số đó, Lư Mễ (Lumi) do Trương Diệp Tử đảm nhận là cái tên nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Lư Mễ làm việc tại công ty quảng cáo Linh Mỹ và là cấp trên trực tiếp của Thượng Chi Đào. Nếu Loan Niệm khiến người xem ấn tượng bởi sự lạnh lùng, khó gần thì Lư Mễ lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Cô thẳng thắn, hoạt bát, thích nói chuyện và đôi khi còn có những khoảnh khắc vô cùng hài hước. Thế nhưng phía sau vẻ ngoài có phần vô tư ấy lại là một người cực kỳ tỉnh táo và biết cách bảo vệ những người bên cạnh.

Lư Mễ là một cấp trên mang đến màu sắc rất riêng.

Ngay từ khi Thượng Chi Đào còn là một nhân viên mới, Lư Mễ đã dành cho cô sự quan tâm đặc biệt. Khi thấy cấp dưới bị đồng nghiệp sai vặt và bắt nạt, Lư Mễ không lựa chọn đứng ngoài quan sát. Cô trực tiếp nhắc nhở Thượng Chi Đào rằng bất cứ công việc nào cũng nên báo lại với mình trước, đồng thời nhiều lần lên tiếng khi người khác cố tình đẩy trách nhiệm sang cho cấp dưới.

Điều khiến khán giả yêu thích Lư Mễ là cô không bảo vệ Thượng Chi Đào theo kiểu bao bọc vô điều kiện. Cô sẵn sàng đứng ra giải vây khi cấp dưới gặp khó khăn, nhưng đồng thời cũng để Thượng Chi Đào tự học cách trưởng thành.

Khi Thượng Chi Đào mắc sai lầm, Lư Mễ không lớn tiếng trách mắng trước mặt mọi người mà cùng cô tìm cách xử lý. Khi cấp dưới cần chuẩn bị cho những chuyến công tác hay gặp gỡ khách hàng, cô cũng chủ động chia sẻ kinh nghiệm và giúp Thượng Chi Đào thích nghi với môi trường làm việc.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất ở nhân vật này là cách cô tôn trọng lựa chọn của người khác. Khi Alex muốn chiêu mộ Thượng Chi Đào, Lư Mễ không dùng tình cảm hay mối quan hệ cấp trên - cấp dưới để níu kéo. Cô phân tích những mặt lợi và hại của từng lựa chọn, sau đó để Thượng Chi Đào tự quyết định con đường của mình.

Chính điều đó khiến Lư Mễ trở thành hình mẫu cấp trên mà nhiều khán giả mong muốn gặp ngoài đời. Cô bảo vệ nhân viên khi cần thiết, sẵn sàng chỉ dẫn nhưng không kiểm soát cuộc sống hay lựa chọn của người khác.

Bên cạnh những khoảnh khắc nghiêm túc trong công việc, Lư Mễ còn mang đến nhiều tình huống hài hước tạo điểm nhấn cho bộ phim. Về sau, Lư Mễ cũng có tuyến tình cảm riêng với Will. Sự kết hợp giữa một cô gái thẳng thắn, chủ động và một người đàn ông có phần nghiêm túc, cổ điển tạo nên nhiều tình huống thú vị. Không giống kiểu nhân vật phụ chỉ tồn tại để hỗ trợ câu chuyện của nam nữ chính, Lư Mễ có công việc, tình yêu và những biến cố riêng.

Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, nhân vật này cũng có những thời điểm yếu lòng. Khi cùng lúc phải đối diện với những biến cố trong gia đình và chuyện tình cảm, Lư Mễ không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Những khoảnh khắc đó khiến nhân vật trở nên chân thật hơn bởi cô không phải một nữ cường nhân hoàn hảo, mà cũng có lúc tổn thương và cần một người ở bên cạnh.

Sức hút của Lư Mễ góp phần giúp cái tên Trương Diệp Tử được nhiều khán giả chú ý hơn. Nữ diễn viên sinh năm 1988, tốt nghiệp chương trình thạc sĩ biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất từ khá sớm.

Ít ai biết Trương Diệp Tử còn là con gái của diễn viên gạo cội Trương Triều và nhà thiết kế phục trang điện ảnh Lưu Hiểu Lệ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cô tiếp xúc với diễn xuất và lồng tiếng từ khi còn nhỏ. Trương Diệp Tử từng tham gia lồng tiếng cho nhiều tác phẩm hoạt hình trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp và góp mặt trong các bộ phim như Ngoại Khoa Phong Vân, Nhà Có Con Đã Trưởng Thành, Tân Thế Giới hay Những Ngày Của Cảnh Sát Hình Sự.

Với Đầu Xuân Tươi Sáng, Trương Diệp Tử không cần một vai diễn quá nặng về tâm lý hay xuất hiện xuyên suốt bộ phim để gây chú ý. Chỉ bằng một nhân vật vừa sắc sảo, vừa hài hước và luôn biết cách đứng về phía những người mình yêu quý, cô đã giúp Lư Mễ trở thành một trong những nhân vật phụ khiến khán giả nhớ nhất.

Giữa một môi trường công sở đầy cạnh tranh trong Đầu Xuân Tươi Sáng, có lẽ điều khiến Lư Mễ được yêu thích nhất chính là việc cô luôn sẵn sàng xuất hiện đúng lúc. Không chỉ là một cấp trên tốt của Thượng Chi Đào, Lư Mễ còn là kiểu đồng nghiệp mà nhiều người xem xong chỉ biết thở dài: Ngoài đời mà gặp được một người như vậy thì chắc đi làm bớt áp lực hơn hẳn.