Bộ phim 18+ Hàn Quốc này được giới phê bình đánh giá rất cao.

Bộ phim 18+ Possible Love đang trở thành tâm điểm chú ý với những khán giả yêu phim Hàn Quốc. Lý do là bởi đây là một trong những đại diện của điện ảnh châu Á được mang tới LHP Venice 2026, đồng thời đang nhận nhiều kỳ vọng trong cuộc đua giành giải Sư Tử Vàng danh giá.

(ảnh: Mydramalist)

Không chỉ gây chú ý với yếu tố phim 18+, Possible Love còn sở hữu một câu chuyện nặng về tâm lý, hôn nhân và những vấn đề xã hội. Phim kể về Mi Ok và Ho Seok, một cặp vợ chồng thuộc tầng lớp lao động đã ở bên nhau từ thời trung học và hiện có một cậu con trai 10 tuổi ít nói. Cuộc sống của gia đình họ rơi vào khó khăn sau khi Ho Seok bị sa thải khỏi nhà máy, hậu quả của một cuộc đình công do công đoàn tổ chức nhưng bị trấn áp bằng bạo lực.

(ảnh: Mydramalist)

(ảnh: Mydramalist)

Ở phía đối lập là Ye Ji, một nữ đạo diễn phim tài liệu có cuộc sống khá giả bên người chồng doanh nhân Sang U. Khi quyết định thực hiện một bộ phim về những người lao động bị mất việc, Ye Ji lựa chọn Mi Ok và Ho Seok trở thành nhân vật chính trước ống kính của mình.

Từ đây, cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình thuộc hai tầng lớp khác biệt mở ra câu chuyện phức tạp về tình yêu, hôn nhân, giai cấp, tổn thương và cách con người nhìn nhận cuộc đời của người khác. Bởi vậy, Possible Love không đơn thuần gây tò mò vì là phim 18+, mà còn hứa hẹn mang tới nhiều vấn đề đáng suy ngẫm.

Sức hút của bộ phim 18+ này càng lớn khi người cầm trịch là Lee Chang Dong, một trong những đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc.

Đoàn phim Possible Love tại LHP Venice 2026 (ảnh: Variety)

Dàn diễn viên cũng cực kỳ chất lượng với Jeon Do Yeon, Sol Kyung Gu, Cho Yeo Jeong và Jo In Sung. Trong đó, Jeon Do Yeon và Sol Kyung Gu đều là những Ảnh hậu, Ảnh đế hàng đầu màn ảnh Hàn, cả đời chưa từng có vai diễn nào dở. Đặc biệt, Jeon Do Yeon từng làm nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Cannes.

Sau khi được giới thiệu tại LHP Venice 2026, Possible Love nhanh chóng nhận về những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Một bằng chứng đáng chú ý là bộ phim 18+ này đang sở hữu mức 100% cà chua tươi trên Rotten Tomatoes.

(ảnh: Rotten Tomatoes)

(ảnh: Rotten Tomatoes)

Cây viết Luis Martínez của El Mundo đánh giá Possible Love càng đi sâu càng trở nên phức tạp, cuối cùng biến thành một suy ngẫm sắc bén và đầy day dứt về chính sự tái hiện hiện thực, cũng như cách nó vừa có thể giải phóng, vừa có thể đặt con người vào sự lệ thuộc.

Trong khi đó, nhà phê bình Jonathan Romney của tạp chí Sight & Sound nhận xét cách tiếp cận tỉnh táo và có phần tách biệt của Lee Chang Dong đã làm nổi bật những hệ quả xã hội lẫn tâm lý, cho thấy tổn thương do sự lạm dụng của doanh nghiệp có thể lan rộng từ cá nhân tới gia đình và cả cộng đồng.

Với một bộ phim 18+ được thực hiện bởi đạo diễn tên tuổi, quy tụ dàn diễn viên thực lực và nhận những đánh giá chuyên môn ấn tượng, Possible Love rõ ràng là cái tên đáng chú ý của điện ảnh Hàn Quốc tại LHP Venice 2026. Việc tác phẩm có thể tiến xa tới đâu trong cuộc đua Sư Tử Vàng đang là điều khiến khán giả mong chờ.

nguồn: Rotten Tomatoes, Mydramalist