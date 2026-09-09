Nhân vật đáng thương nhất trong Đầu Xuân Tươi Sáng: Cả đời sống vì người khác, cuối cùng lại không thể cứu chính mình

Nhân vật tưởng như có tất cả nhưng lại khiến khán giả đau lòng nhất Đầu Xuân Tươi Sáng, bởi phía sau nụ cười luôn là một cuộc đời đầy cô độc và mệt mỏi.

Trong Đầu Xuân Tươi Sáng, Loan Niệm và Thượng Chi Đào là những nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Một người lạnh lùng và tài giỏi, một người từ cô gái bình thường từng bước trưởng thành trong công việc và tình yêu. Nhưng càng theo dõi bộ phim, nhiều khán giả lại cho rằng nhân vật khiến họ đau lòng nhất không phải cặp đôi chính mà là Tôn Viễn Chứ. Anh có tất cả những điều tưởng như đáng mơ ước: tài năng, công việc tốt, tính cách ôn hòa và những người bạn luôn yêu quý mình. Tiếc rằng, chính người đàn ông luôn mang đến cảm giác ấm áp ấy lại lựa chọn kết thúc cuộc đời trong sự cô độc.

Cuộc đời của Tôn Viễn Chứ khiến khán giả thương cảm.

Tôn Viễn Chứ là kiểu người khiến bất cứ ai gặp cũng có thiện cảm. Anh thông minh, làm việc giỏi, cư xử khiêm tốn và luôn biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Trong mắt bạn bè, anh là một người đáng tin cậy, còn trong công việc, anh là một nhân tài có tương lai rộng mở. Không ai nghĩ rằng đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy lại là một cuộc đời đầy áp lực, khi một người đàn ông trẻ tuổi phải gồng mình gánh quá nhiều thứ mà không biết chia sẻ cùng ai.

Xuất thân của Tôn Viễn Chứ đã phần nào quyết định bi kịch cuộc đời anh. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng núi, anh từng chăm chỉ học hành để thay đổi số phận. Bằng tài năng và sự nỗ lực, Tôn Viễn Chứ bước ra khỏi nơi mình sinh ra, có được công việc tốt và trở thành niềm hy vọng của cả gia đình. Nhưng trớ trêu thay, thoát khỏi vùng núi không đồng nghĩa với việc anh có thể đặt xuống những gánh nặng.

Mẹ bệnh nặng, cần tiền điều trị trong thời gian dài, em gái còn đi học và mọi chi phí đều trở thành trách nhiệm của anh. Tôn Viễn Chứ đã cố gắng rất nhiều để bước ra khỏi nghèo khó, nhưng rồi lại phát hiện bản thân dường như không bao giờ thực sự được sống cho riêng mình.

Điều khiến Tôn Viễn Chứ đáng thương nhất là anh chưa từng biết cách đặt bản thân lên trước. Khi Thượng Chi Đào gặp khó khăn, anh sẵn sàng ở bên cạnh. Khi bạn bè cần giúp đỡ, anh cũng chưa từng từ chối. Nhưng đến khi chính mình rơi vào trạng thái kiệt quệ, Tôn Viễn Chứ lại chọn im lặng.

Tình cảm của anh dành cho Thượng Chi Đào cũng khiến người xem không khỏi tiếc nuối. Anh âm thầm thích cô, quan tâm cô bằng những cách rất nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra tình cảm ấy. Không phải vì anh không yêu, mà bởi anh luôn nghĩ cuộc đời mình quá nhiều gánh nặng. Anh sợ nếu bước vào một mối quan hệ, người con gái mình yêu cũng sẽ phải gánh chịu những áp lực mà anh đang mang.

Với Tôn Vũ, người dành cho anh tình cảm chân thành, Tôn Viễn Chứ cũng lựa chọn lùi lại. Anh hiểu tình cảm của cô nhưng không dám đáp lại, bởi sâu trong lòng, anh không tin rằng mình có thể mang đến cho người khác một tương lai hạnh phúc.

Bi kịch của Tôn Viễn Chứ không chỉ đến từ gia đình hay những áp lực vật chất, điều đáng sợ hơn là anh đã tự nhốt mình trong tất cả những suy nghĩ ấy. Anh không muốn nói ra vì sợ làm phiền người khác, không muốn nhờ giúp đỡ vì sợ trở thành gánh nặng. Mọi đau đớn đều được giấu sau nụ cười, mọi sự kiệt quệ đều được che bằng vẻ ngoài bình thường. Càng sống tử tế với tất cả mọi người, anh lại càng khắc nghiệt với chính mình.

Ngay cả khi phải đối mặt với mất mát lớn nhất trong cuộc đời, Tôn Viễn Chứ vẫn lựa chọn giấu kín. Anh cố giữ vẻ bình thường trước bạn bè, không muốn những đau khổ của mình ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Nhưng đến một thời điểm nào đó, tất cả những áp lực mà một người âm thầm tích tụ trong nhiều năm cuối cùng cũng sẽ trở thành thứ không thể chịu đựng thêm.

Cái kết của Tôn Viễn Chứ khiến khán giả đau lòng bởi nó không giống một sự sụp đổ đột ngột. Đau lòng hơn cả là đến những giây phút cuối cùng, Tôn Viễn Chứ vẫn nghĩ về người khác. Những món đồ được anh cất giữ cẩn thận và lời nhắn để lại cho Tôn Vũ cho thấy anh chưa từng ngừng yêu thương. Anh mong người con gái yêu mình có thể sống hạnh phúc, yêu, kết hôn và có một cuộc đời bình yên. Đến khi lựa chọn rời khỏi thế giới này, điều cuối cùng anh để lại vẫn là lời chúc dành cho người khác.

Tên của anh mang ý nghĩa hướng về những nơi xa, về một đôi cánh có thể bay lên bầu trời rộng lớn. Anh từng thật sự bước ra khỏi vùng núi nghèo khó, từng dùng năng lực của mình để thay đổi cuộc đời. Thế nhưng cuối cùng, có những thứ không thể dễ dàng thoát khỏi chỉ bằng sự cố gắng.

Khán giả khi xem Đầu Xuân Tươi Sáng đã đặt câu hỏi, nếu vào một thời điểm nào đó, Tôn Viễn Chứ chịu mở lòng và nói rằng mình đang mệt, liệu mọi chuyện có khác đi hay không?

Nhưng đáng tiếc, Tôn Viễn Chứ đã dành cả cuộc đời để chữa lành cho người khác mà quên mất rằng chính mình cũng cần được yêu thương. Và đến khi mọi người nhận ra người đàn ông luôn mỉm cười ấy đã đau đớn đến mức nào thì cũng đã quá muộn.