Mới có phim Việt nhận điểm cực cao từ khán giả quốc tế: Nữ chính là đệ nhất diễn viên, khen hay cũng chưa đủ

Không phải tự nhiên mà bộ phim Việt này khiến khán giả quốc tế tán dương hết lời.

Vừa lên sóng không lâu, bộ phim điện ảnh Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt (tên tiếng Anh: Chrysalis) đang khiến khán giả quốc tế phát sốt. Sau khi chinh chiến tại các liên hoan phim quốc tế, tác phẩm ngay lập tức gây bão khi sở hữu mức điểm số cao ngất ngưởng 9.3/10 trên trang IMDb. Điểm số gần như tuyệt đối này cùng hàng loạt phản hồi bùng nổ từ khán giả nước ngoài cho thấy đây là một tác phẩm điện ảnh chạm đến cảm xúc của khán giả.

Trailer Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt. (Clip: YouTube)

Phim đạt rating ấn tượng (Ảnh: IMDb)

Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt đưa người xem quay ngược thời gian về những năm tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhân vật chính của phim là Cu Đen, một cậu bé lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng tình thương của cha mẹ: người cha là người lính Việt Nam được cho là đã hy sinh, còn người mẹ gần như không xuất hiện. Sưởi ấm tuổi thơ của Cu Đen là tình yêu thương vô điều kiện của bà nội. Sự che chở của bà chính là điểm tựa vững chắc, dạy cho cậu hiểu về giá trị của gia đình, tổ tiên và truyền thống.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Bước ngoặt đến khiến cho Cu Đen và bà nội phải tách xa nhau. Nhiều năm sau, Cu Đen đổi tên thành Daniel, trưởng thành ở xứ người, trải qua những dằn vặt nội tâm và quyết định đối diện với quá khứ để tìm lại bản ngã. Dàn diễn viên trong phim gồm Nghệ sĩ Kiều Chinh vào vai bà nội Hương, diễn viên nhí Nguyễn Vũ Uy Nhân vai Cu Đen lúc nhỏ, chính Daniel K. Winn thủ vai phiên bản trưởng thành, cùng sự tham gia của Samuel An, Lan Thy, Lê Anh Huy và Như Vân. Trong đó, nghệ sĩ gạo cội Kiều Chinh từ lâu đã được xem là một trong những "đệ nhất minh tinh" của điện ảnh Việt Nam với sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn nửa thế kỷ từ trong nước ra đến Hollywood. Sự trở lại của bà trong vai người bà nội tần tảo chính là linh hồn của bộ phim, một lần nữa khẳng định đẳng cấp diễn xuất đỉnh cao khi chạm đến tận cùng cảm xúc của khán giả quốc tế.

Ảnh: NSX

Sau khi ra mắt, Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt đã nhận được những đánh giá rất cao từ cộng đồng người xem quốc tế trên IMDb với những điểm 9, điểm 10 tuyệt đối. Một khán giả nước ngoài xúc động chia sẻ sau khi chấm bộ phim điểm số tối đa: "Tôi hoàn toàn bị bộ phim này hớp hồn. Diễn xuất quá tuyệt vời và tôi đã khóc gần như suốt cả bộ phim. Tình yêu sâu sắc và những lựa chọn đau đớn của người bà để bảo vệ đứa cháu khiến tôi nhớ đến mối quan hệ giữa các con tôi và bà của chúng. Càng kinh ngạc hơn khi phiên bản trưởng thành của cậu bé lại do chính nguyên mẫu ngoài đời thực thủ vai!"

Đối với những khán giả Việt kiều xa xứ, bộ phim giống như một chiếc vé quay về tuổi thơ: "Có một điều gì đó rất hoài niệm về Chrysalis. Sống và lớn lên tại Việt Nam, tôi tìm thấy rất nhiều khoảnh khắc quen thuộc, gần gũi trong phim. Tình cảm bà cháu và sự hy sinh ấy thực sự đã lấy đi nước mắt của tôi. Một câu chuyện đẹp, chân thành và đọng lại rất lâu sau khi dòng chữ credit chạy hết."

Không dừng lại ở đó, nhiều người xem có thiên hướng nghệ thuật còn nhận ra bộ phim chính là chiếc "chìa khóa" giải mã cho những tác phẩm hội họa ngoài đời thực: "Bộ phim là cửa sổ nhìn vào tâm hồn của một người nghệ sĩ. Nó tiết lộ những câu chuyện, ký ức ẩn sâu dưới các tác phẩm tranh và điêu khắc của Daniel suốt nhiều năm qua. Giờ tôi đã hiểu vì sao biểu tượng quả táo lại xuất hiện trong mọi tác phẩm của anh ấy. Xin chúc mừng Daniel Winn và toàn đội ngũ vì một câu chuyện truyền cảm hứng tuyệt vời".

Ảnh: NSX

Những lời tán dương của khán giả không hề hoa mỹ hay tâng bốc, bởi phim được bảo chứng bằng bảng thành tích quốc tế vô cùng danh giá trước khi về nước. Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt đã được vinh danh tại nhiều liên hoan phim lớn như Cannes Prestige Summit, DANAFF. Đặc biệt, tại Liên hoan phim Los Angeles (LATIFF), bộ phim đã xuất sắc mang về 5 giải thưởng lớn. Trong đó có các hạng mục quan trọng nhất bao gồm: Phim hay nhất (Best Feature Film), Nữ diễn viên xuất sắc nhất dành cho Nghệ sĩ Kiều Chinh và Diễn viên nhí xuất sắc nhất dành cho tài năng nhí Nguyễn Vũ Uy Nhân.

Ảnh: NSX

Mặc dù tình yêu thương là sợi chỉ xuyên suốt Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt, bộ phim còn mang đến một góc nhìn sâu sắc và bất ngờ về sự tha thứ, bản sắc cá nhân và giá trị tự thân. Phim chính thức khởi chiếu ở tạp Việt từ ngày 11/9 tới đây.

Nguồn: IMDb